Ротенберг о кричалках фанатов «Спартака»: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

Роман Ротенберг высказался о скандировании фанатов «Спартака» на игре против СКА.

– Вы слышали скандирования с трибун? Что можете сказать об этом?

– Я не хочу комментировать. Пусть лига это комментирует. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А на деле мы сами все видим.

Вы задаете мне вопрос про болельщиков. Но, наверное, когда всю игру матом весь стадион скандирует, и никто в это не вмешивается… И не первый раз, здесь это постоянно!

Не только на матчах КХЛ – на всех матчах этой команды так происходит! Я хожу на все матчи. Дети играют, вышка играет. У меня, конечно, эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить.

Но у нас же есть регулятор, который должен регулировать такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все что угодно? Что они в следующий раз будут исполнять? Что они придумают еще? Что могут придумать? Давайте подумаем вместе.

Всю игру они орут матом. Тут дети сидят на трибунах, маленькие дети, хоккеисты. Школы пришли сюда, детишки пришли. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответа на эти вопросы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча.

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