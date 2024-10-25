Депутат Милонов о Мостовом: «Готовы позвать на стажировку в Госдуму. Человек найдет себя в новой роли, может. Много депутатов занимаются спортом»
Александра Мостового готовы пригласить на стажировку в Госдуму.
«Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся.
Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет, думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки», – сказал депутат ГД РФ Виталий Милонов.
Напомним, экс-футболист должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренера в московском «Спартаке», но в последний момент клуб ему отказал.
Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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