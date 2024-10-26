35 очков и 8 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»

Энтони Дэвиса демонстрирует хорошую форму на старте сезона.

Бигмен «Лейкерс » записал на свой счет 35 очков, 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота в победном матче с «Финиксом » (123:116).

За 38 минут Дэвис реализовал 11 из 18 с игры и 13 из 17 с линии.

В стартовой встрече сезона с «Миннесотой» в активе Энтони было 36 очков.