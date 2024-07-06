Марсело Бьелса: «Футбол в упадке. Игра становится предсказуемой, теряя привлекательность. Это на пользу бизнесу, но футбол – не 5 минут действия. Это культурное выражение»
Марсело Бьелса раскритиковал устройство современного футбола.
Главный тренер сборной Уругвая, говоря о применении новых технологий в судействе, считает, что футбол теряет привлекательность.
«Казалось, что помощь технологий еще больше приближает нас к правильной оценке эпизодов. На мой взгляд, это наносит большой вред футболу.
Игра становится полностью предсказуемой, теряя свою привлекательность. У футбола есть такая особенность. Уверен, что футбол находится в процессе упадка.
Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным. То, что сделало эту игру спортом номер один в мире, уже не является привилегией.
Это идет на пользу бизнесу. Дело в том, что футбол смотрит очень много людей.
Но с течением времени, когда футболистов, заслуживающих внимания, становится все меньше и меньше, а игра становится все менее увлекательной, искусственное увеличение количества зрителей будет сокращаться.
Футбол – это не 5 минут действия. Это нечто большее. Это культурное выражение, форма идентификации», – сказал Марсело Бьелса.
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А сейчас лучшие бегунки типа Мбаппе, Винисиуса, Холланда.
Вот и вся разница
Футбол превращается в беготню, толчею и борьбу запрограммированых роботов. Творчества на поле — чуть. Интересных игроков-личностей — чуть. Скоро составы будут определять с помощью искусственного интеллекта, а потом и киборгов на поле выпустят.
Вар как раз спасением стало, но вар это технология, а не приниматель решение, решение как и раньше принимают судьи, их нужно наказывать за осознанные ошибки.
А сейчас соревнование в том, кто кого перебегает и кто кого жёстче закроет. Тоже интересно по-своему, и требует не меньшего мастерства, подготовки.
Но магия на поле возникает при этом крайне редко.
Он даже пешком магию творил в минейро, к примеру
Как это вообще связано? Его технический арсенал и видение поля никак не пострадали от физической формы