Монтелла про 2:2 с Испанией: «Турция была конкурентоспособна. Горжусь ребятами и показанным характером»

Винченцо Монтелла: Турция показала характер в матче с Испанией.

Винченцо Монтелла оценил ничью сборной Турции с Испанией (2:2) в отборе ЧМ-2026.

Турки заняли второе место в отборочной группе и сыграют в стыковых матчах за выход в финальный турнир.

«Я горжусь ребятами, характером, который мы показали в этом матче, мы много жертвовали собой.

Мы были конкурентоспособны. Я доволен результатом», – сказал тренер сборной Турции.