Саусь об интересе «Краснодара», ЦСКА и «Локо»: «Реагирую спокойно. Им придется разговаривать с «Балтикой»
Владислав Саусь: реагирую спокойно на интерес «Краснодара», ЦСКА и «Локо».
Владислав Саусь высказался о том, что он интересен «Краснодару», ЦСКА и «Локомотиву».
— Слухи об интересе то ЦСКА, то «Локо», то «Краснодара» как воспринимаешь?
— Реагирую спокойно. Какой-то особой информации у меня по этому поводу нет.
В любом случае, если у кого-то возникнет интерес ко мне, им придётся разговаривать с «Балтикой», — сказал 22-летний полузащитник «Балтики».
В 14 матчах сезона РПЛ на счету Сауся 1 гол и 2 ассиста. Его контракт с калининградским клубом рассчитан до 2029 года.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости