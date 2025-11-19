  • Спортс
  • Товарищеские матчи. Бразилия сыграла 1:1 с Тунисом, США забили 5 голов Уругваю, Казахстан уступил Фарерам
23

Товарищеские матчи. Бразилия сыграла 1:1 с Тунисом, США забили 5 голов Уругваю, Казахстан уступил Фарерам

Бразилия сыграла вничью с Тунисом.

Сборная Бразилии в товарищеский матче не смогла обыграть Тунис (1:1).

Также во вторник команда Чили победила Перу (2:1) в Сочи, Казахстана уступил Фарерским островам (0:1).

В ночь на среду США разгромили Уругвай (5:1).

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
18 ноября 16:00, Hazza Bin Zayed Stadium
Узбекистан
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 4 - 3
Иран
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 3
Перерыв
Мозговой
Мохаммади
Ашурматов
Хоссейни
Абдуллоев
Мохеби
Искандеров
Горбани
Шомуродов
Нурафкан
Пен
Сайфиев   Ашурматов
89’
89’
Хардани   Эсмаилифар
81’
Хоссейнзаде   Мохеби
81’
Годдос   Кушки
Шукуров   Мозговой
79’
Хусанов
69’
Урунов   Искандеров
64’
Ганиев   Эркинов
64’
Сайфиев
54’
46’
Хашемнеджад   Нурафкан
2тайм
Перерыв
10’
Эззатоллахи   Горбани
Узбекистан
Неъматов, Сайфиев, Хусанов, Шукуров, Хамробеков, Ганиев, Насруллаев, Шомуродов, Аликулов, Урунов, Абдуллоев
Запасные: Искандеров, Норчаев, Ашурматов, Эшмуродов, Тургунбоев, Эргашев, Назаров, Сергеев, Хамдамов, Мозговой, Эркинов, Жиянов
1тайм
Иран:
Бейранванд, Мохаммади, Халилзаде, Годдос, Эззатоллахи, Хардани, Хашемнеджад, Хоссейни, Тареми, Алипур, Хоссейнзаде
Запасные: Хоссейни, Юсефи, Нурафкан, Немати, Горбани, Мохеби, Tikdarinejad, Ниазманд, Канаанизадеган, Хабибинежад, Кушки, Ахбари, Эсмаилифар
Товарищеские матчи (сборные).
18 ноября 16:30, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Саудовская Аравия
Завершен
0 - 2
Алжир
Матч окончен
90’
Бунеджа   Бакрар
89’
Хадж-Мусса   Кеббаль
87’
Зорган
85’
  Бельгали
Канно   Аль-Шехри
79’
78’
Ауар   Зорган
78’
Беннасер   Маза
78’
Марез   Хаджам
75’
  Марез
66’
Шерги   Бельгали
Аль-Джувайр   Аль-Досари
61’
51’
Беннасер
Бакор   Аль-Ахмад
46’
Такри   Кадеш
46’
2тайм
Перерыв
Аль-Хайбари
27’
Такри
22’
Саудовская Аравия
Аль-Акиди, Бушаль, Бакор, Маджраши, Такри, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джувайр, Аль-Досари, Салех, Аль-Бурайкан
Запасные: Аль-Ями, Аль-Наджар, Кадеш, Аль-Джухани, Аль-Шехри, Абдельхамид, Аль-Ахмад, Аль-Шахрани, Аль-Досари, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Аль-Обод, Аль-Санби, Аль-Амри, Аль-Сахафи, Мендаш
1тайм
Алжир:
Гендуз, Аит-Нури, Шерги, Белаид, Манди, Зерруки, Ауар, Беннасер, Хадж-Мусса, Бунеджа, Марез
Запасные: Зорган, Маза, Бельгали, Dorval, Хаджам, Бакрар, Yacine Mohammed Titraoui, Бенбут, Bouhalfaya, Кеббаль
Товарищеские матчи (сборные).
18 ноября 17:00, Альдо Дросина
Фарерские о-ва
Завершен
1 - 0
Казахстан
Матч окончен
Беньяминсен   Дам
89’
Андреасен   Юнсен
89’
88’
Жумат   Пайруз
88’
Каиров   Астанов
88’
Караман   Турсынбай
82’
Жагоров   Аширбек
Бьярталуйд   Тури
78’
Фредериксберг   Эдмундссон
78’
Кнудсен   Соренсен
67’
Юстинуссен   Ольсен
67’
63’
Жуков   Оразов
63’
Астанов   Омиртаев
2тайм
Перерыв
29’
Малый
  Кнудсен
25’
Фарерские о-ва
о Рейнатред, Фэре, Бьярталуйд, Беньяминсен, Агнарссон, Ватнхамар, Свенссон, Андреасен, Фредериксберг, Юстинуссен, Кнудсен
Запасные:
1тайм
Казахстан:
Шайзада, Караман, Касабулат, Алип, Каиров, Малый, Жагоров, Жуков, Астанов, Жумат, Каримов
Запасные:
Товарищеские матчи (сборные).
18 ноября 17:00, Олимпийский стадион Фишт
Чили
Завершен
2 - 1
Перу
Матч окончен
Сепульведа
87’
Сепеда   Бреретон
85’
Осорио   Сепульведа
85’
Салинас   Сааведра
85’
70’
Конча   Рейна
70’
Кастильо   Норьега
64’
Видалес   Рейна
64’
Претель   Киспе
64’
Кабрера   Кеведо
Нуньес   Писарро
63’
Аравена   Тапия
62’
  Осорио
60’
  Лойола
53’
2тайм
Перерыв
45’
Гарсес
39’
Видалес
Мильян   Марипан
36’
34’
  Валера
Роман
32’
Чили
Вигуру, Суасо, Кушчевич, Роман, Салинас, Нуньес, Лойола, Мильян, Осорио, Сепеда, Аравена
Запасные: Альтамирано, Писарро, Эчеверрия, Гаргес, Гутьеррес, Марипан, Арсе, Сааведра, Сепульведа, Жилье, Мелья, Бреретон, Ормасабаль, Тапия
1тайм
Перу:
Гальесе, Лопес, Гарсес, Грубер, Инга, Конча, Кастильо, Претель, Кабрера, Валера, Видалес
Запасные: Рейна, Угарриса, Абрам, Карбахаль, Кари, Тавара, Ромеро, Ласо, Кастро, Кеведо, Рейна, Энрикес, Араухо, Норьега, Киспе
Товарищеские матчи (сборные).
18 ноября 17:00, Alphamega Stadium
Кипр
Завершен
2 - 4
Эстония
Матч окончен
90’
Палуметс
Сациас   Фоти
88’
Андреу   Ангелопулос
88’
87’
  Саппинен
83’
  Саппинен
80’
Кууск   Метс
80’
Саарма   Яковлев
78’
  Саппинен
Какулис   Куцакос
74’
72’
Веткал   Поом
Кирьяку   Иоанну
67’
Кости   Харалампус
67’
Кусулос
66’
65’
Саарма
Сациас
64’
61’
Синявский   Саппинен
61’
Шейн   Кристал
61’
Пяэлберг   Тамм
Какулис
60’
  Какулис
48’
Киприану   Кусулос
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Киприану
Пилеас
39’
35’
Шеннинг-Ларсен
  Андреу
16’
Кипр
Малль, Питтас, Панайоту, Андреу, Пилеас, Киприану, Кирьяку, Сациас, Кости, Андреу, Какулис
Запасные:
1тайм
Эстония:
Хейн, Синявский, Шеннинг-Ларсен, Пеэтсон, Кууск, Тыугьяс, Веткал, Палуметс, Саарма, Шейн, Пяэлберг
Запасные:
Товарищеские матчи (сборные).
