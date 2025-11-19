Шалимов о Романове в «Спартаке»: «Если не найдут иностранца уровня зенитовских Адвоката и Спаллетти, надо доверять своему»

Игорь Шалимов: «Спартаку» стоит дать шанс Романову, если не будет тренера уровня Адвоката.

Игорь Шалимов поддержал назначение Вадима Романова на пост и.о. тренера «Спартака » после отставки Деяна Станковича.

«Считаю, что это решение в данной ситуации логичное — дать шанс своему. Но в целом обратил бы внимание на выбор тренеров для команды, если сравнивать с «Зенитом », куда брали Адвоката, Спаллетти , Боаша, Луческу и Манчини — это очень громкие имена, сильные специалисты, которые и до «Зенита», и после него работали в хороших командах. Но и при этом у двоих из этой пятерки не пошло.

По тем иностранцам, которых брал «Спартак» в последние 20 лет, в этот ряд могу поставить только Эмери. И получается, что если сейчас Кахигао не сможет найти иностранца уровня зенитовских, надо доверять своему, которому позволить сформировать свой штаб и грамотно его наполнить.

Если же будет плюс-минус то же, что мы видели ранее при выборе тренеров уровня Абаскаля, то это полтора года ожидания, все пойдет по тому же кругу, и кончится тем же, чем в случае с Абаскалем и Станковичем», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.