Париж (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и может сыграть с Хачановым в 3-м круге, Синнер начнет матчем против Шелтона или Оже-Альяссима

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Париже.

Карен Хачанов в первом круге встретится с Пабло Карреньо-Бустой, а в третьем может выйти на Даниила Медведева, который начнет матчем против Маттео Берретини или Алексея Попырина. Андрей Рублев во втором круге встретится с победителем матча между Франсиско Серундоло и квалифаером.

Первая ракетка мира Янник Синнер стартует матчем против Бена Шелтона или Феликса Оже-Альяссима. Карлос Алькарас встретится с Николасом Харри или квалифаером.

Полная сетка здесь.