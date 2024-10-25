Журналисты не смогли повторить кричалки фанатов «Спартака» в беседе с Ротенбергом. Тренер СКА сказал: «Кого вы боитесь? У нас свободная страна, не закошмарит никто»
Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Спартак» (5:2) в Москве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Если мы не будем рассматривать поведение фанбазы «Спартака», а поговорим именно о ваших игроках: Бардаков, Кузнецов, Плотников. Их поведение по отношению к трибунам считаете достойным?
– Давайте вы повторите, что кричат трибуны. Вы мне повторите слова трибун, а я буду на вас смотреть. Вы повторите, что они говорят. А я буду Плотниковым (форвард СКА саркастически приветствовал фанатов «Спартака» на трибуне в ответ на их скандирования – Спортс’‘).
Повторите. Давайте, вместе повторите, что они кричали.
– А нас оштрафуют.
– Нет, ну давайте повторим. Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было. Я их хорошо знаю.
Что, не можете повторить? Вы боитесь кого-то? А кого вы боитесь? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вообще никто. Вас закошмарили всех, что ли?
Давайте, повторите, что они говорили. Это ответ на ваш вопрос. Все, больше нет комментариев, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча.
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