Уругвай вышел в 1/2 финала Кубка Америки впервые с 2011 года и сыграет с Колумбией
Сборная Уругвая обыграла Бразилию (0:0, 4:2 по пен.) в 1/4 финала Кубка Америки.
Уругвайцы вышли в полуфинал турнира впервые с 2011 года, когда стали чемпионами.
В 1/2 финала текущего Кубка Америки команда Марсело Бьелсы встретится 11 июля с Колумбией.
Также на этой стадии турнира Аргентина сыграет с Канадой.
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Xg в матче с Колумбией 0.2
Xg с Уругваем 0.5
Этой сборной нужен системный топ-тренер.
черный расист мимо копы - ✅
а это значит что Лео Месси всё ближе к 9 ЗМ 🤴💪