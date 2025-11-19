Саусь об интересе «Краснодара», ЦСКА и «Локо»: «Реагирую спокойно. Им придется разговаривать с «Балтикой»

Владислав Саусь: реагирую спокойно на интерес «Краснодара», ЦСКА и «Локо».

Владислав Саусь высказался о том, что он интересен «Краснодару», ЦСКА и «Локомотиву».

— Слухи об интересе то ЦСКА, то «Локо», то «Краснодара» как воспринимаешь?

— Реагирую спокойно. Какой-то особой информации у меня по этому поводу нет.

В любом случае, если у кого-то возникнет интерес ко мне, им придётся разговаривать с «Балтикой», — сказал 22-летний полузащитник «Балтики».

В 14 матчах сезона РПЛ на счету Сауся 1 гол и 2 ассиста. Его контракт с калининградским клубом рассчитан до 2029 года.