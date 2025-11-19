Товарищеские матчи. Бразилия сыграла 1:1 с Тунисом, США забили 5 голов Уругваю, Казахстан уступил Фарерам

Бразилия сыграла вничью с Тунисом.
Сборная Бразилии в товарищеский матче не смогла обыграть Тунис (1:1).
Также во вторник команда Чили победила Перу (2:1) в Сочи, Казахстана уступил Фарерским островам (0:1).
В ночь на среду США разгромили Уругвай (5:1).
Товарищеские матчи
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 3
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 3
Узбекистан
Неъматов, Сайфиев, Хусанов, Шукуров, Хамробеков, Ганиев, Насруллаев, Шомуродов, Аликулов, Урунов, Абдуллоев
Запасные: Искандеров, Норчаев, Ашурматов, Эшмуродов, Тургунбоев, Эргашев, Назаров, Сергеев, Хамдамов, Мозговой, Эркинов, Жиянов
Иран:
Бейранванд, Мохаммади, Халилзаде, Годдос, Эззатоллахи, Хардани, Хашемнеджад, Хоссейни, Тареми, Алипур, Хоссейнзаде
Запасные: Хоссейни, Юсефи, Нурафкан, Немати, Горбани, Мохеби, Tikdarinejad, Ниазманд, Канаанизадеган, Хабибинежад, Кушки, Ахбари, Эсмаилифар
Саудовская Аравия
Аль-Акиди, Бушаль, Бакор, Маджраши, Такри, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джувайр, Аль-Досари, Салех, Аль-Бурайкан
Запасные: Аль-Ями, Аль-Наджар, Кадеш, Аль-Джухани, Аль-Шехри, Абдельхамид, Аль-Ахмад, Аль-Шахрани, Аль-Досари, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Аль-Обод, Аль-Санби, Аль-Амри, Аль-Сахафи, Мендаш
Алжир:
Гендуз, Аит-Нури, Шерги, Белаид, Манди, Зерруки, Ауар, Беннасер, Хадж-Мусса, Бунеджа, Марез
Запасные: Зорган, Маза, Бельгали, Dorval, Хаджам, Бакрар, Yacine Mohammed Titraoui, Бенбут, Bouhalfaya, Кеббаль
Фарерские о-ва
о Рейнатред, Фэре, Бьярталуйд, Беньяминсен, Агнарссон, Ватнхамар, Свенссон, Андреасен, Фредериксберг, Юстинуссен, Кнудсен
Запасные:
Казахстан:
Шайзада, Караман, Касабулат, Алип, Каиров, Малый, Жагоров, Жуков, Астанов, Жумат, Каримов
Запасные:
Чили
Вигуру, Суасо, Кушчевич, Роман, Салинас, Нуньес, Лойола, Мильян, Осорио, Сепеда, Аравена
Запасные: Альтамирано, Писарро, Эчеверрия, Гаргес, Гутьеррес, Марипан, Арсе, Сааведра, Сепульведа, Жилье, Мелья, Бреретон, Ормасабаль, Тапия
Перу:
Гальесе, Лопес, Гарсес, Грубер, Инга, Конча, Кастильо, Претель, Кабрера, Валера, Видалес
Запасные: Рейна, Угарриса, Абрам, Карбахаль, Кари, Тавара, Ромеро, Ласо, Кастро, Кеведо, Рейна, Энрикес, Араухо, Норьега, Киспе
Кипр
Малль, Питтас, Панайоту, Андреу, Пилеас, Киприану, Кирьяку, Сациас, Кости, Андреу, Какулис
Запасные:
Эстония:
Хейн, Синявский, Шеннинг-Ларсен, Пеэтсон, Кууск, Тыугьяс, Веткал, Палуметс, Саарма, Шейн, Пяэлберг
Запасные:
Бруно Гимараэс Лукас Пакета
Бразилия
Бенто, Кайо Энрике, Милитао, Маркиньос, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Родриго, Эстевао, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья
Запасные: Сантос, Луис Энрике, Фабрисио Бруно, Жоао Педро, Джон, Данило, Фабиньо, Лукас Пакета, Ришарлисон, Лусиано, Алекс Сандро, Паулиньо, Роке, Эдерсон
Тунис:
Дамен, Абди, Валери, Тальби, Бронн, Мерья, Межбри, Схири, Сасси, Мастури, Саад
Запасные: Бен-Ларби, Бен-Ромдан, Лаюни, Ашури, Бен-Уаннес, Nacim Dendani, Бен-Хессен, Шауат, Слити, Farhati, Сахрауи, Бен Али, Гарби, Жазири, Махмуд
США
Фриз, Трасти, Маккензи, Фриман, Луна, Тилльманн, Толкин, Дест, Берхалтер, Моррис, Райт
Запасные: Клинсманн, Рейна, Тессманн, Пепи, Рим, Робинсон, Скалли, Ролдан, Селентано, Арфстен, Шульте, Ааронсон, Балогун
Уругвай:
Фьермарин, Винья, Оливера, Араухо, Нандес, Угарте, Бентанкур, Араухо, де Арраскаэта, Саласар, Виньяс
Запасные: Хименес, Родригес, Пикерес, Мартинес, Санабрия, Агирре, С. Буэно, Варела, Родригес, Мартинес, Меле, Торрес
Колумбия
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Арьяс, Портилья, Риос, Хамес, Асприлья, Диас, Суарес
Запасные: Ангуло, Кордоба, Гомес, Куэста, Арьяс, Лерма, Пуэрта, Монтеро, Мина, Карраскаль, Кастаньо, Борре, Карбонеро, Оспина
Австралия:
Иззо, Роулз, Миллер, Берджесс, Дегенек, Трюин, Макгри, О`Нил, Ирвайн, Меткалф, Туре
Запасные: Айрдейл, Балар, James Harrison Overy, Девлин, Окон-Энгстлер, Иранкунда, Райан, Элдер, Гудвин, Бич, Бойл, Туре
Мексика
Малагон, Чавес, Ороско, Альварес, Рейес, Руис, Лира, Мора, Пинеда, Рувалькаба, Хименес
Запасные: Бертераме, Васкес, Альварадо, Гонсалес Альба, Гальярдо, Гутьеррес, Санчес, Асеведо, Монтес, Альварес, Ранхель, Амбрис, Лайнес, Варгас
Парагвай:
Хиль, Сандес, Дуарте, Веласкес, Бенитес, Галарса, Охеда, Альмирон, Гомес, Соса, Санабрия
Запасные: Фернандес, Алонсо, Гомес, Леон, Перес, Энсисо, Ромеро, Мартинес, Риверос, Бобадилья, Рамон Ромеро, Арсе, Алькарас, Касерес
Милани Keiber Alberto Lamadrid Briceño
Венесуэла
Контрерас, Милани, Кинтеро, Феррареси, Урбина, Сеговия, Кассерес, Перейра, Мендоса, Келси, Эченике
Запасные: Фариньес, Паласиос, Вивас, Карабальо, Faya Rivero, Keiber Alberto Lamadrid Briceño, Маркес, Мартинес Моралес, Ириарте, Эрнандес, Рамирес, Сильва, Эрнандес, Осорио, Bianneider Nauj Tamayo Escalona
Канада:
Крепо, Ларейя, Джонс, Корнелиус, Сигур, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Нелсон, Олувасейи, Дэвид
Запасные: Гудмен, Миллер, Бэйр, Сент-Клэр, Бассонг, Осорио, Салиба, Шаффелбург, Уотермэн, Шуэнье, Дэвид
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.