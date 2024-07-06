УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти за руку Кукурельи в матче Испании и Германии. Рука находилась в естественном положении

УЕФА согласен с решением арбитра Энтони Тэйлор в матче Испании и Германии.

В дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – (2:1) полузащитник немцев пробил в сторону ворот соперника, и мяч попал в руку защитнику .

Несмотря на то, что футболисты сборной Германии стали активно требовать зафиксировать фол и назначить пенальти, главный арбитр делать этого не стал, а видеоассистент не вмешался.

Как отмечает The Athletic, УЕФА согласен с решением Тэйлора не ставить пенальти. В организации считают решение правильным, поскольку, согласно судейскому гайду, которое выпускали перед началом турнира, рука Кукурельи не находилась в неестественном положении в момент удара.

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