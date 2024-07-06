Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил на последних секундах в полуфинале Медиалиги. Этот гол перевел матч в буллиталити

Теги 2Drots Winline Медиалига Дмитрий Сычев «Скоропуп» Илья Скоропупов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев забил в полуфинале Winline Медиалиги.

Сегодня «дроты» играют с «Титаном» в ответном матче 1/2 финала МФЛ (первый матч – 1:2). 

В самой концовке игры, когда чистое время уже истекло, 2D при счете 0:0 заработали угловой. В штрафную соперника прибежал вратарь «самураев» Дмитрий Сычев.

Угловой исполнил Илья Скоропупов: он сделал подачу на Сычева, который точно пробил головой с линии вратарской.

2Drots сравняли счет по сумме двух встреч (2:2) и перевели матч в серию буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

Победитель этой пары в финале Медиалиги встретится с «БроукБойз».

35 комментариев
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Сны при температуре 40
+96
0
+96
Ответ Trip Sitter
там матчи интереснее чем на евро
Дата регистрации 6 июля 2024 года)))))
+30
-6
+24
Разве кто-то интересуется медиалигой?
Ни о чём...
+45
-21
+24
Ответ Паненка Смолова
Сны при температуре 40
Да такое в страшном сне не приснится. От одного ора комментатора на забитый гол можно обсерится не просыпаясь
+26
-2
+24
Ответ Andrey S
Разве кто-то интересуется медиалигой? Ни о чём...
там матчи интереснее чем на евро
+48
-25
+23
Ответ Moffo
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ФУТБОЛА 22:56 Видео Вратарь 2Drots
1/4 Евро: Нидерланды - Турция
1/4 Копа Америка: Уругвай - Бразилия
Не. Всем буллиталити в этом чатике главных новостей футбола.
+14
-2
+12
Ответ Даниил Спиридонов
Лежу в больнице в стационаре. Так как делать особо нечего, смотрю весь футбол, какой в доступе есть. Посмотрел все четвертьфиналы ЕВРО, и полуфинал Медиалиги. Только Испания-Германия (судья – клоун) и 2D-Титан стоили потраченного времени. Остальное – вата. Лучше бы книжку почитал. Раньше футболисты умирали на поле за свою страну, а теперь просто умирают по неизвестным причинам. И почти весь ЕВРО такой. Игры нет. Поэтому скепсис в сторону медиафутбола уместным не считаю. Пацаны за свои бабки дают хорошую отдачу по эмоциям и страсти. Уже на порядок интереснее следить за медиалигой, чем за РПЛ, где есть всегда Зенит на купленном чемпионстве, а остальным просто не интересно. И интенсивность игры в РПЛ точно не выше. Так что, товарищи скуфы, поумерьте скепсис. Прогресс, какими бы путями он не шел, есть прогресс.
Выздоравливай
+5
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+5
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ФУТБОЛА
22:56 Видео Вратарь 2Drots
+6
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+4
Ответ Trip Sitter
там матчи интереснее чем на евро
Можно во дворе посмотреть как школьники против алкашей играют, тоже знаешь как интересно, но к футболу мало отношения имеет, вот и тут так же
+5
-1
+4
Эмоции больше чем от всех игр Англии на евро. Футбол это кайф, эмоции и страсть
+13
-10
+3
Лежу в больнице в стационаре. Так как делать особо нечего, смотрю весь футбол, какой в доступе есть. Посмотрел все четвертьфиналы ЕВРО, и полуфинал Медиалиги.
Только Испания-Германия (судья – клоун) и 2D-Титан стоили потраченного времени. Остальное – вата. Лучше бы книжку почитал.
Раньше футболисты умирали на поле за свою страну, а теперь просто умирают по неизвестным причинам. И почти весь ЕВРО такой. Игры нет.
Поэтому скепсис в сторону медиафутбола уместным не считаю. Пацаны за свои бабки дают хорошую отдачу по эмоциям и страсти. Уже на порядок интереснее следить за медиалигой, чем за РПЛ, где есть всегда Зенит на купленном чемпионстве, а остальным просто не интересно. И интенсивность игры в РПЛ точно не выше.
Так что, товарищи скуфы, поумерьте скепсис. Прогресс, какими бы путями он не шел, есть прогресс.
+6
-3
+3
Ответ gIbrrr
Матерь божья, я видел это в прямом эфире!
То есть вместо плей офф чемпионата Европы смотрел медиалигу?
Реально такие люди есть?
+3
0
+3
Боже мой, да всем насрать
+4
-2
+2
Хорошая подача... ГАВ... ГАВ... ГАВ!!!
+2
-1
+1
Матерь божья, я видел это в прямом эфире!
+1
0
+1
А где новости из ближайшей от меня коробки?)
+7
-6
+1
Ответ alexmixer9
То есть вместо плей офф чемпионата Европы смотрел медиалигу? Реально такие люди есть?
Лучше бы изолировать его от общества?;
+1
0
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Ответ erabog@icloud.com
Дата регистрации 6 июля 2024 года)))))
Я с ним согласен, можешь мою дату регистрации глянуть тоже
+1
0
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Ответ spaispower
к сожалению ближайшая коробка не собирает 100+ тысяч зрителей онлайн
неужели у нас в стране столько психически больных??(((
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Ответ Александр Васильев
ты мазохист, любишь смотреть футбол низшего уровня? надеюсь без прогулов посещаешь матчи на первенство предприятий своего города?)))
Надеюсь это не признаки возрастной деменции, а просто плохонькое воспитание, результатом которого являются "не смотрел, но осуждаю", параллели, кажущиеся уместными только тебе и совсем детсадовские стрелки. Соболезную
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Ответ alexmixer9
То есть вместо плей офф чемпионата Европы смотрел медиалигу? Реально такие люди есть?
Команды Евро ушли на перерыв
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Сегодня ел бейгл с семгой, вроде, ничего так, а вот айс-кофе не понравился
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Ответ Александр Васильев
неужели у нас в стране столько психически больных??(((
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Васильев
неужели у нас в стране столько психически больных??(((
Обожаю интернет-психологов, ставящих диагнозы по предпочтениям, которые они не разделяют)
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Ответ Александр Васильев
А где новости из ближайшей от меня коробки?)
Ну не на главную же выносить! В раздел футбол зайдите!)
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Ответ Trip Sitter
там матчи интереснее чем на евро
Кому?
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Гений просто
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Ну это получше ЧЕ!
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