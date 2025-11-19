«Динамо» уже убеждает одного иностранного тренера». Агент Еремич о замене Карпину
Срджан Еремич: «Динамо» уже убеждает иностранного тренера возглавить команду.
Срджан Еремич рассказал, что «Динамо» уговаривает иностранного тренера возглавить команду после отставки Валерия Карпина.
«У меня есть [на примете качественный специалист], но я знаю, что руководители «Динамо» уже убеждают одного иностранного тренера, которого они хотят видеть в команде.
Естественно, я не могу раскрыть, про кого именно идет речь», — сказал футбольный агент.
Сообщалось, что «Динамо» рассматривает вариант с возвращением Сандро Шварца.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
