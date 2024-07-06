«Спартак» объявил о расторжении контракта с Бальде. Форвард провел 19 матчей и забил 4 гола за клуб

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Кейта Бальде Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Кейта Бальде.

Соглашение между сторонами действовало до лета 2025 года.

Бальде дебютировал за «Спартак» осенью 2022 года и провел 19 матчей, в которых забил 4 мяча.

В прошлом сезоне сенегалец выступал на правах аренды за «Эспаньол». Там он провел 22 матча в Сегунде, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.

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50 комментариев
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Спасибо Абаскалю и Эшуорту за этого гения
+52
-6
+46
Бальде, Классен, Джикия, Мозес, Промес - неплохо разгрузили зарплатную ведомость, но жаль, что не заработали на них даже 100 рублей
+22
-2
+20
Все еще больше мячей, чем Угальде
+19
-2
+17
Ответ Камо Мелкумян
Щас выскажется Зульфия или как там ее имя
Зухра
+16
0
+16
Щас выскажется Зульфия или как там ее имя
+18
-4
+14
Ответ -DF-
Странное дело, почему-то в таких ветках никогда не бывает никого из красно-белых хейтеров Зенита, пасущихся 24/7 в новостях про него. Наверно интернеты выключаются, да?
А зачем в новости про Спартак ругать Зенит? Странный вы какой то....
+11
-1
+10
Ответ monah
Зухра
Гюльчатай
+7
0
+7
Легенда...
+8
-3
+5
Ответ Владимир Ш
То расторгли контракт, то контракт закончился, продажи то будут когда-нибудь?
С теми зп, которые платит Спартак, продажа игроков невозможна. Конкретно у Бальде больше 2млн, а его уровень - 0 голов и 0 передач в испанском пердиве. Кто в своём уме будет это покупать?
+5
0
+5
Ответ Иван Шуткин
Селекционеры Спартака это нечто) Кто набирает на работу, просто провал за провалом из год в год. Марттинсы, Николсоны, Бальле, Уганде, как с такими игроками можно, что-то выигрывать
Селекционеры Спартака это нечто, согласен, но Мартинс один из успешных трансферов. Точно стоил своих денег.
Да и по Угальде рано делать вывод, недолго ещё играет
+6
-3
+3
Спартак мастерски собирает сбитых и никому ненужных футболистов
+5
-3
+2
Ответ MikGera
В Спартаке деньги частные в отличие от ваших проектов
Частные это те, которые выдало государство на покрытие убытков Лукойла? И которые с процентами невозвращены до сих пор? Тады конечно )
Лукойл неофициально давно уже потерял свою "частность". И только ради скрытия от санкций его для хомячков еще можно называть частным.
Даже стадион Очко-Арена строился на бюджетные средства. О чем тут вообще рассуждать.
Дитя неразумное, хватит, ну хватит уже смешить)
+2
0
+2
Ответ Честный контроль
Расстались бесплатно с очередной легендой! Деньги все равно бюджетные. Еще накупят легенд для сектантов.
В Спартаке деньги частные в отличие от ваших проектов
+3
-1
+2
Ответ baryn
Ну ты и анализатор! Ты что то лепечешь про Угальде, а в Зените Малком почти 2 года первых ничего не забивал, да еще болел. Да Кассьера в Зените первый год ничего не мог забить
Только у Малькольма и Кассьеры потом были сезоны с полной отдачей, а не аренды и расторжения, а так да, почти похоже
+4
-2
+2
Перешел в Спартак - загубил карьеру игрока
+8
-6
+2
Ответ МТБ
Странный сарказм. Тут, как бы, не случай с Монако, где вывалили 30 лямов. Тут подписали свободного агента, на проблемную позицию, притом не основным. Не заиграл, ну и фиг бы с ним.
Проблемная позиция? А ты забыл кто был забанен пол сезона практически сразу после подписания контракта?
+2
0
+2
Главное, чтоб права игрока были соблюдены и он получил неустойку за расторжение контракта. Ведь человека по сути выбросили на улицу безработным.
+3
-2
+1
Ответ Камо Мелкумян
Щас выскажется Зульфия или как там ее имя
фатима
+2
-1
+1
Ответ Камо Мелкумян
Щас выскажется Зульфия или как там ее имя
Олег
+1
0
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Нормально попилили. Агентские выплаты самые большие не у Зенита, господа. Угадайте у кого, причем с огромным отрывом, тут хотя бы чемпионы. )
Если у Спартака прозрачные агентские выплаты это не значит что они самые большие. Спартак за 50 тыс рублей никого не покупает
0
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Ответ MikGera
Рассмешил
Если тебе смешна правда, тогда смейся)
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Изначально было понятно кот в мешке и плюс подход к нему не нашли…
+1
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0
Норм трансфер для распила 🤪
+4
-4
0
Ответ Сергей
С теми зп, которые платит Спартак, продажа игроков невозможна. Конкретно у Бальде больше 2млн, а его уровень - 0 голов и 0 передач в испанском пердиве. Кто в своём уме будет это покупать?
Я понимаю, это был вопрос на эмоциях. Раздражает происходящее
0
0
0
Селекционеры Спартака это нечто) Кто набирает на работу, просто провал за провалом из год в год. Марттинсы, Николсоны, Бальле, Уганде, как с такими игроками можно, что-то выигрывать
+11
-11
0
Странное дело, почему-то в таких ветках никогда не бывает никого из красно-белых хейтеров Зенита, пасущихся 24/7 в новостях про него.
Наверно интернеты выключаются, да?
+9
-9
0
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Бальде, Классен, Джикия, Мозес, Промес - неплохо разгрузили зарплатную ведомость, но жаль, что не заработали на них даже 100 рублей
Последние лет 5 я вижу как Спартак не умеет продавать, сплошные разрывы контрактов с неугодными! Это же примитивно, отвратительно и крайне расточительно. За потерю Промеса хоть кто-то ответил к примеру?
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0
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Бальде, Классен, Джикия, Мозес, Промес - неплохо разгрузили зарплатную ведомость, но жаль, что не заработали на них даже 100 рублей
У Промеса закончился контракт да и ситуация сложилась не очень. У Джикии контракт закончился. Бальде пришел бесплатно и ушел бесплатно. Только с Классеном непонятно чего расторгнуть решили, может стоило в аренду отдать.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Нормально попилили. Агентские выплаты самые большие не у Зенита, господа. Угадайте у кого, причем с огромным отрывом, тут хотя бы чемпионы. )
Всё верно. Пилить на игроках это мелочь. Там на арене норм попилили.
0
0
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То расторгли контракт, то контракт закончился, продажи то будут когда-нибудь?
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