Гранат за возвращение Шварца в «Динамо»: «При нем команда прогрессировала и показывала довольно неплохой футбол»
Владимир Гранат: при Щварце «Динамо» прогрессировало и показывало неплохой футбол.
Владимир Гранат выступил за возвращение Сандро Шварца на пост тренера «Динамо». Недавно немца уволили из «Нью-Йорк Ред Буллс».
— Каким должен быть новый тренер бело‑голубых?
— С большим опытом, какими‑то достижениями и большим авторитетом. Потому что большой команде с качественными футболистами подойдет только такой специалист, это должен быть очень требовательный тренер.
Например, тот же Шварц, при котором «Динамо» прогрессировало и показывало довольно неплохой футбол, — сказал бывший футболист «Динамо».
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости