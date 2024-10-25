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Турок из «Мидтьюлланда» Шимшир выкрикивал «Свободу Палестине» и пожелания смерти футболистам «Маккаби» во время матча Лиги Европы. УЕФА начал расследование

УЕФА расследует дело об оскорблении игроков «Маккаби» из Тель-Авива.

Инцидент произошел после матча Лиги Европы с датским «Мидтьюлландом» (0:2) в начале октября.

Представители клуба из Тель-Авива пожаловались, что турецкий игрок клуба из Дании Арал Шимшир выкрикнул в сторону соперников «Свободу Палестине» и пожелания смерти.

Впоследствии УЕФА назначил инспектора для расследования. Вчера стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении Шимшира.

Отмечается, что после окончания матча между Шимширом и несколькими игроками «Маккаби» началась перепалка. В израильском клубе считают, что это произошло из-за слов турецкого футболиста.

«Многое говорится и делается в горячке, но мы никоим образом не можем признать интерпретацию событий, исходящую от «Маккаби», – говорится в письменном ответе «Мидтьюлланда» изданию Bold.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Ekstra Bladet
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