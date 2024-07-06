Англия – Швейцария – 1:1. Эмболо забил на 75-й минуте, Сака сравнял на 80-й, будет серия пенальти. Онлайн-трансляция
Сборная Англии играет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 6 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
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Англия –
Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Райс, Фоден (Александер-Арнолд, 115), Беллингем, Майну (Шоу, 78), Сака, Кейн (Тоуни, 109).
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Швейцария –
Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер (Сьерро, 118), Джака, Фройлер (Амдуни, 118), Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе (Закария, 98), Эмболо (Шакири, 109).
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Плюс на каждом турнире хочется сказки вроде той Исландии или Марокко на прошлом мундиале.
За Швейцарию!
1:1.
Голы нигерийца и камерунца.
Едем дальше" (с) 😁
Нормально Шнякин отжог😁
Все матчи какое то дрочево. Ужас, что случилось с футболом???
Англия с таким составом должна просто выносить такую Швейцарию.
А тут опять после 1 тайма унылые 0-0, вчера было дрочево между Францией и Португалией, теперь вот это. Что опять 120 минут и пенальти??? Не советую до пенальти Англии доводить, они исторически ужасны в серии пенальти. Две нормальные сборные были это Испания и Германия, осталось только Испания, остальные просто печальное зрелище.
Неужели десять минут нельзя было продержаться
Самый унылый Евро, который я видел :(