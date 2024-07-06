УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти за руку Кукурельи в матче Испании и Германии. Рука находилась в естественном положении

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу УЕФА судьи Евро-2024 Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Футбол

УЕФА согласен с решением арбитра Энтони Тэйлор в матче Испании и Германии.

В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) полузащитник немцев Джамал Мусиала пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку защитнику Марку Кукурелье.

Несмотря на то, что футболисты сборной Германии стали активно требовать зафиксировать фол и назначить пенальти, главный арбитр делать этого не стал, а видеоассистент не вмешался.

Как отмечает The Athletic, УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти. В организации считают решение правильным, поскольку, согласно судейскому гайду, которое выпускали перед началом турнира, рука Кукурельи не находилась в неестественном положении в момент удара.

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115 комментариев
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В каждом втором матче нам постоянно пытаются объяснить буквой закона, почему один и тот же эпизод в одном матче это чистый пенальти, в другом уже не пенальти.

Будем честны, поставил бы он пенальти то УЕФА нашла бы причину, почему это решение правильное. Например придумали бы отмазку типа "попадание в руку изменила траекторию движения мяча летевший в сторону ворот и поэтому это 100% пенальти".

То что в последние годы творится вокруг игры рукой это просто клоунада, как сегодня решит судья такое сегодня будет правило. А завтра уже будет другое правило.

