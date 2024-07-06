Марк Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Они смотрят старые рилсы»

Марк Шварцер не считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире.

проиграла Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024. Форвард « » не забил ни одного гола на этом турнире, он отметился только одним ассистом в матче с Турцией на групповой стадии.

«Если кто-то считает, что Криштиану Роналду сейчас все еще один из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи.

Я думаю, они смотрят старые рилсы (короткие видео в инстаграме – Спортс)», – сказал бывший голкипер «Мидлсбро» и сборной Австралии.

Роналду не забил на Евро-2024. У него нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола