Кузнецов набрал очки в 7-м матче подряд, Демидов – в 5-м. У Евгения 5+11 в 16 играх, у Ивана – 5+11 в 20
Евгений Кузнецов набрал очки в 7-м матче КХЛ подряд.
Нападающий СКА забил гол в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2).
Он продлил свою результативную серию до 7 матчей. На этом отрезке Евгений Кузнецов набрал 11 (4+7) баллов. Отметим, что в матче со «Спартаком» он также получил 6 минут штрафа за первые 8 минут и 32 секунды игры.
Форвард петербуржцев Иван Демидов тоже продлил свою серию с набранными очками, сделав передачу. Он отметился результативными действиями в 5-й игре подряд. На этом отрезке он набрал 8 (1+7) баллов.
Всего на счету Кузнецова теперь 16 (5+11) очков в 16 играх сезона. Демидов набрал 16 (5+11) баллов в 20 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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