Роналду – болельщикам Португалии после вылета с Евро: «Мы хотели и заслуживали большего. Уверены, что наследие будет чтиться и продолжать строиться»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024.

Сборная Португалии уступила команде Франции в 1/4 финала (0:0, пен. 3:5).

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.

Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы уже достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и будет продолжать строиться. Совместными усилиями», – написал Роналду

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36 комментариев
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не являясь фанатом КриРо, я из другого лагеря😊, должен честно признать, что Криштиану оставил огромное футбольное наследие.
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Ответ Сергей Стес
не являясь фанатом КриРо, я из другого лагеря😊, должен честно признать, что Криштиану оставил огромное футбольное наследие.
Факт. Но на этом ЕВРО он был плох и плох был тренер, который не менял его раньше, а держал до 120-й.
Игрок играет как может, как сегодня получается. Я бы спрашивал с тренера, почему он не меняет игрока, если видит, что сегодня у него не выходит.
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Пиарщики почти сутки три строчки согласовывали)
+19
-10
+9
Говоря Мы Роналду явно хотел сказать Я.
+10
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+7
Я правильно понимаю, что этот якорь ⚓ едет на ЧМ 26?
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Ответ phivas
НИ ОДИН из бывших партнёров Роналду не сказал ни слова плохого про него. Буквально все, кто с ним играл что МЮ, что в Реале, что в Ювентусе отмечают его высочайший профессионализм, трудовую и игровую этику и неоспоримое влияние на результат. Тот факт, что лишь в последнем его сезоне за Ювентус, команда не стала чемпионом не отменяет этого факта. К слову, Ювентус после его ухода и близко не подбирал я к выигрыш скудетто.
К слову, до его прихода Юве был гегемоном и дважды играл в финале ЛЧ.
Вот он, эффект Рунальды - выжженная земля
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+3
Совместными усилиями? Ну только если без тебя, разумеется 😅🥲👍🏻
+3
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+3
Ответ Schiaff1no
Все таки он неисправимый нарцисс
Слова Роналду после побед:
После 1 тура:
Роналду после победы над Чехией: «До конца, Португалия!»
После 2 тура:
Роналду о выходе в плей-офф Евро-2024: «Горжусь командой. Мы – Португалия!»
После вылета:
"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии."

Вы с какой целью врете?
+6
-3
+3
Сейчас в комментариях начнется «Акела промахнулся»
+5
-3
+2
Ответ Potapson
Говоря Мы Роналду явно хотел сказать Я.
Он так и сказал, просто он к себе на Вы
+3
-1
+2
Уверен, что сыграет на следующем ЧМ
+3
-1
+2
Многие согласятся с Кришом, всё-таки у большинства игроков сборной возраст уже не позволит дальше выступать на ЧЕ и ЧМ. Рамуш, Жота, Паилинья, Консейсао, Рубен Диаш оставят хорошее наследие для Роналду
+1
0
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Слова Роналду после побед: После 1 тура: Роналду после победы над Чехией: «До конца, Португалия!» После 2 тура: Роналду о выходе в плей-офф Евро-2024: «Горжусь командой. Мы – Португалия!» После вылета: "Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии." Вы с какой целью врете?
Плюсов набрать от своих партнёров по ориентации, очевидно же.
+2
-1
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Кому? Даже португальцы уже не помнят кто это))
Португальцы не помнят игрока, который принес им Евро-2016? что за бред
+2
-1
+1
Ответ ezkq9
Сейчас в комментариях начнется «Акела промахнулся»
На то они и шакалята.
+1
0
+1
Только уже без тебя , недотёпа Криш 🤦🥴
+2
-1
+1
Ответ Vovker
Плюсов набрать от своих партнёров по ориентации, очевидно же.
От Роналду?
0
0
0
Ответ Roman
Уступи место Эдеру, мешок
Кому? Даже португальцы уже не помнят кто это))
+4
-4
0
Ответ Полуэктов Пётр
Кому? Даже португальцы уже не помнят кто это))
Это тот, у кого голов в финалах за Португалию больше, чем у роналду
0
0
0
Все таки он неисправимый нарцисс
+6
-6
0
Ответ Potapson
Говоря Мы Роналду явно хотел сказать Я.
Мы - это:
Криштиану
Роналду
Душ Сантуш
И Аверйру
0
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0
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