Журналисты не смогли повторить кричалки фанатов «Спартака» в беседе с Ротенбергом. Тренер СКА сказал: «Кого вы боитесь? У нас свободная страна, не закошмарит никто»

Роман Ротенберг высказался о кричалках фанатов «Спартака» на матче против СКА.

Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Спартак» (5:2) в Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Если мы не будем рассматривать поведение фанбазы «Спартака», а поговорим именно о ваших игроках: Бардаков, Кузнецов, Плотников. Их поведение по отношению к трибунам считаете достойным?

– Давайте вы повторите, что кричат трибуны. Вы мне повторите слова трибун, а я буду на вас смотреть. Вы повторите, что они говорят. А я буду Плотниковым (форвард СКА саркастически приветствовал фанатов «Спартака» на трибуне в ответ на их скандирования – Спортс’‘).

Повторите. Давайте, вместе повторите, что они кричали.

– А нас оштрафуют.

– Нет, ну давайте повторим. Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было. Я их хорошо знаю.

Что, не можете повторить? Вы боитесь кого-то? А кого вы боитесь? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вообще никто. Вас закошмарили всех, что ли?

Давайте, повторите, что они говорили. Это ответ на ваш вопрос. Все, больше нет комментариев, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча.

Фанаты «Спартака» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

КХЛ о кричалке «СКА – позор российского хоккея»: «Лига изучит все обстоятельства. В случае наличия основания для санкций примем меры»