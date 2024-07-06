Кроос извинился за фол против Педри: «У меня не было намерения нанести травму. Скорейшего выздоровления. Ты отличный футболист»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Тони Кроос Евро-2024 Педри Футбол

Тони Кроос извинился перед Педри за нанесенную ему травму.

21-летний полузащитник сборной Испании был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против команды Германии (2:1 в дополнительное время).

На первых минутах встречи хавбек немецкой команды Тони Кроос нарушил правила против Педри.

Испанец еще провел некоторое время на поле, но все же не смог продолжить матч. Сообщалось, что он пропустит остаток турнира из-за повреждения.

«Хочу сказать кое-что важное: я приношу извинения и желаю скорейшего выздоровления Педри!

Конечно, у меня не было намерения нанести тебе травму. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», – написал Тони Кроос.

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75 комментариев
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Тут вопросы даже не к Кроосу, а к арбитру, забывшему карточку в раздевалке
+38
-4
+34
Ответ <CRISTIANO>
Что все так накинулись на Крооса? Понятно, что грубил, что фолил, но ставки были высоки, поэтому и вышел заряженый. В конце концов он не виноват, что ему не давали желтые.
Накинулись за улыбку после такого фола, когда уже было ясно, что Педри больно
+36
-10
+26
Что все так накинулись на Крооса?
Понятно, что грубил, что фолил, но ставки были высоки, поэтому и вышел заряженый.
В конце концов он не виноват, что ему не давали желтые.
+49
-25
+24
Не было намерения нанести травму, потом ещё несколько раз подряд не было намерения, ну а там уже во вкус вошёл
+49
-29
+20
Ответ teddy10
Не прав Тейлор. Если бы он нашел в себе смелости дать жёлтую Тони на 3-й минуте за первый грубый фол против Педри, то Кроос в дальнейшем играл бы менее грубо и безрассудно
Я тоже так подумал, когда Педри меняли.
В итоге Кроос наиграл на 2 красные, а получил только 1 жёлтую.
Судейство Тейлора ни какой критики не выдерживает.
+14
-1
+13
Побить техничных испанцев в начале матча, пока англичанин карточки не начал раздовать, вот и все намерение у всех немцев было
+13
-2
+11
Ответ <CRISTIANO>
Что все так накинулись на Крооса? Понятно, что грубил, что фолил, но ставки были высоки, поэтому и вышел заряженый. В конце концов он не виноват, что ему не давали желтые.
Я не знаю что должно быть у человека в голове, чтобы утверждать что профессиональный футболист (любой, не только Кросс) пошел в стык для того чтобы нанести сопернику травму
Да, Кросс вчера наиграл минимум на 4 желтых и доиграл только благодаря невероятной удаче по имени Энтони Тейлор, но ни один из его фолов не был мерзким или супер-грязным.
Да жестко, да грубо, но все эти разговоры о кровожадности Кросса и специальной травме Педри не более чем глупость
Ну и футбол, как бы, контактный вид спорта и травму можно получить в любом столкновении. Очень жаль что Педри получил повреждение, надеюсь что он сможет вернуться как можно скорее
Но, я полностью уверен что Кросс не собирался наносить ему травму и он искренне жалеет что все получилось именно так. В конце концов если и был смысл кого-то «вывести из игры», то это был бы Родри, а не Педри, при всем к нему уважении
+16
-8
+8
Не прав Тейлор. Если бы он нашел в себе смелости дать жёлтую Тони на 3-й минуте за первый грубый фол против Педри, то Кроос в дальнейшем играл бы менее грубо и безрассудно
+10
-3
+7
👏👏👏
+9
-4
+5
Ответ Tun
Тут вопросы даже не к Кроосу, а к арбитру, забывшему карточку в раздевалке
Зато потом видимо нашёл, раз предъявил их 14 раз и одну красную.) Если по нарушению, то фол вполне рабочий, не повезло Педри, жаль. За срыв атаки нужно было дать карточку, это наверняка задало бы другой уровень жёсткости игре и не было бы столько в итоге. Да и Кроос, как опытный игрок был бы уже осторожнее, тут нет прямой зависимости, как пишут многие, к последующему наступу, он и играл рискованно потому, что не имел её.
+11
-6
+5
Вопросы больше к арбитру, который дал Кроосу индульгенцию на любую грубость. В знак уважения к ветерану видимо.
Ну а то что Кроос охотно пользовался безнаказанностью тоже не делает ему чести.
Минимум 3 карточки он заслужил, а получил одну.
Скатертью дорожка, в общем, хорошо что вылетели.
+3
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+3
Хорошо, что быдлятина вылетела
+5
-2
+3
Ага, а через 5 минут опять не было. А потом всю игру не было. Понятно, что вопросы в первую очередь к Тейлору, но Кроос очень разочаровал вчерашней "дровосекской" игрой
+4
-1
+3
Сказал он ударив в колено, после этого была попытка сломать Ямаля, ничего личного, только бизнес
+3
-1
+2
Ответ Солнце13
поди напихали полную панамку в соцсетях, в матче на лице никакого сожаления не было
В матче же хорошо показали его злорадную ухмылку после замены Педри.
+4
-2
+2
Ответ <CRISTIANO>
Что все так накинулись на Крооса? Понятно, что грубил, что фолил, но ставки были высоки, поэтому и вышел заряженый. В конце концов он не виноват, что ему не давали желтые.
Потому что он улыбался и апеллировал к арбитру. Фолы случаются, а такое поведение, особенно для футболиста калибра Крооса, просто отвратительно
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😂
— А-а кто это сделал? Ой-ой — Кросс.
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Ответ rigobersong
В любом случае, 1 матч хоть и подпортил впечатление, но Кроос все равно по сравнению с чушпаном Модричем нормальный пацан:))
Эти два наемника мадридского двора стоят друг друга.
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Тейлор худший судья, хоть бы жёлтую ему показал за второй удар он просто в течение минуты избивал пацана
+3
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Ну теперь-то можно и извиниться конечно, а парень в лазарете. А Кроос на пенсии. Хотя, в этом больше виноват Тейлор. Отвратительно отработал матч.
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А коль вчера на поле был бы Кроос.
Он зарядил-бы Мбаппе прямо в нос.
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Кроос крыса!
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Ответ Тумбочка Тевеса
Я не знаю что должно быть у человека в голове, чтобы утверждать что профессиональный футболист (любой, не только Кросс) пошел в стык для того чтобы нанести сопернику травму Да, Кросс вчера наиграл минимум на 4 желтых и доиграл только благодаря невероятной удаче по имени Энтони Тейлор, но ни один из его фолов не был мерзким или супер-грязным. Да жестко, да грубо, но все эти разговоры о кровожадности Кросса и специальной травме Педри не более чем глупость Ну и футбол, как бы, контактный вид спорта и травму можно получить в любом столкновении. Очень жаль что Педри получил повреждение, надеюсь что он сможет вернуться как можно скорее Но, я полностью уверен что Кросс не собирался наносить ему травму и он искренне жалеет что все получилось именно так. В конце концов если и был смысл кого-то «вывести из игры», то это был бы Родри, а не Педри, при всем к нему уважении
Да ну... А самый очевидный случай, который произошел в финале ЛЧ, где Рамос сломал руку нападающему и ударил локтем в голову вратарю, что тот получил сотрясение вы не помните❓🤬 просто в этой игре Кроос своими действиями вывел из строя только одного игрока и цели (победы) не достиг‼️❗‼️
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Ответ Антон Орехов
Все фолят, не нравится идите в балет тряпки.
Джентиле, вы знаете русский? )
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Ответ Главный агроном Ноу Камп
Нет, наоборот
Сначала тоже так думал. Но как то кажется, что он не такой гнилой, как все остальные сливки.
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Ответ Антоша Спирин
Ну, хотя бы так. Таки немного загладил.
Нет, наоборот
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Ответ xa-xa
Да ... Не сруби Кроос Педри, не вышел бы Ольмо , который в двух голах принял участие..
Педри лучше Ольмо. Испания потеряла структуру и наигранные связи, отдала мяч после ухода Педри
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кроос всегда был джельтенменом на поле.
Был, но в этом матче что-то пошло не так.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кроос всегда был джельтенменом на поле.
Джентльмены много лет убивали индусов и других туземцев с чистыми ручками в белых перчатках
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поди напихали полную панамку в соцсетях, в матче на лице никакого сожаления не было
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