Подколзин набрал 1-е очко за «Эдмонтон». У него 4 броска и «+1» за 14:09 против «Питтсбурга»
Василий Подколзин набрал 1-е очко за «Эдмонтон».
Форвард «Ойлерс» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:0).
Во втором периоде 23-летний россиянин получил шайбу от Коннора Макдэвида за воротами «Пингвинс» и сделал передачу на Виктора Арвидссона. Швед вывел на бросок защитника Эвана Бушара, поразившего ворота соперника.
«Питтсбург» запросил видеопросмотр на предмет возможного офсайда у Подколзина при входе в зону, но в итоге гол был засчитан.
Набранное очко стало для Подколзина первым в официальных матчах за «нефтяников». Нападающий прервал серию из 7 игр без очков со старта сезона.
Сегодня Василий (14:09, 0:26 – в меньшинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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