Англия дошла до полуфинала Евро-2024, выиграв в основное время 1 из 5 матчей

Сборная Англии одержала лишь одну победу в основное время на Евро-2024.

Сегодня команда обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира.

Единственная победа англичан в основное время была в первом туре группового этапа – в матче с Сербией (1:0). После этого они дважды сыграли вничью (с Данией и Словенией), а затем одолели Словакию (2:1) в 1/8 финала благодаря голу в дополнительное время.

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