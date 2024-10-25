Гильерме о гражданстве РФ Дугласа: «Для него это возможность узнать нашу русскую культуру. Он спокойный человек, русские такие же спокойные»

Гильерме высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

В понедельник бразильскому защитнику «Зенита » указом президента было предоставлено гражданство РФ.

– Насколько долгая дорога от получения российского гражданства до игры за сборную?

– У меня в плане спорта был долгий процесс. Главное, что это было от души. Считаю, если у Дугласа была возможность и он от души хочет играть за сборную России, то это большой плюс не только для него, но и для нашей сборной. Это крутая идея. Надеюсь, у него все получится. Для него это большая возможность узнать нашу русскую культуру.

– Зачем Дугласу Сантосу нужно российское гражданство?

– Многое зависит от человека. Дуглас уже давно в России. Сколько он уже играет за «Зенит»? Шесть лет – это достаточно, чтобы позволить себе подумать об этом.

Дуглас – скромный парень с хорошим менталитетом. Уверен, что если он будет принимать решение об игре за сборную России, то это будет правильно.

Он великолепный футболист, может принести пользу команде. Я несколько раз с ним общался, он спокойный человек. Русские такие же спокойные, – сказал экс-вратарь «Локомотива».