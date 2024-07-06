«Спартак» объявил о расторжении контракта с Бальде. Форвард провел 19 матчей и забил 4 гола за клуб
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Кейта Бальде.
Соглашение между сторонами действовало до лета 2025 года.
Бальде дебютировал за «Спартак» осенью 2022 года и провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча.
В прошлом сезоне сенегалец выступал на правах аренды за «Эспаньол». Там он провел 22 матча в Сегунде, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.
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