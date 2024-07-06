Гран-при Великобритании-2024. Онлайн квалификации. Леклер, Сарджент, Цунода, Чжоу и Риккардо выбыли после 2-го сегмента
В субботу, 6 июля, состоится квалификация к 12-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Великобритании. Начало сессии – в 17:00 по московскому времени.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
«Макларен» – фаворит на олдскульной британской трассе. Ферстаппену нужно догонять
Сильверстоун
6 июля 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.26,559
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,164
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,171
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,174
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,237
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,284
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,288
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,374
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,379
Выбыли после второго сегмента:
11. Шарль Леклер («Феррари») +0,538
12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,616
13. Юки Цунода («РБ») +0,710
14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,308
15. Даниэль Риккардо («РБ») +1,390
Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Серхио Перес («Ред Булл»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Щас конечно ещё посмотрим третий, но в топ 5 должен быть
Пока не научился гонять в дождь
Недаром у него контракт до 2026 года, ещё разгонится
Даже круче Боттаса образца 2021