Англия дошла до полуфинала Евро-2024, выиграв в основное время 1 из 5 матчей
Сборная Англии одержала лишь одну победу в основное время на Евро-2024.
Сегодня команда Гарета Саутгейта обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира.
Единственная победа англичан в основное время была в первом туре группового этапа – в матче с Сербией (1:0). После этого они дважды сыграли вничью (с Данией и Словенией), а затем одолели Словакию (2:1) в 1/8 финала благодаря голу в дополнительное время.
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В команде топ игроки , которые забили около 100 голов на четверых. А тут родить не могут
Позорная Англия , тупо везет
За братьев сербов!
За датчан!
За еще одних братьев словенцев!
За почти братьев словаков!
За Швейцарию!
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За Голландию!
Блин, что делать, за Францию!