18 ноября 19:30, Пьер Моруа
Бразилия
Завершен
1 - 1
Тунис
Матч окончен
87’
Межбри   Шауат
80’
Саад   Ашури
79’
Абди   Бен-Уаннес
Родриго   Луис Энрике
79’
Лукас Пакета
78’
Бруно Гимараэс   Лукас Пакета
60’
Каземиро   Фабиньо
60’
Милитао   Фабрисио Бруно
60’
59’
Мастури   Гарби
Франса   Данило
46’
Матеус Кунья   Роке
46’
2тайм
Перерыв
  Эстевао
44’
39’
Абди
23’
  Мастури
Франса
9’
Бразилия
Бенто, Кайо Энрике, Милитао, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Родриго, Эстевао, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья
Запасные: Сантос, Луис Энрике, Фабрисио Бруно, Жоао Педро, Джон, Данило, Фабиньо, Лукас Пакета, Ришарлисон, Лусиано, Алекс Сандро, Паулиньо, Роке, Эдерсон
1тайм
Тунис:
Дамен, Абди, Валери, Тальби, Бронн, Мерья, Межбри, Схири, Сасси, Мастури, Саад
Запасные: Бен-Ларби, Бен-Ромдан, Лаюни, Ашури, Бен-Уаннес, Nacim Dendani, Бен-Хессен, Шауат, Слити, Farhati, Сахрауи, Бен Али, Гарби, Жазири, Махмуд
Товарищеские матчи (сборные).
19 ноября 00:00, Реймонд Джеймс
США
Завершен
5 - 1
Уругвай
Матч окончен
Моррис   Ролдан
89’
81’
Агирре
Балогун
76’
Тилльманн   Ааронсон
75’
Толкин   Арфстен
75’
Рейна
72’
72’
Араухо   Торрес
  Тессманн
68’
67’
де Арраскаэта   Мартинес
64’
Бентанкур
Луна   Рейна
61’
Дест   Тессманн
61’
Райт   Балогун
60’
50’
Бентанкур
46’
Саласар   Родригес
46’
Виньяс   Агирре
46’
Винья   Пикерес
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  де Арраскаэта
  Луна
42’
  Фриман
31’
  Фриман
20’
  Берхалтер
17’
США
Фриз, Трасти, Маккензи, Фриман, Луна, Тилльманн, Толкин, Дест, Берхалтер, Моррис, Райт
Запасные: Клинсманн, Рейна, Тессманн, Пепи, Рим, Робинсон, Скалли, Ролдан, Селентано, Арфстен, Шульте, Ааронсон, Балогун
1тайм
Уругвай:
Фьермарин, Винья, Оливера, Араухо, Нандес, Угарте, Бентанкур, Араухо, де Арраскаэта, Саласар, Виньяс
Запасные: Хименес, Родригес, Пикерес, Мартинес, Санабрия, Агирре, С. Буэно, Варела, Родригес, Мартинес, Меле, Торрес
Товарищеские матчи (сборные).
19 ноября 01:30, Citi Field
Колумбия
Завершен
3 - 0
Австралия
Матч окончен
Пуэрта
90’
+5’
  Лерма
90’
+3’
  Диас
89’
Лерма
86’
83’
Туре   Туре
Асприлья   Лерма
81’
Портилья   Карраскаль
81’
78’
Меткалф   Бойл
78’
О`Нил   Окон-Энгстлер
78’
Попович
78’
Макгри   Иранкунда
  Хамес
76’
Суарес   Борре
70’
Риос   Пуэрта
69’
60’
Роулз   Элдер
60’
Ирвайн   Балар
51’
Роулз
2тайм
Перерыв
21’
О`Нил
Колумбия
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Арьяс, Портилья, Риос, Хамес, Асприлья, Диас, Суарес
Запасные: Ангуло, Кордоба, Гомес, Куэста, Арьяс, Лерма, Пуэрта, Монтеро, Мина, Карраскаль, Кастаньо, Борре, Карбонеро, Оспина
1тайм
Австралия:
Иззо, Роулз, Миллер, Берджесс, Дегенек, Трюин, Макгри, О`Нил, Ирвайн, Меткалф, Туре
Запасные: Айрдейл, Балар, James Harrison Overy, Девлин, Окон-Энгстлер, Иранкунда, Райан, Элдер, Гудвин, Бич, Бойл, Туре
Товарищеские матчи (сборные).
