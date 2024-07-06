Марк Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Они смотрят старые рилсы»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Марк Шварцер Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Марк Шварцер не считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире.

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил ни одного гола на этом турнире, он отметился только одним ассистом в матче с Турцией на групповой стадии. 

«Если кто-то считает, что Криштиану Роналду сейчас все еще один из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи.

Я думаю, они смотрят старые рилсы (короткие видео в инстаграме – Спортс)», – сказал бывший голкипер «Мидлсбро» и сборной Австралии. 

Роналду не забил на Евро-2024. У него нет голов в 9 последних матчах на крупных турнирах

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58 комментариев
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Кругом одни сухофрукты и некрасивые эксперты...
Видимо, шутка про то, что у Криша тело 20-летнего, а разум 8-летнего и не шутка вовсе, иначе не понимаю, зачем человек методично уничтожает свое наследие как в европейском футболе, так и в сборной...
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А кто так считает? Ему скоро 40, народ!
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Великая Алонсо смотрит фигурку
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Ответ songbilong
А кто так считает? Ему скоро 40, народ!
Так пусть сидит в своей пустыне и не лезет в топ-футбол
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Они смотрят лигу арабских таксистов, высшее наказание криштибоям
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Ответ Mortimer1
Ради новых рекордов конечно же) Но почему за это должна расплачиваться сборная - непонятно
И ведь очередной рекорд пал ниц пред ним)) так что схема работает
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Не знаю кто это, но знаю, что Марк Шварцер адекватный человек и выдал базу!!!
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Ответ Mancar Camoran
Кругом одни сухофрукты и некрасивые эксперты... Видимо, шутка про то, что у Криша тело 20-летнего, а разум 8-летнего и не шутка вовсе, иначе не понимаю, зачем человек методично уничтожает свое наследие как в европейском футболе, так и в сборной...
Ради новых рекордов конечно же)
Но почему за это должна расплачиваться сборная - непонятно
+6
-2
+4
Тупо описал всю вторую половину карьеры гелевого (2014-2024) одним предложением
+12
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а где там Пирс Морган? не вижу его петушиного хвоста, всё ещё наяривает на Криша, но уже не публично?
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Ответ Капибарбер
Великая Алонсо смотрит фигурку
Все глоры криштика под шконарем, сегодня вообще не видно:))
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Роналду это смесь зеппа браннигана хоумлендера и ввп (можно подставить любого другого схожего политика)
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Месси фейлит копу по всем статьям - тишина
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Ответ songbilong
А кто так считает? Ему скоро 40, народ!
Много кто, даже на спортсе до сих пор такие гидроцефалы остались
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Оу! Бывший! Австралии! Мидлсбро!
Это кто ж у него вью то удосужился взять?
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Ответ fussballer
Да, Месси такой.
Они оба такие)) Может когда-то и любили играть в футбол и у них это классно получалось, то сейчас кроме ЧСВ ничего не осталось))
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Ответ songbilong
А кто так считает? Ему скоро 40, народ!
Пирс Морган, как минимум.
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Ответ vtsch4svws
Они смотрят лигу арабских таксистов, высшее наказание криштибоям
Там играют Неймар, Бензема, Фирмино, Канте и много кто
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Ответ Moffo
Когда Криш был одним из лучших рилсов ещё не было
нарезки, обзоры, один хрен как назвать
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Осталось только понять, кто такой Шварцер... Безотносительно игры Роналду. Просто интересно, почему мнение этого человека кого-то интересует.
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Вот об этом Марке узнал , почитав его высказывание . А Роналду знают миллионы . В прошлом был блестящим игроком.
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да никто так не считает, просто он поработал на славу, и имя до сих пор на него работает. но время его почти ушло....в сборной точно. в саудовской Аравии ещё год- два максимум, и заслуженная пенсия!
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Престарелый нарцисс
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Смотрел вчера на него, ходил всю игру, руками махал, а команда в меньшинстве играла, списанный старый балласт.
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Такие отмазки про 40 лет, если ты не тянешь то не должен играть, Пепе на 2 года старше и был на уровне Диаша, уже просто смешно оправдание из дельфинария слушать:)))
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Ответ Carasa
Много кто, даже на спортсе до сих пор такие гидроцефалы остались
Не знаю, не видел
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Ответ Zenit2013
Да ладно тебе, щас Ди Мария по привычке вытащит финал, Месси сделает две обводки, и ему дадут ЗМ))
А вам рональдуфилам , рональду сделает золотой дождь 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
0
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Ответ Федя Букин
Месси фейлит копу по всем статьям - тишина
Да ладно тебе, щас Ди Мария по привычке вытащит финал, Месси сделает две обводки, и ему дадут ЗМ))
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Криштик это позор, позор который не смыть никогда:)
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Ответ Ксюша Каблукова
Просто надели ему слишком большую корону и все возомнили его богом, хотя он хоть и очень хороший, но простой игрок))
Да, Месси такой.
+1
-1
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