Селихов недоволен ситуацией в «Спартаке» и готов уйти, если получит хорошее предложение (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Селихов Футбол

Александр Селихов может сменить команду.

Как сообщает Legalbet, голкипер недоволен ситуацией в «Спартаке». В случае поступления подходящего предложения он будет готов уйти из московского клуба.

В прошлом сезоне вратарь принял участие в 5 матчах Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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58 комментариев
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Ну это понятно. Конкуренцию в итоге он Макси проиграл, превратился в добавок в хрусталя, первый номер уже не светит в Спартаке. При этом вратарь все равно неплохой.
Но все зависит от ожиданий. Основа какого-то ведущего клуба страны ему вряд ли светит. Разве что с Динамо пробовать говорить.
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Ответ I. S.
Надо сказать, после Рината, Черчесова и Филимонова вратаря в Спартаке не было.
Дикань, Плетикоса
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К сожалению Саша постоянно травмируется, по потенциалу был одним из лучших наших киперов
+29
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Если ты за 7 лет не сыграл за клуб 100 матчей, то вопросики нужно задавать себе. Почему ты пропускаешь матчей больше, чем играешь? Может быть с питанием и режимом есть проблемсы?
+21
-5
+16
Ответ arspurs9
Ну это понятно. Конкуренцию в итоге он Макси проиграл, превратился в добавок в хрусталя, первый номер уже не светит в Спартаке. При этом вратарь все равно неплохой. Но все зависит от ожиданий. Основа какого-то ведущего клуба страны ему вряд ли светит. Разве что с Динамо пробовать говорить.
В Динамо уже Лунев
+15
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+14
Ответ Дмитрий Коробченко
Комментарий удален модератором
Эх, Коробченко, ну ты прежде чем буквы печатать, ты загляни в историю травм Селихова. Коробченко, Димочка, глазки открой и посмотри, что нельзя поставить в состав того, кто чилит с травмой.
+14
-4
+10
Ответ arspurs9
Ну это понятно. Конкуренцию в итоге он Макси проиграл, превратился в добавок в хрусталя, первый номер уже не светит в Спартаке. При этом вратарь все равно неплохой. Но все зависит от ожиданий. Основа какого-то ведущего клуба страны ему вряд ли светит. Разве что с Динамо пробовать говорить.
Вот нравятся мне такие комменты!) респект,интересно читать!
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Ответ Спартак сила
Саша иди ты куда нибудь уже В лазарете постоянно
Мог бы сказать спасибо за то, что взял пенальти в матче с Легией😁
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Селихов недоволен почему так мало платят за занятия фитнесом и почему вместо Дубаев приходится ездить в Казахстан?
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Селихов - классный вратарь, но часто травмируется и перестал развиваться...

Максименко - менее классный вратарь, но вовремя взялся за ум, постройнел, позврослел, начал развиваться

выбор первого вратаря пока очевиден при таком раскладе
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Ответ I. S.
Лучшие из тех, что были, но... нет.
Если б не бзик Валеры ставить в ворота паспортиста Сослана, который закидывал себе мячи, то с Плетикосой стали бы чемпионами.
Дикань тоже был топ, пока 4Б не сломал ему лицевую кость, лишив того попутно участия в домашнем ЧЕ.
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Надо сказать, после Рината, Черчесова и Филимонова вратаря в Спартаке не было.
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Знаю этот источник, если ничего не пропустил, за 3 года, не одного реального инсайда
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Ответ Amalfitano
Ну с Максименко Спартак может бороться максимум за 3-е место. А вообще Максименко это игрок уровня второй половины таблицы. Не более. Если никто не понимает уровень Максименко тому пора переключиться на снукер.
Вот оно, неадекватное мнение домохозяйки
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Селихов недоволен ситуацией в Спартаке.
А кто доволен?
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Только Химки
Туда всех берут
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Ответ I. S.
Надо сказать, после Рината, Черчесова и Филимонова вратаря в Спартаке не было.
Черчесова я бы из этого списка исключил. Весьма средний вратарь.
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Давно пора.
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Ответ arspurs9
Ну это понятно. Конкуренцию в итоге он Макси проиграл, превратился в добавок в хрусталя, первый номер уже не светит в Спартаке. При этом вратарь все равно неплохой. Но все зависит от ожиданий. Основа какого-то ведущего клуба страны ему вряд ли светит. Разве что с Динамо пробовать говорить.
Перейдет в Динамо и будет тащить против Спартака
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Санек, тебе семерку в Ливерпуле не простили просто, бгг😁
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Ответ antonio1589
Дикань, Плетикоса
Ещё ковалевски тоже был неплох.
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Ответ Sasha-1992
К какому двору он придется в Динамо? На скамейку вместо Шунина?
Да хоть и так. Но он сильнее Шунина и второго воротника.
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Ответ Sasha-1992
К какому двору он придется в Динамо? На скамейку вместо Шунина?
с Динамо хоть медаль завоюет, а что со спартаком, какие перспективы?
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Ответ Amalfitano
Здоровый Селихов однозначно сильнее Максименко. И если он уйдёт из Спартака в Динамо он явно придётся ко двору.
Динамо подписали Лунева.
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Саня к сожалению после травм поплыл,потерялась та прежняя уверенность,а Макси в конце прошлого сезона реально тащил,да и не зря его признали лучшим игроком сезона.
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Здоровый Селихов однозначно сильнее Максименко. И если он уйдёт из Спартака в Динамо он явно придётся ко двору.
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Чем он недоволен? Из больницы выпишись
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Интересно, а когда это ситуация в Спартаке была такой, что Селихов был доволен? Там годами одинаково хреново.
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Может уйти к Денису...
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Ответ Евгений Кузнецов
Селихов - классный вратарь, но часто травмируется и перестал развиваться... Максименко - менее классный вратарь, но вовремя взялся за ум, постройнел, позврослел, начал развиваться выбор первого вратаря пока очевиден при таком раскладе
Вывод: нужно развиваться
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