Гран-при Великобритании-2024. Онлайн квалификации. Леклер, Сарджент, Цунода, Чжоу и Риккардо выбыли после 2-го сегмента

В субботу, 6 июля, состоится квалификация к 12-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Великобритании. Начало сессии – в 17:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

«Макларен» – фаворит на олдскульной британской трассе. Ферстаппену нужно догонять

Сильверстоун

6 июля 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.26,559

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,164

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,171

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,174

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,237

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,284

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,288

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,374

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,379

Выбыли после второго сегмента:

11. Шарль Леклер («Феррари») +0,538

12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,616

13. Юки Цунода («РБ») +0,710

14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,308

15. Даниэль Риккардо («РБ») +1,390

Выбыли после первого сегмента:

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Серхио Перес («Ред Булл»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

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