СКА выиграл 6-й матч подряд в КХЛ. Команда Ротенберга идет 2-й на Западе

СКА выиграл шестой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Спартак » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент СКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 29 очков после 20 игр.

В следующей игре, 28 октября, команда сыграет с «Сибирью».