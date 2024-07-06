Марсело Бьелса: «Футбол в упадке. Игра становится предсказуемой, теряя привлекательность. Это на пользу бизнесу, но футбол – не 5 минут действия. Это культурное выражение»

Марсело Бьелса раскритиковал устройство современного футбола.

Главный тренер сборной , говоря о применении новых технологий в судействе, считает, что футбол теряет привлекательность.

«Казалось, что помощь технологий еще больше приближает нас к правильной оценке эпизодов. На мой взгляд, это наносит большой вред футболу.

Игра становится полностью предсказуемой, теряя свою привлекательность. У футбола есть такая особенность. Уверен, что футбол находится в процессе упадка.

Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным. То, что сделало эту игру спортом номер один в мире, уже не является привилегией.

Это идет на пользу бизнесу. Дело в том, что футбол смотрит очень много людей.

Но с течением времени, когда футболистов, заслуживающих внимания, становится все меньше и меньше, а игра становится все менее увлекательной, искусственное увеличение количества зрителей будет сокращаться.

Футбол – это не 5 минут действия. Это нечто большее. Это культурное выражение, форма идентификации», – сказал .

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