19 ноября 01:30, Alamodome
Мексика
Завершен
1 - 2
Парагвай
Матч окончен
90’
+4’
Хиль
90’
+2’
Охеда   Рамон Ромеро
83’
Галарса   Алонсо
Пинеда
77’
Руис   Санчес
73’
68’
Соса   Алькарас
68’
Санабрия   Арсе
Мора   Гонсалес Альба
67’
Рейес   Альварес
67’
Ороско   Васкес
60’
Рувалькаба   Альварадо
60’
Чавес   Гальярдо
60’
56’
  Бобадилья
55’
Сандес
  Хименес
54’
48’
  Санабрия
46’
Гомес   Бобадилья
46’
Альмирон   Энсисо
2тайм
Перерыв
Агирре
43’
37’
Бенитес
Хименес
36’
Лира
24’
Мексика
Малагон, Чавес, Ороско, Альварес, Рейес, Руис, Лира, Мора, Пинеда, Рувалькаба, Хименес
Запасные: Бертераме, Васкес, Альварадо, Гонсалес Альба, Гальярдо, Гутьеррес, Санчес, Асеведо, Монтес, Альварес, Ранхель, Амбрис, Лайнес, Варгас
1тайм
Парагвай:
Хиль, Сандес, Дуарте, Веласкес, Бенитес, Галарса, Охеда, Альмирон, Гомес, Соса, Санабрия
Запасные: Фернандес, Алонсо, Гомес, Леон, Перес, Энсисо, Ромеро, Мартинес, Риверос, Бобадилья, Рамон Ромеро, Арсе, Алькарас, Касерес
Товарищеские матчи (сборные).
19 ноября 01:30, Chase Stadium
Венесуэла
Завершен
0 - 2
Канада
Матч окончен
90’
+1’
Дэвид
89’
Уотермэн
88’
Ларейя
Эрнандес
87’
83’
  Дэвид
Милани   Keiber Alberto Lamadrid Briceño
81’
Урбина   Эрнандес
81’
75’
Эуштакиу   Салиба
75’
Бьюкенен   Осорио
75’
Дэвид   Дэвид
71’
Шуэнье
64’
Олувасейи   Шуэнье
64’
Нелсон   Шаффелбург
Мендоса   Эрнандес
63’
Келси   Рамирес
62’
60’
Коне
Мартинес Моралес
57’
Мартинес Моралес
50’
Контрерас   Фариньес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Эуштакиу
33’
Корнелиус   Уотермэн
Эченике   Мартинес Моралес
31’
23’
  Коне
Венесуэла
Контрерас, Милани, Кинтеро, Феррареси, Урбина, Сеговия, Кассерес, Перейра, Мендоса, Келси, Эченике
Запасные: Фариньес, Паласиос, Вивас, Карабальо, Faya Rivero, Keiber Alberto Lamadrid Briceño, Маркес, Мартинес Моралес, Ириарте, Эрнандес, Рамирес, Сильва, Эрнандес, Осорио, Bianneider Nauj Tamayo Escalona
1тайм
Канада:
Крепо, Ларейя, Джонс, Корнелиус, Сигур, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Нелсон, Олувасейи, Дэвид
Запасные: Гудмен, Миллер, Бэйр, Сент-Клэр, Бассонг, Осорио, Салиба, Шаффелбург, Уотермэн, Шуэнье, Дэвид
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Товарищеские матчи (сборные).
19 ноября 01:30, Ред Булл Арена Харрисон
Эквадор
Завершен
2 - 0
Новая Зеландия
Матч окончен
  Кампана
83’
Ангуло   Минда
82’
81’
де Врис   Макгарри
81’
Уэйн   Рэнделл
81’
Руфер   Паркер-Прайс
Йебоа   Меркадо
75’
Вите   Альсивар