Кроос извинился за фол против Педри: «У меня не было намерения нанести травму. Скорейшего выздоровления. Ты отличный футболист»
Тони Кроос извинился перед Педри за нанесенную ему травму.
21-летний полузащитник сборной Испании был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против команды Германии (2:1 в дополнительное время).
На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против Педри.
Испанец еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч. Сообщалось, что он пропустит остаток турнира из-за повреждения.
«Хочу сказать кое-что важное: я приношу извинения и желаю скорейшего выздоровления Педри!
Конечно, у меня не было намерения нанести тебе травму. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», – написал Тони Кроос.
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Понятно, что грубил, что фолил, но ставки были высоки, поэтому и вышел заряженый.
В конце концов он не виноват, что ему не давали желтые.
В итоге Кроос наиграл на 2 красные, а получил только 1 жёлтую.
Судейство Тейлора ни какой критики не выдерживает.
Да, Кросс вчера наиграл минимум на 4 желтых и доиграл только благодаря невероятной удаче по имени Энтони Тейлор, но ни один из его фолов не был мерзким или супер-грязным.
Да жестко, да грубо, но все эти разговоры о кровожадности Кросса и специальной травме Педри не более чем глупость
Ну и футбол, как бы, контактный вид спорта и травму можно получить в любом столкновении. Очень жаль что Педри получил повреждение, надеюсь что он сможет вернуться как можно скорее
Но, я полностью уверен что Кросс не собирался наносить ему травму и он искренне жалеет что все получилось именно так. В конце концов если и был смысл кого-то «вывести из игры», то это был бы Родри, а не Педри, при всем к нему уважении
Ну а то что Кроос охотно пользовался безнаказанностью тоже не делает ему чести.
Минимум 3 карточки он заслужил, а получил одну.
Скатертью дорожка, в общем, хорошо что вылетели.
— А-а кто это сделал? Ой-ой — Кросс.
Он зарядил-бы Мбаппе прямо в нос.