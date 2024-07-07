Уругвай вышел в 1/2 финала Кубка Америки впервые с 2011 года и сыграет с Колумбией

Теги Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Футбол

Сборная Уругвая обыграла Бразилию (0:0, 4:2 по пен.) в 1/4 финала Кубка Америки.

Уругвайцы вышли в полуфинал турнира впервые с 2011 года, когда стали чемпионами.

В 1/2 финала текущего Кубка Америки команда Марсело Бьелсы встретится 11 июля с Колумбией.

Также на этой стадии турнира Аргентина сыграет с Канадой.

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26 комментариев
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Карнавальщики на карнавал, футболисты в полуфинал!
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Копа от ЧЕ не отстаёт. Серия пенальти тоже здесь. Если Уругвай 🇺🇾 возьмёт Копу, значит Вальверде претендент на ЗМ? Ведь ярко себя проявляет
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Ответ We_ll
С ЗМ вообще непонятно, если Англия будет в финале, то видимо Беллингему дадут
Ну не за дубль мёртвому Парагваю же давать Винни)
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Ответ Cruel Snake
Копа от ЧЕ не отстаёт. Серия пенальти тоже здесь. Если Уругвай 🇺🇾 возьмёт Копу, значит Вальверде претендент на ЗМ? Ведь ярко себя проявляет
С ЗМ вообще непонятно, если Англия будет в финале, то видимо Беллингему дадут
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Прав был Роналдиньо! Абсолютно мусорная сборная. Нынешнее поколение бразильцев точно мимо кассы
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Ответ Anya Belova
С Эквадором будет непросто: у них там Хамес Родригес вторую молодость переживает) Но верим в небесно-голубых 🇺🇾
Хамес Родригес за Боливию играет)
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Ответ Anya Belova
С Эквадором будет непросто: у них там Хамес Родригес вторую молодость переживает) Но верим в небесно-голубых 🇺🇾
с Колумбией, а не с Эквадором.небесно - голубые это 🇦🇷:)
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Финал Уругвай Аргентина.
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Если ты проснулся и зашел на ветку почитать об этом матче, то прежде всего я тебя поздравляю с тем, что ты его не видел. Каждая секундочка здорового сна вместо просмотра матча того стоила. Унылей игры придумать сложно было.
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Ответ Вадим Сидоров
Хамес Родригес за Боливию играет)
Уже нет. Недавно был трансфер, будет за Гватемалу играть.
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Уругвай красавцы
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Глянул я эту игру, если можно так назвать. Очень рад что все хотя бы живы, хорошо что в руках не было колющих предметов иначе всё бы закончилось херово. Пока один лежал пошёл чайку налить, вернулся уже другой… пошёл чашку относить… секунд 20, вернулся двое в конвульсиях. Им бы священник не помешал на поле. Просто отрывают ноги , руки , головы… а если писюн попадётся и его… под горячую руку или ногу. Просто жесть, фильм ужасов с элементами футбола, бегают все 90 минут как злые собаки. Фол Кросса на Педри можно назвать « нежность»
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За Джона Кордобу!
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Притоплю за Колумбию, а то Арги с Уругваем и так выиграли слишком много Коп - 30 из 47
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для Бразилии последних 18 лет это нормально
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Какая-же беззубая и безыдейная бразилия в атаке , с середнячками Родригами и Рафиньями.
Xg в матче с Колумбией 0.2
Xg с Уругваем 0.5
Этой сборной нужен системный топ-тренер.
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Золотой мяч Хвичидзе получит) Грузия выше головы прыгнула и в 1/8 прошла )
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Время карнавалить, а футболистам играть полуфиналы. Аргентина – Уругвай дайте нам в финале
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Черчесова нужно поставить тренировать сборную Бразилии. А то они безвольны в последнее время и сливают. Он бы им напихал по самый небалуй и заставил бы биться за победу как когда-то сборную России на ЧМ-2018
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Нет больше великой сборной Бразилии. Ярких игроков раз, два и обчелся. Новые Кака, Роналдиньо, Кафу, Роберто Карлосы не появляются уже давно.
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автогол лучший бомбардир евро - ✅
черный расист мимо копы - ✅
а это значит что Лео Месси всё ближе к 9 ЗМ 🤴💪
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Персонально рад за винисиуса.
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интересно, бразильцы с этим тренером и такой игрой на ЧМ собираются ехать реально? ведь даже на Копе они справедливо вылетают в 1/4.
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Ответ Anya Belova
С Эквадором будет непросто: у них там Хамес Родригес вторую молодость переживает) Но верим в небесно-голубых 🇺🇾
с Колумбией
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Ответ Forza
Если ты проснулся и зашел на ветку почитать об этом матче, то прежде всего я тебя поздравляю с тем, что ты его не видел. Каждая секундочка здорового сна вместо просмотра матча того стоила. Унылей игры придумать сложно было.
Помню сколько было вчера во время англичан, писавших, поскорее утро, чтоб посмотреть ФУТБОЛ. посмотрели... Там хоть два гола было...
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