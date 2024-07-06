Англия – Швейцария – 1:1. Эмболо забил на 75-й минуте, Сака сравнял на 80-й, будет серия пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 онлайны Футбол

Сборная Англии играет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Англия – Швейцария 1:1 (доп.время)
Дата проведения
6 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 75 Эмболо, 1:1 – 80 Сака.
АнглияПикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Эзе, 78), Райс, Фоден (Александер-Арнолд, 115), Беллингем, Майну (Шоу, 78), Сака, Кейн (Тоуни, 109).
ШвейцарияЗоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер (Сьерро, 118), Джака, Фройлер (Амдуни, 118), Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе (Закария, 98), Эмболо (Шакири, 109).
Предупреждения:
Шер (32), Кейн (67), Видмер (85).

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217 комментариев
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Шнякин и Журавель, два худших и вместе! Спасибо Матч ТВ, подскажите, как отключить их в окко?
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В какой бы тошнотворный футбол англичане не играли, в отличие от французов они хотя бы забивают
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Самое слабое европейское поколение за последние 34 года. Просто позор. Худший Евро из тех которое я видел. Беспросветная блевотина
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Анти футбол должен быть наказан.
Плюс на каждом турнире хочется сказки вроде той Исландии или Марокко на прошлом мундиале.
За Швейцарию!
+31
-10
+21
Ответ Сергей Сороканюк
Шнякин и Журавель, два худших и вместе! Спасибо Матч ТВ, подскажите, как отключить их в окко?
Мало того что Англия, так ещё и Шнягин с Журавлём, решили добить)
+17
0
+17
Ответ Матрос Кот
Журавель элобу на Якина затаил,топит за Англию не стесняясь.
Мурат его тогда абсолютно по делу приложил. Невероятно неприятный журналист
+18
-1
+17
А только мне кажется, что комментаторы матч ТВ топят за тех на кого поставили?
+16
-1
+15
Замечательный матч для занятых людей, или тех, кто на работе фоном смотрит, можно отвлекаться и вернуться через 20 минут и почти ничего не изменится 🤝
+13
-1
+12
Самый паршивый ЧЕ , что я видел. А смотрю я с 1984 года. Тогда советское телевидение показало полуфиналы и финал. Три матча были тогда шалее, чем эта клоунада.
+14
-3
+11
"Четвертьфинал Чемпионата Европы.
1:1.
Голы нигерийца и камерунца.
Едем дальше" (с) 😁
Нормально Шнякин отжог😁
+17
-6
+11
Кто-нибудь, скажите, пожалуйста, господину Шнякину и месье Журавлю, что фамилия у основного игрока сборной Англии никак не связана с поиском любовниц или трупов по биллингу мобильного телефона... Он, вать машу, Бе.. БЕее-ллингем. Не бИллингем, бездари криворотые, а сцка БЕллингем!!!!!!! Как вас отключить????
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Я всё понял, Англии надо начинать матч с отрицательным гандикапом, чтобы они играли с начала, предлагаю изменить регламент 😁
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Какой то чемпионат автобусов в исполнении легкоатлетов.
Все матчи какое то дрочево. Ужас, что случилось с футболом???
Англия с таким составом должна просто выносить такую Швейцарию.
А тут опять после 1 тайма унылые 0-0, вчера было дрочево между Францией и Португалией, теперь вот это. Что опять 120 минут и пенальти??? Не советую до пенальти Англии доводить, они исторически ужасны в серии пенальти. Две нормальные сборные были это Испания и Германия, осталось только Испания, остальные просто печальное зрелище.
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Журавель элобу на Якина затаил,топит за Англию не стесняясь.
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Тренера сборной Англии надо отстранить от футбола пожизненно. Он просто не даёт играть команде.
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Ответ Валерий Белинский
То чувство, когда практически не смотрел футбол с ЧМ 18, а в плей-офф евро, в матче Англии и Швейцарии годы забили нигериец и камерунец.... и нет я не рассист, но очень показательно
Цвет кожи влияет на качество гола? А ты паспорта проверь, можешь найдешь связь с Англией и Швейцарией.
+9
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Встречайте, Харри Кейн, правый защитник сборной Англии!
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Финал Испания - Нидерланды хоть как то может скрасить этот мрак.
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Журавель если ты читаешь комменты на sports.ru... А ты читаешь по любому, знай ты просто днищенское дно дна....
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Ответ ster3
а за кого они топят? мне лично непонятно
Ну когда Шнякин чуть голос не сорвал после гола Англии - это конечно загадка.
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Саутгейт - британский тренер. Пока это все достоинства
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Да что ты.
Неужели десять минут нельзя было продержаться
+6
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Правильно, УЕФА! Нужно сделать ещё больше матчей и клубам, и сборными. А то некоторые игроки ещё имеют силы на редкие ускорения.
Самый унылый Евро, который я видел :(
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Англичане Близки к победе? Что несут комментаторы. Счёт равный
+6
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+5
Ответ Валерий Белинский
То чувство, когда практически не смотрел футбол с ЧМ 18, а в плей-офф евро, в матче Англии и Швейцарии годы забили нигериец и камерунец.... и нет я не рассист, но очень показательно
А в финале 2018 у французов 3 гола из 4х, кто забил?
+5
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Это мог бы быть гол века!)
+7
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Скорее бы клубный футбол вернулся, слишком отрыв увеличился в качестве
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Саутгеит ходит по бровке, как напыщенный индюк!
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0
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Что за судьи такие на евро?! На фоне их Карасев просто бог
+5
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Игра Англии бесит. Но в этом матче также бесит и игра Швейцарии. Ничем не лучше англичан по зрелищности.
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