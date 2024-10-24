Гран-при Канады. Сакамото, Лью, Ви Со Ен, Ким Йе Лим, Репонд, Лин-Грейси выступят с короткими программами
26 октября Сакамото и Лью покажут короткие программы на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 1:25 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Алиса Лью (США)
2. Рино Мацуике (Япония)
3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
4. Ви Со Ен (Южная Корея)
5. Кайя Руйтер (Канада)
6. Элис Лин-Грейси (США)
Вторая разминка
7. Ким Йе Лим (Южная Корея)
8. Кимми Репонд (Швейцария)
9. Маделин Скизас (Канада)
10. Екатерина Куракова (Польша)
11. Хана Йошида (Япония)
12. Каори Сакамото (Япония)
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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