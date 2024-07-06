Самая популярная футболистка мира Леманн перешла в «Юве» из «Астон Виллы» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад

Алиша Леманн подписала контракт с «Ювентусом» на три года.

Туринский клуб объявил о подписании контракта с 25-летней швейцарской футболисткой сроком на 3 года. Она перешла из «Астон Виллы».

У Алиши Леманн 16,6 млн подписчиков в инстаграме и более 11 млн в тиктоке – больше всех среди футболисток в мире.

Футболистка состоит в отношениях с бразильским хавбеком , который за 50 млн евро перешел в «Ювентус» из « » 30 июня.

Фото: сайт « », инстаграм Алиши Леманн

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