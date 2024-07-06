Алина Загитова: «Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки»

Алина Загитова заявила, что ей нравится коллаборировать с маркетплейсами.

«Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Сейчас на мне маркетплейсы. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки.

Недавно я летела в Казань, и мне надо было выбрать ткани для костюмов на мое шоу. Швея прилетела ко мне, и я в самолете выбирала. Я полностью занимаюсь всем сама.

Конечно, у меня есть огромная команда, к которой я прислушиваюсь, но хочется сделать что-то уникальное. Буду делать шоу как ребеночка», – заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Загитова ранее анонсировала ледовое шоу «Хранители времени», которое состоится в Казани 29 и 31 августа.