Алина Загитова: «Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки»

Теги бизнес сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что ей нравится коллаборировать с маркетплейсами.

«Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Сейчас на мне маркетплейсы. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки.

Недавно я летела в Казань, и мне надо было выбрать ткани для костюмов на мое шоу. Швея прилетела ко мне, и я в самолете выбирала. Я полностью занимаюсь всем сама.

Конечно, у меня есть огромная команда, к которой я прислушиваюсь, но хочется сделать что-то уникальное. Буду делать шоу как ребеночка», – заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Загитова ранее анонсировала ледовое шоу «Хранители времени», которое состоится в Казани 29 и 31 августа.

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81 комментарий
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Алина Загитова коллаборировала, коллаборировала, да не выколлаборировала
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Почему даже от письменного текста веет манерностью и бахвальством?
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Знаем-знаем, как ребеночка делают
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Не ну к каждому человеку швея в самолёт прилетает. Да и каждому человеку маркетплейс коллаборации предлагает. Давай ещё.
+28
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+27
"Я люблю коллаборировать"
Это то о чем я подумал?
Мне бы хотелось увидеть как она произносит это слово!
+25
-1
+24
А сказать "сотрудничать" мозги не позволяют?
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Ответ Павел Нестеров
Алина Загитова коллаборировала, коллаборировала, да не выколлаборировала
Ах, не успел!!))
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"Смотря какой fabric смотря сколько details" (с)
+21
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Ответ Амонра
Почему даже от письменного текста веет манерностью и бахвальством?
Потому что те, кто действительно что-то делают, никогда не скажут, что делают всё сами. Это просто невозможно.
+19
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+18
Правильно говорить "швеечка" и "маркетплейсик".
+19
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Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Сейчас на мне маркетплейсы. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки.
——————-
мда, она реально не отличает масс маркет (недорогая одежда) от маркет плейса (площадок типа Вайлдбериз или Озон)?
Дипломированная😂
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+13
Оглушающая пустота..
+16
-5
+11
А еще говорят, что если часто коллаборировать,, то волосы на ладошках начинают расти
+12
-2
+10
"Буду делать шоу как ребёночка, а потом ребёночка как шоу и обязательно в маркеплейсах, потому что я должна коллаборировать."
+10
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+9
Ахаха

Ну это же новая Эллочка Щукина из романа Ильфа и Петрова

Читать и развиваться ей некогда - надо коллаборации и факапчики перманентные готовить
+9
-1
+8
Это анбеливбл просто.
+9
-1
+8
Алина, ждём твою коллаборацию с Буквоедом. Книгу "Мои лучшие цитаты"
+8
-1
+7
Ответ sabina_katarina
там правительство утвердило план борьбы с иностранной лексикой, так что Загитовой стоит поостеречься, а то можно и без шоу остаться.)
Все нормально, семейные ценности ее вытащат: она ребеночком подстраховалась два раза уже.
+8
-1
+7
коллаборантка, получается
+9
-2
+7
Ответ Девушка Безимени
Ой.. Уж лучше безызбежно с занавесой
Так развивается же девушка))
С русским языком не сложилось, взялась за иностранные...
+7
0
+7
Ой.. Уж лучше безызбежно с занавесой
+9
-2
+7
Ответ lightrip
Ах, не успел!!))
Мы все не успели.
+6
0
+6
коллаборировать? В Камасутре не нашёл я позы такой...
+9
-3
+6
Алина посчитала свою фразу "делать шоу как ребеночка"удачной и решила еще раз ее повторить?
+9
-3
+6
Аааааааааа, пощади
+7
-2
+5
Люблю с девушками коллабрировать
+4
0
+4
"коллаборировать" - русским языком ее в "престижном учебном заведении" отучили пользоваться? Загитова уже не говорит, а "спикает"? 🤔
+6
-2
+4
Что ни текст от Заги, то полнейшая кринжатина.
+7
-3
+4
Чего, ###??? Чего она любит делать??? 😂
+4
0
+4
там правительство утвердило план борьбы с иностранной лексикой, так что Загитовой стоит поостеречься, а то можно и без шоу остаться.)
+5
-2
+3
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