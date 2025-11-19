Монтелла про 2:2 с Испанией: «Турция была конкурентоспособна. Горжусь ребятами и показанным характером»
Винченцо Монтелла: Турция показала характер в матче с Испанией.
Винченцо Монтелла оценил ничью сборной Турции с Испанией (2:2) в отборе ЧМ-2026.
Турки заняли второе место в отборочной группе и сыграют в стыковых матчах за выход в финальный турнир.
«Я горжусь ребятами, характером, который мы показали в этом матче, мы много жертвовали собой.
Мы были конкурентоспособны. Я доволен результатом», – сказал тренер сборной Турции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
