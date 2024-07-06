Роналду – болельщикам Португалии после вылета с Евро: «Мы хотели и заслуживали большего. Уверены, что наследие будет чтиться и продолжать строиться»
Криштиану Роналду обратился к болельщикам после вылета с Евро-2024.
Сборная Португалии уступила команде Франции в 1/4 финала (0:0, пен. 3:5).
«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии.
Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы уже достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и будет продолжать строиться. Совместными усилиями», – написал Роналду.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Игрок играет как может, как сегодня получается. Я бы спрашивал с тренера, почему он не меняет игрока, если видит, что сегодня у него не выходит.
Вот он, эффект Рунальды - выжженная земля
После 1 тура:
Роналду после победы над Чехией: «До конца, Португалия!»
После 2 тура:
Роналду о выходе в плей-офф Евро-2024: «Горжусь командой. Мы – Португалия!»
После вылета:
"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии."
Вы с какой целью врете?
Криштиану
Роналду
Душ Сантуш
И Аверйру