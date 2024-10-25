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Театральный режиссер Афончиков: «Загитовой нужно убрать блокировки. Не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актера»

Театральный режиссер вызвался научить Алину Загитову грамотной речи.

«Надо убрать все, что ей мешает, а это сложная работа, но она может получиться. Да и педагогов таких мало. Я не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актера. Если педагог Алины будет убирать блокировки, которые ей установили с трех лет, то ей он поможет.

Людей, предлагающих себя, будет миллион, но педагога, который не испортит Загитову еще больше, надо будет поискать. Главное, чтобы она сама хотела.

Еще раз скажу — Алине нужно убрать блокировки. Скорее всего, мама хайпила на ней, потому что пыталась реализовать свои неудовлетворенные амбиции за счет ребенка. Поэтому она ребенка засунула в это дело, где из него вынули все что угодно.

Сколько времени может уйти на обучение Алины? Сначала нужно будет пообщаться с ней, но, считаю, может уйти от недели до года. Но за год, уверен, можно и слона научить», – рассказал театральный режиссер, педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков.

Театральный режиссер Афончиков: «Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoАлина Загитова
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