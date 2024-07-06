Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил на последних секундах в полуфинале Медиалиги. Этот гол перевел матч в буллиталити
Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил в полуфинале Winline Медиалиги.
Сегодня «дроты» играют с «Титаном» в ответном матче 1/2 финала МФЛ (первый матч – 1:2).
В самой концовке игры, когда чистое время уже истекло, 2D при счете 0:0 заработали угловой. В штрафную соперника прибежал вратарь «самураев» Дмитрий Сычев.
Угловой исполнил Илья Скоропупов: он сделал подачу на Сычева, который точно пробил головой с линии вратарской.
2Drots сравняли счет по сумме двух встреч (2:2) и перевели матч в серию буллиталити (смесь пенальти и буллитов).
Победитель этой пары в финале Медиалиги встретится с «БроукБойз».
Ни о чём...
1/4 Копа Америка: Уругвай - Бразилия
Не. Всем буллиталити в этом чатике главных новостей футбола.
22:56 Видео Вратарь 2Drots
Только Испания-Германия (судья – клоун) и 2D-Титан стоили потраченного времени. Остальное – вата. Лучше бы книжку почитал.
Раньше футболисты умирали на поле за свою страну, а теперь просто умирают по неизвестным причинам. И почти весь ЕВРО такой. Игры нет.
Поэтому скепсис в сторону медиафутбола уместным не считаю. Пацаны за свои бабки дают хорошую отдачу по эмоциям и страсти. Уже на порядок интереснее следить за медиалигой, чем за РПЛ, где есть всегда Зенит на купленном чемпионстве, а остальным просто не интересно. И интенсивность игры в РПЛ точно не выше.
Так что, товарищи скуфы, поумерьте скепсис. Прогресс, какими бы путями он не шел, есть прогресс.
Реально такие люди есть?