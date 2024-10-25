НХЛ. «Вегас» примет «Оттаву,» «Эдмонтон» против «Питтсбурга», «Нью-Джерси» сыграет с «Айлендерс», «Чикаго» – с «Нэшвиллом»
«Эдмонтон» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас» встретится с «Оттавой», «Айлендерс» в гостях у «Нью-Джерси», «Чикаго» сыграет против «Нэшвилла».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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