Гранат за возвращение Шварца в «Динамо»: «При нем команда прогрессировала и показывала довольно неплохой футбол»

Владимир Гранат: при Щварце «Динамо» прогрессировало и показывало неплохой футбол.

Владимир Гранат выступил за возвращение Сандро Шварца на пост тренера «Динамо». Недавно немца уволили из «Нью-Йорк Ред Буллс».

— Каким должен быть новый тренер бело‑голубых?

— С большим опытом, какими‑то достижениями и большим авторитетом. Потому что большой команде с качественными футболистами подойдет только такой специалист, это должен быть очень требовательный тренер.

Например, тот же Шварц, при котором «Динамо» прогрессировало и показывало довольно неплохой футбол, — сказал бывший футболист «Динамо».