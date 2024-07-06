Марк Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Они смотрят старые рилсы»
Марк Шварцер не считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире.
Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил ни одного гола на этом турнире, он отметился только одним ассистом в матче с Турцией на групповой стадии.
«Если кто-то считает, что Криштиану Роналду сейчас все еще один из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи.
Я думаю, они смотрят старые рилсы (короткие видео в инстаграме – Спортс)», – сказал бывший голкипер «Мидлсбро» и сборной Австралии.
Роналду не забил на Евро-2024. У него нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Видимо, шутка про то, что у Криша тело 20-летнего, а разум 8-летнего и не шутка вовсе, иначе не понимаю, зачем человек методично уничтожает свое наследие как в европейском футболе, так и в сборной...
Но почему за это должна расплачиваться сборная - непонятно
Это кто ж у него вью то удосужился взять?