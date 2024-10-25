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Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Чувствую панику в «Реале» – они 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь там понимают, что впереди, возможно, еще 15 лет»

Экс-директор «Барсы» Тони Фрейша заявил, что чувствует страх в стане «Реала».

26 октября клубы сыграют между собой в 11-м туре Ла Лиги. Каталонцы лидируют в таблице, набрав 27 очков за 10 матчей. Мадридцы на второй строчке с отставанием в 3 балла.

«Чувствую в «Реале» некоторую панику. В Мадриде 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь они понимают, что, возможно, впереди еще 15 лет. Они обеспокоены.

Жизнь – это игра с ожиданиями. Когда летом говорили, что «Барселона» даже не может подать заявку на сезон, а «Реал» подписывает Мбаппе... Мы на это и не рассчитывали и прекрасно проводили время.

Едем на «Бернабеу» с улыбкой на лице, и там чувствуется запах страха», – заявил бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша в эфире El Partidazo de COPE.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoКласико
Тони Фрейша
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