Англия прошла Швейцарию по пенальти, Нидерланды дожали Турцию, Бразилия вылетела, Кроос извинился за фол на Педри, Путинцева выбила 1-ю ракетку, споры о руке Кукурельи и другие новости

1. Определились все полуфиналисты Евро-2024! Сначала Англия по пенальти обыграла Швейцарию, наконец сломав проклятье послематчевых серий. Англичане вновь спаслись, забив первым же ударом в створ, и добрались до 1/2 финала, одержав лишь одну победу в основное время. Тем не менее при Саутгейте у «трех львов» уже три полуфинала на топ-турнирах и 0 поражений в игровое время на ЧЕ.

2. За место в финале Англия сразится с Нидерландами, которые одержали волевую победу над Турцией, дважды забив во втором тайме. Путевку в полуфинал «оранжевым» принес автогол – до рекорда Евро осталось забить в свои ворота еще один раз. В четверку сильнейших Нидерланды залетели впервые за 20 лет. Фаворитом турнира теперь называют Испанию.

3. Тони Кроос извинился за фол против Педри, подчеркнув, что не хотел травмировать хавбека испанской сборной. 21-летний игрок «Барсы» выбыл на месяц-полтора.

4. Первая ракетка мира Ига Швентек сенсационно проиграла казахстанке Юлии Путинцевой на «Уимблдоне» – прервалась 21-матчевая победная серия польки. Елена Рыбакина выбила Каролин Возняцки, остальные результаты 3-го раунда – здесь.

У мужчин Даниил Медведев обыграл Ян-Леннарда Штруффа, Новак Джокович прошел Алексея Попырина. Все результаты – тут.

5. УЕФА поддержал решение судьи Тэйлора не ставить пенальти за руку Кукурельи в матче Испании и Германии: рука была близко к корпусу и не увеличивала площадь тела. Глава судейского комитета ранее объяснил всем участникам Евро, что 11-метровые в таких случаях назначать не будут. Тем не менее для Михаэля Баллака «нет более очевидной игры рукой», а Юлиан Нагельсманн не понимает, почему не вмешался ВАР.

6. Кубок Америки. В 1/4 финала Уругвай обыграл Бразилию в серии пенальти (Милитао и Дуглас Луис не забили в серии), играя вдесятером с 74-й минуты. Уругвайцы вышли в полуфинал Копы впервые с 2011 года и сыграют там с Колумбией, разгромившей Панаму (5:0).

7. Джордж Расселл выиграл квалификацию Гран-при Великобритании. Серхио Перес вылетел в гравий и стал 19-м.

8. Трансферы. «Зенит» заплатит около 15 млн евро за полузащитника «Торино» Ивана Илича. Вроде как платить сербу будут 3 млн евро в год, но в Италии пишут, что он сможет зарабатывать свыше 5 млн с учетом бонусов.

«Спартак» расторг контракт с Кейта Бальде. Уйти также может Александр Селихов. Усилит красно-белых хавбек «Ривер Плейт» Эсекиэль Барко, за которого предложили 16 млн долларов.

9. Украина требует от МОК аннулировать приглашения на Олимпиаду для девяти российских спортсменов.

10. Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже: «Мы не принимаем неспортивный принцип отбора».

11. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Шаньдун» 6:0 и продлил серию без поражений до 20 матчей.

12. Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в честь своего 25-летия.

13. Самая популярная футболистка мира Алиша Леманн перешла в «Юве» из «Астон Виллы» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад.

14. Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил на последних секундах в полуфинале Медиалиги и вытащил команду в финал, где она встретится с «БроукБойз».

Цитаты дня

Марк Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Они смотрят старые рилсы»

Марсело Бьелса: «Футбол в упадке. Игра становится предсказуемой, теряя привлекательность. Это на пользу бизнесу, но футбол – не 5 минут действия. Это культурное выражение»

Загитова о журналистах: «Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей»

Игорь Семшов: «Есть много ребят, отдавших себя российскому футболу, но остающихся не у дел. На их место приходят тренировать даже по мячу не бившие. Обидно»

Роналду – болельщикам Португалии после вылета с Евро: «Мы хотели и заслуживали большего. Уверены, что наследие будет чтиться и продолжать строиться»

Алина Загитова: «Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки»