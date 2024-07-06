Селихов недоволен ситуацией в «Спартаке» и готов уйти, если получит хорошее предложение (Legalbet)
Александр Селихов может сменить команду.
Как сообщает Legalbet, голкипер недоволен ситуацией в «Спартаке». В случае поступления подходящего предложения он будет готов уйти из московского клуба.
В прошлом сезоне вратарь принял участие в 5 матчах Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но все зависит от ожиданий. Основа какого-то ведущего клуба страны ему вряд ли светит. Разве что с Динамо пробовать говорить.
Максименко - менее классный вратарь, но вовремя взялся за ум, постройнел, позврослел, начал развиваться
выбор первого вратаря пока очевиден при таком раскладе
Дикань тоже был топ, пока 4Б не сломал ему лицевую кость, лишив того попутно участия в домашнем ЧЕ.
А кто доволен?
Туда всех берут