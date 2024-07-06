Самая популярная футболистка мира Леманн перешла в «Юве» из «Астон Виллы» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия трансферы женский футбол девушки и спорт Дуглас Луис Футбол

Алиша Леманн подписала контракт с «Ювентусом» на три года.

Туринский клуб объявил о подписании контракта с 25-летней швейцарской футболисткой сроком на 3 года. Она перешла из «Астон Виллы».

У Алиши Леманн 16,6 млн подписчиков в инстаграме и более 11 млн в тиктоке – больше всех среди футболисток в мире.

Футболистка состоит в отношениях с бразильским хавбеком Дугласом Луисом, который за 50 млн евро перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы» 30 июня. 

Фото: сайт «Ювентуса», инстаграм Алиши Леманн

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68 комментариев
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Глянул её инсту. Вся популярность построена на её поппенгагене
+160
-5
+155
Ответ Serkan_Ballboy
Глянул её инсту. Вся популярность построена на её поппенгагене
Никогда такого не было
+127
-2
+125
Ответ Streetbor
ну такое, будто пережалили на гриле 🤷‍♂️ Белые зубы на контрасте так вообще 🔥
Там и шпаклёвка минимум 2 кг , но ее поппинс это то что надо
+43
-8
+35
Надо бы смыть с неё косметику и посмотреть в натуре. Так непонятно, что за колбаса.
+36
-9
+27
Есть видео, где она подписывает контракт?
+23
0
+23
Ответ Andrew Kolevatykh
Комментарий скрыт
Чел, ты. Леманн абсолютно средняя футболистка, но сделала себе бренд за счёт жопы, это знают все, кто хоть немного следит за женским футболом
+24
-2
+22
Ответ Born is the King
По интервью кажется адекватный,хотя выглядит типичной инстасамкой
ну умными речами инстаграм не прокачать, всем нужны сиськи и жопа. Таковы современные реалии, увы..
+21
-1
+20
Куча неудачников, которые таких как она только с телефона и видели бросились обсирать) она и игрок очень приличный и приятная, не злая. И да внешне тоже топ. У женской команды Юве в инсте было 400 тысяч подписчиков. Посмотрим сколько будет. Жду ваши минуса, обиженные жизнью)
+28
-17
+11
А если смыть всю штукатурку???
+15
-6
+9
Ответ Born is the King
Там и шпаклёвка минимум 2 кг , но ее поппинс это то что надо
шпаТлëвка
+10
-1
+9
Вроде нормальный мужик. Только гламурный чутка.
+15
-7
+8
Ответ Andrew Kolevatykh
Такой же клоун, как и выше? К слову, только аргумент в мою пользу привел. Парень смотрит женский футбол, но не знает ее. Ты говоришь, что ее знают все, кто немного следит за женским футболом. И заметь, что об уровне ее игры речи не было.
Ты сам запутался в своей ахинее, а виноваты другие. Найс
+6
0
+6
Ответ lovec23
Я не понял ,кто из них на фото лучшая футболистка , просто не слежу за женским футболом
Бородатый мужик, конечно.
+5
0
+5
По интервью кажется адекватный,хотя выглядит типичной инстасамкой
+7
-2
+5
Ответ Holy Diver
Симп на ровном месте сгорел, тяночку швитую обидеть посмели!
Так а за что на неё гнать? Что и кому из этих комментаторов она сделала? И я в ваших зумерских выражениях не секу, мальчик
+8
-4
+4
ну такое, будто пережалили на гриле 🤷‍♂️ Белые зубы на контрасте так вообще 🔥
+17
-14
+3
У неё прекрасные данные и для футбола тоже
+5
-2
+3
Хоттейк: она переоценена как девушка (как футболистка хз вообще)
+4
-2
+2
Ответ Pertinax Gandi
Надо бы смыть с неё косметику и посмотреть в натуре. Так непонятно, что за колбаса.
Краковская , не иначе )
+3
-1
+2
Ответ Деж
шпаТлëвка
несомненно, это наиболее логичный вариант (вспоминая немецкий оригинал), но в русском оба нормативны. у Даля помимо «шпатлевать» и «шпаклевать» ещё и «шпадлевать» было)
+2
0
+2
Ответ Serkan_Ballboy
Глянул её инсту. Вся популярность построена на её поппенгагене
специально зашел оценить, но там нет ее попчанского , зачем вы обманываете
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бросит она своего бразильца, с итальянцем замутит
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Джунтоли этим трансфером, завоёвывает новое медиа-пространство для Юве.😉😁
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Кентавр
А чеканить будет?
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То, что на её инсту ссылку оставили было предусмотрительно)
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Ответ fussballer
Поппенгаген - это футбольная тактика?))
Не, это куда из Роттердама по палкенштрассе приезжают.
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Ответ Serkan_Ballboy
Глянул её инсту. Вся популярность построена на её поппенгагене
Поппенгаген - это футбольная тактика?))
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Если б она играла так как выглядит её поппенгаген то цены бы ей не было !
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Маркович красивее.
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Ответ fussballer
Поппенгаген - это футбольная тактика?))
Я не специалист, но, наверное, это удар рабоной, только с участием другой части тела.
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