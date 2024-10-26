Подколзин набрал 1-е очко за «Эдмонтон». У него 4 броска и «+1» за 14:09 против «Питтсбурга»

Василий Подколзин набрал 1-е очко за «Эдмонтон».

Форвард «Ойлерс» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (4:0).

Во втором периоде 23-летний россиянин получил шайбу от Коннора Макдэвида за воротами «Пингвинс» и сделал передачу на Виктора Арвидссона. Швед вывел на бросок защитника Эвана Бушара , поразившего ворота соперника.

«Питтсбург» запросил видеопросмотр на предмет возможного офсайда у Подколзина при входе в зону, но в итоге гол был засчитан.

Набранное очко стало для Подколзина первым в официальных матчах за «нефтяников». Нападающий прервал серию из 7 игр без очков со старта сезона.

Сегодня Василий (14:09, 0:26 – в меньшинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом.