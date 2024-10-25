Театральный режиссер Афончиков: «Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда»

Театральный режиссер раскритиковал Алину Загитову за «неумение говорить».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее снялась в рекламном ролике шинной компании.

«Пока Алина Загитова в рекламе не говорит и ни черта не делает там – она выглядит замечательно. Реплика все испортила. Тут дело в том, что актерская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот.

Загитова занималась у достаточно жесткого тренера, идея которого: фигуристы – болты, из которых можно делать что угодно. Основная задача, чтобы они не открывали рот. Алина с трех лет не говорит. Ей это запрещали, а сейчас просят говорить. Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда.

Алину надо учить говорить, действовать и быть в кадре. Она катается очень хорошо, и молодец до тех пор, пока не начинает что-то играть. Всё, извините за выражение, жопа», – сказал театральный режиссер, педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков.