Марсело Бьелса: «Футбол в упадке. Игра становится предсказуемой, теряя привлекательность. Это на пользу бизнесу, но футбол – не 5 минут действия. Это культурное выражение»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса Евро-2024 Футбол

Марсело Бьелса раскритиковал устройство современного футбола.

Главный тренер сборной Уругвая, говоря о применении новых технологий в судействе, считает, что футбол теряет привлекательность.

«Казалось, что помощь технологий еще больше приближает нас к правильной оценке эпизодов. На мой взгляд, это наносит большой вред футболу.

Игра становится полностью предсказуемой, теряя свою привлекательность. У футбола есть такая особенность. Уверен, что футбол находится в процессе упадка.

Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным. То, что сделало эту игру спортом номер один в мире, уже не является привилегией.

Это идет на пользу бизнесу. Дело в том, что футбол смотрит очень много людей.

Но с течением времени, когда футболистов, заслуживающих внимания, становится все меньше и меньше, а игра становится все менее увлекательной, искусственное увеличение количества зрителей будет сокращаться.

Футбол – это не 5 минут действия. Это нечто большее. Это культурное выражение, форма идентификации», – сказал Марсело Бьелса.

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55 комментариев
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Раньше творили гении как Зизу, Зубастик, Анри, Роналдиньо, Месси.
А сейчас лучшие бегунки типа Мбаппе, Винисиуса, Холланда.
Вот и вся разница
+51
-7
+44
Ответ Tseren031293
Раньше творили гении как Зизу, Зубастик, Анри, Роналдиньо, Месси. А сейчас лучшие бегунки типа Мбаппе, Винисиуса, Холланда. Вот и вся разница
Зато Лукомскому нравится.
+19
-3
+16
Все в кучу, какая то каша из тезисов не связанных между собой.
+19
-8
+11
Ответ Budabuda
Все в кучу, какая то каша из тезисов не связанных между собой.
Может, перевод подкачал немного, но суть он передал правильно.
Футбол превращается в беготню, толчею и борьбу запрограммированых роботов. Творчества на поле — чуть. Интересных игроков-личностей — чуть. Скоро составы будут определять с помощью искусственного интеллекта, а потом и киборгов на поле выпустят.
+11
0
+11
забейте футбол уже не будет никогда прежним, эра ботов заточенных на физ доминирование и тактическую выучку без импровизации похоже только набирает обороты, сейчас все научились даж лихтенштейны играть в эту тошниловку, дальше будут изменения в правилах глобальные чтобы удержать зрителя, например оффсайд будет наверное только с зазором между цн и цз или можно будет как в хоккее прокидывать мяч через бортик
+11
0
+11
Прекрасные слова👏👏👏
+10
-3
+7
Ответ bel01
Посмотрите на лучшие футбольные матчи 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Магия, волшебство на поле. А сейчас соревнование в том, кто кого перебегает и кто кого жёстче закроет. Тоже интересно по-своему, и требует не меньшего мастерства, подготовки. Но магия на поле возникает при этом крайне редко.
Ты сам ответил. Предлагаешь смотреть ЛУЧШИЕ матчи прошлого и сравнивать со ВСЕМ футболом современности. Это ложная выборка. И раньше 90 процентов футбола была шлаком - это я тебе говорю как человек, который смотрит футбол с 80 годов, еще пацаном, - и сейчас есть образцы прекрасного футбола. В целом футбол стал куда более качественным и мастеровитым, а общий процент выдающихся матчей приблизительно одинаков. Не надо старческой демагогии о том, что раньше было лучше, это подмена фактов эмоциями и говорит об интеллектуальной слабости.
+9
-3
+6
Ответ Tseren031293
Раньше творили гении как Зизу, Зубастик, Анри, Роналдиньо, Месси. А сейчас лучшие бегунки типа Мбаппе, Винисиуса, Холланда. Вот и вся разница
Игра изменилась, поэтому и такие требования. Как, к примеру, с изменением игры исчезли 10ки/художники. Так что это просто реалии времени. Яркий примеры: НХЛ, НБА
+6
0
+6
а почему футбол потерял привлекательность этот учитель физкультуры тактично умолчал, зато недавно сказал месси: большинство начало равняться на гвардиолу и уничтожать креатив начиная с воспитания в дюсш, ведь все видели что на выходе никому не нужны свободные художники типа маты или того же давида силвы, все резко захотели играть в перекат поперек-назад, типа чавиньесты с бускетцем
+6
-1
+5
Что он несет?
Вар как раз спасением стало, но вар это технология, а не приниматель решение, решение как и раньше принимают судьи, их нужно наказывать за осознанные ошибки.
+5
-1
+4
Посмотрите на лучшие футбольные матчи 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Магия, волшебство на поле.
А сейчас соревнование в том, кто кого перебегает и кто кого жёстче закроет. Тоже интересно по-своему, и требует не меньшего мастерства, подготовки.
Но магия на поле возникает при этом крайне редко.
+5
-1
+4
Ответ JealousNobody
Роналдиньо творил только когда был бегунком, чел. Как только он сдал в скорости, то сразу опустился и больше никогда не возвращался на свой уровень.
Опустился куда? Речь не об уровне игрока, а о его скиллах, творческих возможностях на поле
Он даже пешком магию творил в минейро, к примеру
Как это вообще связано? Его технический арсенал и видение поля никак не пострадали от физической формы
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0
+4
Ответ Tseren031293
Раньше творили гении как Зизу, Зубастик, Анри, Роналдиньо, Месси. А сейчас лучшие бегунки типа Мбаппе, Винисиуса, Холланда. Вот и вся разница
Согласен, физика вышла на первое место, смотреть бестолковые забеги арабо-негро-атлетов неинтересно, особенно когда уровень физики соперников примерно одинаковый, то это просто не возможно смотреть.
+6
-2
+4
Ответ Splin
Игра изменилась, поэтому и такие требования. Как, к примеру, с изменением игры исчезли 10ки/художники. Так что это просто реалии времени. Яркий примеры: НХЛ, НБА
В НБА все нормально с творческими игроками.
+4
-1
+3
Ответ bel01
Посмотрите на лучшие футбольные матчи 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Магия, волшебство на поле. А сейчас соревнование в том, кто кого перебегает и кто кого жёстче закроет. Тоже интересно по-своему, и требует не меньшего мастерства, подготовки. Но магия на поле возникает при этом крайне редко.
Скорость увеличилась, физподготовка увеличилась.Прессинг.На много сложнее стало показывать магию. Плюс прагматизм команд. Новых тренерских идей стало меньше.
+3
0
+3
Ответ Tseren031293
Раньше творили гении как Зизу, Зубастик, Анри, Роналдиньо, Месси. А сейчас лучшие бегунки типа Мбаппе, Винисиуса, Холланда. Вот и вся разница
Роналдиньо творил только когда был бегунком, чел. Как только он сдал в скорости, то сразу опустился и больше никогда не возвращался на свой уровень.
+5
-2
+3
На евро топы играют плюс минус одинаково. Это грустно
+2
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Он прав, элемент непредсказуемости это то, за что фанаты любят футбол. Задача же футболистов и менеджеров противоположная, уменьшить непредсказуемость. Потому и набирают популярность в футболе различные варианты ватоката - короткий пас наименее рискованный, а скауты отбирают игроков по уровню их физухи, чтобы выигрывать единоборства и 1 в 1. Все идет к стандартизации футбола, где все команды будут одинаковыми
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Ответ Karra
раньше только макароны играли в прагматичный футбол, теперь так делают все сборные. на этом евро почти все, германия, австрия и турция играли не так. последний оплот футбольной романтики - англия. и это одна из причин, почему лучшие английские команды зачастую проигрывают прагматичным испанским автобусам.
Когда вы последний раз романтику от них видели?
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Ответ Любезный Коссутий
Лидс Бьелсы в среднем вынимал по 3+ мяча из своих ворот. вот это было действительно привлекательно
