Депутат Милонов о Мостовом: «Готовы позвать на стажировку в Госдуму. Человек найдет себя в новой роли, может. Много депутатов занимаются спортом»

Александра Мостового готовы пригласить на стажировку в Госдуму.

«Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся.

Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет, думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки», – сказал депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Напомним, экс-футболист должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке », но в последний момент клуб ему отказал .

Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»