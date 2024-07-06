Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил на последних секундах в полуфинале Медиалиги. Этот гол перевел матч в буллиталити

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил в полуфинале Winline Медиалиги.

Сегодня «дроты» играют с « » в ответном матче 1/2 финала МФЛ (первый матч – 1:2).

В самой концовке игры, когда чистое время уже истекло, 2D при счете 0:0 заработали угловой. В штрафную соперника прибежал вратарь «самураев» .

Угловой исполнил Илья Скоропупов: он сделал подачу на Сычева, который точно пробил головой с линии вратарской.

2Drots сравняли счет по сумме двух встреч (2:2) и перевели матч в серию буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

Победитель этой пары в финале встретится с «БроукБойз».