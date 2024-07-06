Англия дошла до полуфинала Евро-2024, выиграв в основное время 1 из 5 матчей

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии одержала лишь одну победу в основное время на Евро-2024.

Сегодня команда Гарета Саутгейта обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира.

Единственная победа англичан в основное время была в первом туре группового этапа – в матче с Сербией (1:0). После этого они дважды сыграли вничью (с Данией и Словенией), а затем одолели Словакию (2:1) в 1/8 финала благодаря голу в дополнительное время.

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113 комментариев
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А мы жаловались на сборную при Черчесове. Вот тут тренер с самым дорогим составом на турнире показывает такое уг. Сравнивая со сборной Саутгейта, мы при Стасе как праймовая Германия играли
+177
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+168
Шнякин, Журавель, Трушечкин, Неценко...
Владимир Никитич, Юрий Альбертович, Василий Вячеславович покойтесь с миром.
+87
-9
+78
Это английское поколение пенальти бьют лучше,в отличии от прошлого
+44
0
+44
Ответ Мастер тектоника
Шнякин, Журавель, Трушечкин, Неценко... Владимир Никитич, Юрий Альбертович, Василий Вячеславович покойтесь с миром.
Журавель ужасен как комментатор
+46
-4
+42
Футбол сборных в коме
+33
-2
+31
Ответ adriano_070
А мы жаловались на сборную при Черчесове. Вот тут тренер с самым дорогим составом на турнире показывает такое уг. Сравнивая со сборной Саутгейта, мы при Стасе как праймовая Германия играли
У Стаса хоть рубились в футбол. Эти же какие-то ванильные футболисты.
+30
-4
+26
Как можно так позорна играть
В команде топ игроки , которые забили около 100 голов на четверых. А тут родить не могут
Позорная Англия , тупо везет
+29
-4
+25
Ответ Rafael Sarkisian
Уникальный Евро, конечно)
УниКАЛьный
+19
0
+19
Играют нормально только когда проигрывают, ничью обороняют строго по заветам Саундгейта
+18
0
+18
Портки в 2016м так же вышли в финал)
+19
-3
+16
футбол можно закрывать, если в финале будут англия и франция.
+16
-1
+15
Ответ mancity111
Журавель ужасен как комментатор
Пикфорд показывает большой палец после удара Шакири сухим листом далее коментарий журавля "это он до или после показывает?")))) какой же он сказочный
+15
0
+15
Уникальный Евро, конечно)
+13
0
+13
Футбол будущего пришёл.. К сожалению, на ближайшие несколько лет - этот Евро положит начало новой тенденции игры на результат
+9
-1
+8
Финал Англия Франция будет справедливым символом всего унылого чемпионата уставших звёзд. Вангую в первом тайме ударов в створ не будет. Во втором Франция выйдет вперёд благодаря автоголу. Англичане заковыряют ответку. В итоге по пенальти победит Англия. Или Франция, в общем то всё равно.
+9
-1
+8
Ответ adriano_070
А мы жаловались на сборную при Черчесове. Вот тут тренер с самым дорогим составом на турнире показывает такое уг. Сравнивая со сборной Саутгейта, мы при Стасе как праймовая Германия играли
с такой игрой Англия с вероятностью 99% выиграет это Евро24...увы зрелище не для любителей тики таки🤧
+8
-2
+6
А в финале сломается кейн , будет прыгать по бровке , а победный выйдет забьет Гордон )))
+7
-1
+6
Ответ adriano_070
А мы жаловались на сборную при Черчесове. Вот тут тренер с самым дорогим составом на турнире показывает такое уг. Сравнивая со сборной Саутгейта, мы при Стасе как праймовая Германия играли
боже, какая наркомания) как же жестко упал уровень комментариев на спортсе. и все это ради плюсков
+8
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+6
Ответ mancity111
Журавель ужасен как комментатор
Так и я о чем
+6
0
+6
Спортсру:
За братьев сербов!
За датчан!
За еще одних братьев словенцев!
За почти братьев словаков!
За Швейцарию!
*** вы находитесь здесь ***
За Голландию!
Блин, что делать, за Францию!
+8
-2
+6
Швейцария, симпатичная команда, но нужно было более уверенно играть с первого тайма
+6
-1
+5
Англия - Голландия всё таки намного интересней полуфинал)) и апельсинки на мой экспертный взгляд фавориты )
+8
-4
+4
Ответ skytent1
Играют нормально только когда проигрывают, ничью обороняют строго по заветам Саундгейта
Прям как Россия на чм 2018 в плей-офф (но претензий нет, там нужен был именно результат)
+4
-1
+3
Ну нормально, ещё две серии пенальти и ЧЕ в кармане
+3
0
+3
финал Франция Англия как квинтэссенция этого евро
+3
0
+3
Саутгейт по результатам лучше всяких Капелл и Эриксонов
+5
-2
+3
Матч Франция-Англия все ближе и это станет апофеозом анти футбола.
+3
0
+3
Ответ Гекдениз Кардениз
Ну не так же в плей офф то они играть начали эти и в группе сушили очко себе) и в плей офф с Словаками Карл)
И сколько игр они в основное время выиграли?)
+4
-1
+3
Ответ Моё Моя
У Стаса хоть рубились в футбол. Эти же какие-то ванильные футболисты.
кто там у Стаса рубился? что за бред? выступление на Евро-2020 - просто лютый стыд. и главный вопрос там был именно в самоотдаче, а не в мастерстве. совсем у людей с памятью беда))
+4
-1
+3
Тошнотворное
+3
0
+3
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