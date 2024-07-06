Уимблдон. 3-й круг. Зверев борется с Норри, матч Сафиуллина и Фиса прерван из-за дождя, Медведев доиграет со Штруффом, Джокович встретится с Попыриным

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Даниил Медведев доиграет матч с Яном-Леннардом Штруффом в 3-м круге «Уимблдона».

Роман Сафиуллин играет с Артуром Фисом (матч прерван из-за дождя).

Новак Джокович встретится с Алексеем Попыриным.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Даниил Медведев (Россия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
6 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Роман Сафиуллин (Россия)
3:2
Дата проведения
6 июля, 15.07
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
6 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Александр Зверев (Германия)
4:6|0:
Дата проведения
6 июля, 15.45
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Алехандро Табило (Чили)
Дата проведения
6 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Кентен Алис (Франция)
Дата проведения
6 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция) Алекс де Минаур (Австралия)
0:0
Дата проведения
6 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Бен Шелтон (США)
7:6|2:6|1:2
Дата проведения
6 июля, 15.12
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
5 июля, 15.17
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
5 июля, 15.17
Онлайн матча

 

Франсиско Комесанья (Аргентина) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
6 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) Эмиль Руусувуори (Финляндия)
3:4
Дата проведения
6 июля, 15.07
Онлайн матча

 

45 комментариев
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Не понимаю, почему хотя-бы нельзя начать игры, которые под крышей
+10
0
+10
Уимблдождь
+9
0
+9
Ответ Levaevich
Не понимаю, почему хотя-бы нельзя начать игры, которые под крышей
А меня ещё очень сильно интересует вопрос почему перенесенные матчи ставят не первым запуском. Если судить по прогнозу то на стадионах без крыши возможно успеют только по одному матчу провести. В итоге те кто вчера не смог доиграть рискуют не доиграть и сегодня. Слов просто нет описать всё это.
+8
0
+8
Ответ Levaevich
Не понимаю, почему хотя-бы нельзя начать игры, которые под крышей
Типичный Уимблдно
+9
-1
+8
Когда уже придут к тому, чтобы доигровки ставить первыми в расписание?
+8
0
+8
Ответ Stas Salesov
Ну что, сбежит сегодня Джок от Руняши, слившись австралу, или рискнет с ним сыграть?
Это шутка?🤣
+7
0
+7
Ответ murzzzzzilka
А где же счет?
Да там же под шатром , как откроют узнаем.....
+5
0
+5
Ответ murzzzzzilka
Не подскажете, в каком месте играет Сафиуллин?:)) У меня вот на картинке корт накрыт и льет дождь:)
Там под шатром и играют , уже конец первого сета близко....
+5
0
+5
Ответ Олег Налетов
какие матчи будут на корте с крышей ?
Центральный: Зверев, Жабер. Джокович. начало 15-30
№1: Шелтон, Швентек, Рыбакина. Начало 15-00.
+5
0
+5
Ответ Hardy
Да уж, до 1 гейма второго сета он проиграл всего 4 очка на подаче, а потом началось...
Господи, да ничем он вам не обязан, особенно на этом покрытии
+6
-1
+5
Дакворт, Мунир, Пуиль снялся. Норм. Человек из топ 30 на пару лет засел в топ 10
+4
0
+4
Как же красиво идёт дождь. Одно удовольствие следить за работой погодного гения.
+4
0
+4
А Зверёк-то на траве вообще нулевой.
+2
0
+2
Ответ Alex Lamm
Если у Штруфа сегодня полетит в обоих сетах, а у Медведева не очень, то это будет не то, чтобы его заслуженная победа, но абсолютно заслуженное поражение для Медведева. Против такого соперника обязан был вчера хотя бы до тая дотянуть в 3 сете.
Да уж, до 1 гейма второго сета он проиграл всего 4 очка на подаче, а потом началось...
+2
0
+2
Ответ tibalt
Господи, да ничем он вам не обязан, особенно на этом покрытии
Да ради бога, пусть вылетает, если ему пофиг, мне тем более)
+2
-1
+1
Ответ S.Graf
никогда) игроки, которых поставили первыми, знают точное время начала. и готовятся к этому времени. сдвигать их = ломать им подготовку к матчу. а все те, кто должен играть следом, рассчитывают время +/- и готовятся соответственно. (такая логика. но это не значит, что я с ней согласен)
Так работает когда игры переносятся уже после того как составлено расписание на следующий день. На сегодня расписание составляли сразу с перенесенные и матчами поэтому ничего не мешало поставить их первым запуском. Зачем ты оправдывает организаторов?
+1
0
+1
У Перикара отличный шанс дойти до 1/4.
+1
0
+1
Ответ Stepan Alexandrovich
Уимблдождь
Уимблдно
+1
0
+1
Доиграет?) Очень маловероятно
+1
0
+1
Ответ Сергей Перевощиков
Так работает когда игры переносятся уже после того как составлено расписание на следующий день. На сегодня расписание составляли сразу с перенесенные и матчами поэтому ничего не мешало поставить их первым запуском. Зачем ты оправдывает организаторов?
специально для тебя написал:
НЕ значит, что я согласен с такой логикой.
0
0
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Ответ Jefri AG
Вот всё думаю каждый день, уже ведь июль месяц на дворе, то есть больше половины теннисного сезона прошло, а Джокович по-прежнему ни на одном турнире даже в финал не вышел... это же просто невообразимое позорище.
В текущей топ20 акробат является единственным игроком, кто в нынешнем сезоне не выходил в финал. И это позорище сидит на второй строчке.
+2
-2
0
Ответ S.Graf
никогда) игроки, которых поставили первыми, знают точное время начала. и готовятся к этому времени. сдвигать их = ломать им подготовку к матчу. а все те, кто должен играть следом, рассчитывают время +/- и готовятся соответственно. (такая логика. но это не значит, что я с ней согласен)
Ну им начало сдвигает дождь сейчас, кроме тех, кто под крышей. чем это отличается от того, если бы под крышу пустили доигрывать сначала?
0
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Ответ Hardy
Ну им начало сдвигает дождь сейчас, кроме тех, кто под крышей. чем это отличается от того, если бы под крышу пустили доигрывать сначала?
отличается тем, что одни знают точное время начала, а другие приблизительное.
и доп.матчи под крышей будут ставить только в исключительных случаях - траву берегут.
(ещё раз замечу для Сергея: если я понимаю логику решений оргов, то это НЕ означает, что я с ней согласен)
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0
Ответ Hardy
Когда уже придут к тому, чтобы доигровки ставить первыми в расписание?
никогда) игроки, которых поставили первыми, знают точное время начала. и готовятся к этому времени. сдвигать их = ломать им подготовку к матчу.
а все те, кто должен играть следом, рассчитывают время +/-
и готовятся соответственно.
(такая логика. но это не значит, что я с ней согласен)
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Ответ deligy
У Зверева рабочая сетка до финала, жаль форма не огонь
Это не форма плохая а просто на траве он не очень умеет играть.
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Ответ Сергей Перевощиков
Это не форма плохая а просто на траве он не очень умеет играть.
В сетке нет супертравников до финала и хромой Джо
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Ответ Medi33
Григора с Монфисом ставят вчера под крышу,якобы легенды тенниса. Хотя у Медведя в 28 заслуг больше,чем у них вместе взятых. Векич с Ястремской вчера ставят под крышу,якобы не давая Бадосе преимущества. Хотя Григор как минимум уже на день отдыхает больше. Сегодня Шелтона с Шапой ставят под крышу,что необъяснимо абсолютно. Позорище
Под крышу нужно ставить те матчи, в которых средний рейтинг игроков выше, да и все)
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Ответ Ivan Stasuk
Да там же под шатром , как откроют узнаем.....
Ааа:))))
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Ответ Olya B.
Центральный: Зверев, Жабер. Джокович. начало 15-30 №1: Шелтон, Швентек, Рыбакина. Начало 15-00.
в этой половине кроме Минаура,некому до п.ф составить конкуренцию Ноле
0
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Удачи Саше Звереву 👊.
+3
-3
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