АБСУРД!!!
+142
-4
+138
А что УЕФА думает о судьях которые в сезоне назначили 6668 пенальти за в 1000раз более естественные положения рук ?
+45
-2
+43
То есть, если кукареку стоял бы на линии пустых ворот, и в таком положении рукой отбил мяч, то это тоже естественное положение руки? Или в чем разница? Мяч летел в ворота, кукареку отбил мяч рукой, всё. Это стопроцентный пенальти, адептам теории оффсайда у фюлькруга ещё раз внимательно смотреть:
https://www.barcamania.com/sites/default/files/inline-images/123_1.jpg
+43
-7
+36
Ответ гилберт
Комментарий скрыт
Не должно быть никакого усмотрения арбитра. Фол либо есть, либо его нет.
+35
-2
+33
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
В матче с Данией дали пендаль за касание мяча пальцем руки, при этом мяч полетел дальше, практически не изменив траекторию. И это был навес с фланга, а не удар в створ.
+22
-1
+21
Ответ гилберт
Я предлагал вариант решения проблемы, любая рука пенальти. И никаких споров. Но как то большинству не понравилось. А так лучше?
Ну отличная идея. Тогда все будут пытаться попасть в руку в штрафной соперника. А ворота зачем? Для пенальти?
+22
-5
+17
Что значит неестественное положение по мнению УЕФА? Что за тупость? Как они судят это? Игрок удар в створ заблокировал болтая своей веткой в штрафной. Видимо, эти люди не смогут оправдать лишь Суареса в том матче на ЧМ
+12
0
+12
В таком случае вспоминается, например, отменённый гол Лукаку, потому что там было совсем лёгкое случайное касание, явно не умышленное, но это посчитали нарушением и отменили последовавший гол, т.е. такой совсем незначительный эпизод так сильно полвлиял на игру. А здесь же куда более явное нарушение, но всё якобы нормально.
УЕФА надо точно определиться уже, нарушением является любое касаение мяча или только умышленная игра рукой. Потому как в каких-то эпизодах датчиком мы находим любой повод придраться, а здесь кто-то прямо в штрафной играют рукой и всё нормально, накм этот датчик, например, даже не стали показывать, так как там даже не было сомнений по поводу касания.
В общем, УЕФА пытается оправдать судью, который вчера завалили свою рабюоту и по факту испортил матч, прежде всего с моментом, когда в самом старте игры не показал жёлтую (с оттенком красного) карточку Кроосу.
+13
-1
+12
Я предлагал вариант решения проблемы, любая рука пенальти. И никаких споров. Но как то большинству не понравилось. А так лучше?
+19
-7
+12
Значит теперь убирать руки за спину совсем не нужно. Можно даже растопыривать, а судьи пусть изучают анатомию, чтобы точно знать естественное и неестественное положение рук. И громко объявлять по стадиону на пяти-шести языках что это было за положение. И запретить повторы по телевизору, дабы не возбуждать.
+8
0
+8
Рука руку моет. Вообще смешно, как пенальти против датчан поставили, когда о палец мяч чиркнул. А тут рука прямо помешала мячу в ворота лететь - и нет пенальти.
+10
-2
+8
А ведь раньше во времена футбола, до эпохи VAR, повесточки ЛГБТ и всяких Black Lives Matter, это был просто пенальти. Потому что мяч попал в руку.
+8
-1
+7
Так 999999 таких попаданий в руку пенальти ставили, мяч летел в ворота, рука волосатика встало на пути мяча не была прижата..вчера в какой то момент показалось будто Корея 2002 играет на Евро 2024, судья внаглую топил испанцев
+6
0
+6
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Офсайд не был обнаружен судейской бригадой. Значит, команда вар вмешалась бы только тогда, когда это оказало бы влияние нее игру. Например, забили бы гол немцы.
Если бы там был оффсайд, то пусть прямо так и скажут, данные ведь все есть. Если бы оффсайд, то все разговоры о естественном/неестественном положении руки не будут иметь смысла.
+5
0
+5
Ну тогда ЛЮБОЕ попадание мяча в руку это не пенальти, если только игрок как вратарь не прыгнул на мяч. Потому что любое движение сопровождается руками, они помогают двигаться, значит в естественном положении. Руки за спину убирают слабаки... КЛОУНАДА
+5
0
+5
Они прямо влияют на результат в эпоху ВАР. Очень удобно, можно подтянуть нужные команды. Кто то бы удивился или начал бы спорить, если бы касание мяча в игре с Данией посчитали незначительным, не повлиявшим на траекторию мяча и пенальти там бы не поставили, а в игре с Испанией, мяч летел в створ ворот, поэтому это чистый пенальти. Я бы лично нет.
Хотя после победы Аргентины в Катаре я уже ничему не удивляюсь.
+8
-3
+5
Предлагаю в качестве закрепления данного решения назначить Тейлора на финал Евро.
+6
-2
+4
Вспомнил руку Абела Шавьера в полуфинале с Францией на Евро 2000. Только тогда правила другие были...
+4
0
+4
...и вообще это была третья рука🤣
+4
0
+4
Ответ ZamoRano
То есть, если кукареку стоял бы на линии пустых ворот, и в таком положении рукой отбил мяч, то это тоже естественное положение руки? Или в чем разница? Мяч летел в ворота, кукареку отбил мяч рукой, всё. Это стопроцентный пенальти, адептам теории оффсайда у фюлькруга ещё раз внимательно смотреть: https://www.barcamania.com/sites/default/files/inline-images/123_1.jpg
Согласен, это абсурд. Но если бы УЕФА сказала, что был офсайд и момент с возможным пенальти даже не рассматривался - вопросов бы думаю не было. Но почему-то в УЕФА решили опозориться.
+4
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+4
Ответ kvn9
Значит, мантра об увеличении площади тела уже не работает, отлично, так и запомним. Хорошо бы только, чтобы это работало везде, а не выборочно.
Брось. УЕФА ещё 100500 раз переобуется. Речь не о правилах, а о том, что своих защищают.
+3
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+3
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Ты серьёзно? Футбол начал смотреть с этого ЧЕ?
+4
-1
+3
Тут была явная блокировка рукой удара, в таких случаях должен быть пенальти, умышленно это или нет
+3
0
+3
Ответ гилберт
Я предлагал вариант решения проблемы, любая рука пенальти. И никаких споров. Но как то большинству не понравилось. А так лучше?
Умышленная (как у Суареса с Ганой) - пенальти, в остальных случаях свободный.
+3
0
+3
Уверен, поставь в том моменте пенку, никто вообще бы не спорил. Скажи, что перед моментом был возможный оффсайд у немцев - никто бы не спорил.
Они же решили защищать очень спорное действие.
+5
-2
+3
Ответ Pato07
В каждом втором матче нам постоянно пытаются объяснить буквой закона, почему один и тот же эпизод в одном матче это чистый пенальти, в другом уже не пенальти. Будем честны, поставил бы он пенальти то УЕФА нашла бы причину, почему это решение правильное. Например придумали бы отмазку типа "попадание в руку изменила траекторию движения мяча летевший в сторону ворот и поэтому это 100% пенальти". То что в последние годы творится вокруг игры рукой это просто клоунада, как сегодня решит судья такое сегодня будет правило. А завтра уже будет другое правило. АБСУРД!!!
Согласен на 100 процентов. Хотел написать то же самое. Почти слово в слово. Придумали какую-то чушь типа рука была близко к телу, рука шла вних а не вверх, и так далее. А то что Кукурелья рукой остановил в штрафной мяч летевший в ворота это вроде как и неважно.
+3
0
+3
Ответ Pato07
В каждом втором матче нам постоянно пытаются объяснить буквой закона, почему один и тот же эпизод в одном матче это чистый пенальти, в другом уже не пенальти. Будем честны, поставил бы он пенальти то УЕФА нашла бы причину, почему это решение правильное. Например придумали бы отмазку типа "попадание в руку изменила траекторию движения мяча летевший в сторону ворот и поэтому это 100% пенальти". То что в последние годы творится вокруг игры рукой это просто клоунада, как сегодня решит судья такое сегодня будет правило. А завтра уже будет другое правило. АБСУРД!!!
Да если бы судья решал. Все эти вары кажется для того чтобы кто то подумал и решил сверху был ли фол
+2
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+2
Ответ Petter Hegre
Ты серьёзно? Футбол начал смотреть с этого ЧЕ?
Ты дурак ? Кто пытается специально в чью то руку попасть ? Прям вот конкретно в руку целенаправленно попасть, на навесить, не прострелить, а берет мяч и ищет бильярдный удар в руку???? Или у тебя какие то железные факты или доказательства? Ну покажи тогда

А футбол я смотрю дольше чем ты в школу ходишь
+2
0
+2
Значит, мантра об увеличении площади тела уже не работает, отлично, так и запомним. Хорошо бы только, чтобы это работало везде, а не выборочно.
+2
0
+2
Вот и вся суть футбола
+2
0
+2
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