Турок из «Мидтьюлланда» Шимшир выкрикивал «Свободу Палестине» и пожелания смерти футболистам «Маккаби» во время матча Лиги Европы. УЕФА начал расследование
Инцидент произошел после матча Лиги Европы с датским «Мидтьюлландом» (0:2) в начале октября.
Представители клуба из Тель-Авива пожаловались, что турецкий игрок клуба из Дании Арал Шимшир выкрикнул в сторону соперников «Свободу Палестине» и пожелания смерти.
Впоследствии УЕФА назначил инспектора для расследования. Вчера стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении Шимшира.
Отмечается, что после окончания матча между Шимширом и несколькими игроками «Маккаби» началась перепалка. В израильском клубе считают, что это произошло из-за слов турецкого футболиста.
«Многое говорится и делается в горячке, но мы никоим образом не можем признать интерпретацию событий, исходящую от «Маккаби», – говорится в письменном ответе «Мидтьюлланда» изданию Bold.
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