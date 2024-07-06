Гран-при Великобритании-2024. Онлайн квалификации. Леклер, Сарджент, Цунода, Чжоу и Риккардо выбыли после 2-го сегмента

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В субботу, 6 июля, состоится квалификация к 12-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Великобритании. Начало сессии – в 17:00 по московскому времени.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

«Макларен» – фаворит на олдскульной британской трассе. Ферстаппену нужно догонять

Сильверстоун
6 июля 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.26,559
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,164
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,171
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,174
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,237
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,284
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,288
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,374
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,379
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Шарль Леклер («Феррари») +0,538
12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,616
13. Юки Цунода («РБ») +0,710
14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,308
15. Даниэль Риккардо («РБ») +1,390
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Серхио Перес («Ред Булл»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)
 

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134 комментария
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продлите контракт еще на 5 лет этому гению
+21
0
+21
Можно сейчас уже высаживать Переса. Надели слики и он вылетел
+12
0
+12
Шарль сразу понимает, когда не едет. Но непонятно, где он столько времени потерял. Халк быстрее проезжает
+8
0
+8
Максимка решил поддержать напарника 😁
+7
0
+7
Перес продолжает отмечать контракт от РБ 🤣
+7
0
+7
Ответ hypnotoad94
А реально не проще было подтолкнуть руками? Теперь надолго
Мартин же сказал про регламент минуту назад - как только ты вызываешь помощь на трек - ты выбываешь из квалификации
+6
0
+6
Великий квалифаер уже даже времени никакого не может показать. Превращается в дно, а столько надежд было
+8
-2
+6
Перес все испортил, как обычно. Я уже предвкушал кучу непроходов лидеров которые не успели среагировать на изменяющиеся условия
+6
0
+6
Реакция Хорнера бесценна
+6
0
+6
Проблема на в Леклере , сайнс тоже еле проходит
+7
-2
+5
Что за обновления такие у Феррари что в 3 сегмент уже нет гарантии попасть . Нет слов
+5
0
+5
Ладно в Австрии просчитались с таймингом, но сейчас то чего. Леклер и Феррари это фиаско 😔
+5
0
+5
Подсыхающая трасса, класс . Обычно это выходит весело
+5
0
+5
Алонсо и Хюлькинберг - топы в ведрах. :)
+4
0
+4
Возможно он снова потерял доверие к машине. Он всегда не едет, когда не верит машине
+5
-1
+4
Сайнс прошёл неуверенно, Феррари в очередной раз показывает чудесный прогресс в обратную сторону. От главного конкурента РБ до 4-й команды пелетона прошло всего 3,5 этапа.
+4
0
+4
Что там за крыло поставили Астонам👍
Щас конечно ещё посмотрим третий, но в топ 5 должен быть
+4
0
+4
Даже не охото чморить чику, он просто не уровень топ команд, поэтому его просто не должны были продлевать ради комфорта примы.
+4
0
+4
Чеко талантлив, но пока молод и не опытен.
Пока не научился гонять в дождь
Недаром у него контракт до 2026 года, ещё разгонится
+4
0
+4
Интересно, а не жалеет ли Льюис о переходе в Феррари? Последние гонки показывают, что Мерседес уже стал быстрее их.
+4
0
+4
Рассел просто Бог, как же он натягивает весь пелотон на 3-4 машине.
+4
0
+4
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Переса уже жалко
Вообще не жалко, тупой рентач с мексиканскими бандитами
+4
0
+4
Такое чувство что Перес параллельно с контрактом РБ заключил еще и один с Маклареном, по которому должен руинить им КК
+4
0
+4
Проблема Феррари явно в машине, Сайнс тоже еле пришёл, тем более у Леклера на последней попытки в заднем крыле застряла пленка с визора, а учитывая нынешние положение дел, это могло стоить ему необходимое время.
+3
0
+3
Да этот косячник и до летнего перерыва не продержится. Сайнц может и не зря ждёт 🤣
+3
0
+3
Ну какой же он слоняра
+3
0
+3
чеко стабилен
+3
0
+3
Какая-то хрень творится с Леклером, после победы в Монако вообще не клеится ничего. Впрочем, ничего нового
+3
0
+3
Чеко просто восхитителен
Даже круче Боттаса образца 2021
+2
0
+2
Ответ Andres Dandaras
Почему все съебутся над Леклером но никто не обсуждает почему Феррари стала 4 командой по скорости ? Тут хоть 6 хоть 10 место занимай . Выиграть нереально и даже на подиум не попасть
Так это классические фуры, у них отрицательный прогресс по ходу сезона - обычное дело)
+2
0
+2
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