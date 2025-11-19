Хомуха о лимите на иностранных тренеров: «Все, что создано искусственно, работать не будет. Россияне должны быть в постоянной конкуренции»
Дмитрий Хомуха против идеи введения лимита на иностранных тренеров в РПЛ.
Дмитрий Хомуха высказался против идеи введения лимита на иностранных тренеров в РПЛ.
Сообщалось, что Минспорту РФ предложили ограничить число зарубежных специалистов в штабе до не более двух.
«Где-то в мире есть лимит на иностранных тренеров? Если нет, то вот вам и ответ.
Российские тренеры должны быть в постоянной конкуренции. Это самый главный критерий. Если наш тренер выигрывает конкуренцию у иностранного специалиста, значит, он точно сильнее», — сказал экс-тренер молодежной сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
