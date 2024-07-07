Уругвай вышел в 1/2 финала Кубка Америки впервые с 2011 года и сыграет с Колумбией

обыграла Бразилию (0:0, 4:2 по пен.) в 1/4 финала Кубка Америки.

Уругвайцы вышли в полуфинал турнира впервые с 2011 года, когда стали чемпионами.

В 1/2 финала текущего Кубка Америки команда Марсело Бьелсы встретится 11 июля с Колумбией.

Также на этой стадии турнира Аргентина сыграет с Канадой.

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