Кроос извинился за фол против Педри: «У меня не было намерения нанести травму. Скорейшего выздоровления. Ты отличный футболист»

Тони Кроос извинился перед Педри за нанесенную ему травму.

21-летний полузащитник сборной был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча против команды (2:1 в дополнительное время).

На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против Педри.

Испанец еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч. Сообщалось, что он пропустит остаток турнира из-за повреждения.

«Хочу сказать кое-что важное: я приношу извинения и желаю скорейшего выздоровления !

Конечно, у меня не было намерения нанести тебе травму. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», – написал .

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