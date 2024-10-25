Париж (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и может сыграть с Хачановым в 3-м круге, Синнер начнет матчем против Шелтона или Оже-Альяссима
Прошла жеребьевка «Мастерса» в Париже.
Карен Хачанов в первом круге встретится с Пабло Карреньо-Бустой, а в третьем может выйти на Даниила Медведева, который начнет матчем против Маттео Берретини или Алексея Попырина. Андрей Рублев во втором круге встретится с победителем матча между Франсиско Серундоло и квалифаером.
Первая ракетка мира Янник Синнер стартует матчем против Бена Шелтона или Феликса Оже-Альяссима. Карлос Алькарас встретится с Николасом Харри или квалифаером.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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