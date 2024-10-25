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Владислав Радимов: «С 5 января — ни грамма спиртного! Доказываю и себе, и жене, что можно спокойно жить без алкоголя»

Владислав Радимов рассказал, что перестал употреблять алкоголь.

— Все! С 5 января — ни грамма спиртного!

— Что-то случилось?

— Поспорил с женой. Слабо, говорит, год не прикасаться? Отвечаю — не проблема. Вот теперь доказываю и себе, и Насте, что можно спокойно жить без алкоголя. Первое время в компаниях, где у каждого бокал пива или вина, было неуютно, балансировал на грани. Еще и друзья подначивали. Но слово есть слово.

— Момент самого большого искушения с того дня?

— Полетели летом в Турцию. Думаю: ладно, на отдыхе-то можно. Налил винца. Задумался. Эх, вот сейчас пригублю — и шесть месяцев отмотаются назад. Придется заново начинать. Я же мужик, дал слово! Отодвинул бокал, попросил стакан колы. Она в Турции нереально вкусная.

— Получается, свадьба у вас была безалкогольная?

— Лично у меня — да. Что вы смотрите как на сумасшедшего — «он не выпил на свадьбе». Да мне нормально! – сказал экс-капитан «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
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