Экс-судья Бурруль о контакте ноги Винисиуса с лицом Пеньи перед голом Беллингема: «Можно трактовать это как опасную игру, но судья расценил это как случайный контакт»
Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод с контактом вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и вратаря «Эльче» Иньяки Пеньи.
Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в 13-м туре Ла Лиги. Джуд Беллингем установил окончательный счет на 87-й минуте. В ходе голевой атаки вингер мадридцев Винисиус задел ногой лицо Пеньи, пытаясь дотянуться до мяча. У Пеньи после попадания по лицу пошла кровь из носа. Главный арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и помощники на ВАР приняли решение засчитать взятие ворот.
«С моей точки зрения, Винисиус ударил вратаря «Эльче» по лицу, из-за чего у него даже пошла кровь.
Это действие вполне можно трактовать как опасную игру, но судья расценил это как случайный контакт. Это эпизод, который можно интерпретировать по-разному», – сказал Бурруль.