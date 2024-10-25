Дугласу Сантосу вручили российский паспорт. Защитник играет за «Зенит» с 2019 года

Бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу вручили российский паспорт.

Это произошло в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним, соответствующий указ Владимир Путин подписал 21 октября.

Защитник играет за «Зенит » с июля 2019 года. В общей сложности на счету игрока 198 матчей за клуб, 7 забитых мячей и 32 результативные передачи.

Вместе с петербуржцами Дуглас завоевал пять титулов чемпионов России, два национальных Кубка и пять Суперкубков страны.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2027 года.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта