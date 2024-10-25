Дугласу Сантосу вручили российский паспорт. Защитник играет за «Зенит» с 2019 года
Бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу вручили российский паспорт.
Это произошло в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним, соответствующий указ Владимир Путин подписал 21 октября.
Защитник играет за «Зенит» с июля 2019 года. В общей сложности на счету игрока 198 матчей за клуб, 7 забитых мячей и 32 результативные передачи.
Вместе с петербуржцами Дуглас завоевал пять титулов чемпионов России, два национальных Кубка и пять Суперкубков страны.
Соглашение 30-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2027 года.
Фото: t.me/IrinaVolk_MVD
Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости