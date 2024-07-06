Уимблдон. 3-й круг. Зверев борется с Норри, матч Сафиуллина и Фиса прерван из-за дождя, Медведев доиграет со Штруффом, Джокович встретится с Попыриным
Даниил Медведев доиграет матч с Яном-Леннардом Штруффом в 3-м круге «Уимблдона».
Роман Сафиуллин играет с Артуром Фисом (матч прерван из-за дождя).
Новак Джокович встретится с Алексеем Попыриным.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
- Дата проведения
- 6 июля, 17.00
- Дата проведения
- 6 июля, 15.07
- Дата проведения
- 6 июля, 19.00
- Дата проведения
- 6 июля, 15.45
- Дата проведения
- 6 июля, 16.30
- Дата проведения
- 6 июля, 16.30
- Дата проведения
- 6 июля, 13.00
- Дата проведения
- 6 июля, 15.12
- Дата проведения
- 5 июля, 15.17
- Дата проведения
- 5 июля, 15.17
- Дата проведения
- 6 июля, 16.30
- Дата проведения
- 6 июля, 15.07
№1: Шелтон, Швентек, Рыбакина. Начало 15-00.
НЕ значит, что я согласен с такой логикой.
и доп.матчи под крышей будут ставить только в исключительных случаях - траву берегут.
(ещё раз замечу для Сергея: если я понимаю логику решений оргов, то это НЕ означает, что я с ней согласен)
а все те, кто должен играть следом, рассчитывают время +/-
и готовятся соответственно.
(такая логика. но это не значит, что я с ней согласен)