Селихов недоволен ситуацией в «Спартаке» и готов уйти, если получит хорошее предложение (Legalbet)

Александр Селихов может сменить команду.

Как сообщает Legalbet, голкипер недоволен ситуацией в « ». В случае поступления подходящего предложения он будет готов уйти из московского клуба.

В прошлом сезоне вратарь принял участие в 5 матчах Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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