Конечно фанат МЮ только о бизнесе думает, а Бьелсу, говорящего об искусстве, не понимает
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Пока пипл хавает и платит деньги, так и будет
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100% так. 9 из 10 матчей как под копирку.
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У меня вчера ровно такие же мысли были во время просмотра Испания - Германия. Команды (и сборные, и клубы) сейчас подготовлены лучше чем раньше. Как играть знают - бегают туда-сюда как роботы. А вот сам уровень игроков значительно упал. Когда Хавертц в первом тайме пробил головой из удобной позиции в руки вратарю я вспомнил как Клозе щелкал такие моменты как орешки. Он бы обязательно положил такой в угол с отскоком от газона. Тоже самое касается Испанцев. Играли они хорошо, подходов было много, но последнего паса/удара не хватало весь матч. Хави с Иньестой бы знатно порезвились
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Ответ Клименко
Конечно фанат МЮ только о бизнесе думает, а Бьелсу, говорящего об искусстве, не понимает
Интересно, как ты сделал такой вывод из слов Коссутия... Ах да, ну конечно, с потолка (захотелось приколупаться к клубной симпатии).
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Ответ Любезный Коссутий
Лидс Бьелсы в среднем вынимал по 3+ мяча из своих ворот. вот это было действительно привлекательно
Ну еще скажи что милан капелло который весь сезон по 1-0 выигрывал и ультанул только в финале лч против барселоны - приятное глазу зрелище
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Ответ Клименко
Конечно фанат МЮ только о бизнесе думает, а Бьелсу, говорящего об искусстве, не понимает
искусство - в театре. современный футбол - это результат и трофеи.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Рано или поздно футбол вернётся к старым рельсам.
как он вернётся? для этого футбола не нужны сильные исполнители. надо уметь африканцу просто много и быстро бегать( много за таких футболистов платить не надо, не надо анализировать скилы, просто видишь физика развитого и все ты играешь в современный футбол) + держать свою зону без импровизации, футбол только ещё сильнее усредняется со временем, всех креативщиков будут затаптывать как вчера немцы с испанцами делали.
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Ответ Carasa
Самое интересное, что он как раз про это говорил 4 года назад: https://www.reddit.com/r/soccer/s/3mpZrzfkIm
не совсем. я конечно не эксперт в испанском - хотелось бы увидеть внятный перевод того что он сказал на английский, но судя по тому что пишут в комментах - там биелса имел ввиду то, что мол против гвардиолы обороняются антифутболом чтобы победить, и это дескать вредит футболу. что является обычной подменой понятий
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Ответ DolJun
а почему футбол потерял привлекательность этот учитель физкультуры тактично умолчал, зато недавно сказал месси: большинство начало равняться на гвардиолу и уничтожать креатив начиная с воспитания в дюсш, ведь все видели что на выходе никому не нужны свободные художники типа маты или того же давида силвы, все резко захотели играть в перекат поперек-назад, типа чавиньесты с бускетцем
Самое интересное, что он как раз про это говорил 4 года назад: https://www.reddit.com/r/soccer/s/3mpZrzfkIm
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Ответ qiqe
как он вернётся? для этого футбола не нужны сильные исполнители. надо уметь африканцу просто много и быстро бегать( много за таких футболистов платить не надо, не надо анализировать скилы, просто видишь физика развитого и все ты играешь в современный футбол) + держать свою зону без импровизации, футбол только ещё сильнее усредняется со временем, всех креативщиков будут затаптывать как вчера немцы с испанцами делали.
вчера смотрел на африканскофранцузских. где там бегать? еле ходили по полю...
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