Самая популярная футболистка мира Леманн перешла в «Юве» из «Астон Виллы» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад
Алиша Леманн подписала контракт с «Ювентусом» на три года.
Туринский клуб объявил о подписании контракта с 25-летней швейцарской футболисткой сроком на 3 года. Она перешла из «Астон Виллы».
У Алиши Леманн 16,6 млн подписчиков в инстаграме и более 11 млн в тиктоке – больше всех среди футболисток в мире.
Футболистка состоит в отношениях с бразильским хавбеком Дугласом Луисом, который за 50 млн евро перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы» 30 июня.
Фото: сайт «Ювентуса», инстаграм Алиши Леманн
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