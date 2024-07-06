УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти за руку Кукурельи в матче Испании и Германии. Рука находилась в естественном положении
УЕФА согласен с решением арбитра Энтони Тэйлор в матче Испании и Германии.
В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку защитнику Марку Кукурелье.
Несмотря на то, что футболисты сборной Германии стали активно требовать зафиксировать фол и назначить пенальти, главный арбитр делать этого не стал, а видеоассистент не вмешался.
Как отмечает The Athletic, УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти. В организации считают решение правильным, поскольку, согласно судейскому гайду, которое выпускали перед началом турнира, рука Кукурельи не находилась в неестественном положении в момент удара.
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Будем честны, поставил бы он пенальти то УЕФА нашла бы причину, почему это решение правильное. Например придумали бы отмазку типа "попадание в руку изменила траекторию движения мяча летевший в сторону ворот и поэтому это 100% пенальти".
То что в последние годы творится вокруг игры рукой это просто клоунада, как сегодня решит судья такое сегодня будет правило. А завтра уже будет другое правило.
АБСУРД!!!
https://www.barcamania.com/sites/default/files/inline-images/123_1.jpg
УЕФА надо точно определиться уже, нарушением является любое касаение мяча или только умышленная игра рукой. Потому как в каких-то эпизодах датчиком мы находим любой повод придраться, а здесь кто-то прямо в штрафной играют рукой и всё нормально, накм этот датчик, например, даже не стали показывать, так как там даже не было сомнений по поводу касания.
В общем, УЕФА пытается оправдать судью, который вчера завалили свою рабюоту и по факту испортил матч, прежде всего с моментом, когда в самом старте игры не показал жёлтую (с оттенком красного) карточку Кроосу.
Хотя после победы Аргентины в Катаре я уже ничему не удивляюсь.
Они же решили защищать очень спорное действие.
А футбол я смотрю дольше чем ты в школу ходишь