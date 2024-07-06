Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже: «Мы не принимаем неспортивный принцип отбора»

Теги МОК вольная борьба греко-римская борьба Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Женская борьба ФСБР сборная России жен Париж-2024 Муса Евлоев Абдулрашид Садулаев Наталья Малышева Заур Угуев Заурбек Сидаков Начын Монгуш Алина Касабиева Арслан Багаев Шамиль Мамедов Абдулла Курбанов Елизавета Петлякова Алан Остаев Магомед Муртазалиев Борьба

Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

В список допущенных к Играм Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов вошли 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (отказалась ранее из-за травмы).

«В середине июня на ресурсах Международного олимпийского комитета был опубликован «список допущенных атлетов», среди которых только 10 российских борцов, шесть из которых – далеко не лидеры сборной России.

При отборе, мы в соответствии с правилами олимпийской хартии, Всемирного антидопингового агентства, устава Объединенного мира борьбы, создавшего все условия для отбора по спортивному принципу, в честной и бескомпромиссной борьбе завоевали право на участие в Олимпийских играх.

Но Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры – это соревнования сильнейших.

В связи с этим, исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению – отказаться от участия в Олимпийских играх.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды», – говорится в заявлении ФСБР.

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29 комментариев
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Гооол
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А причем тут федерация если лицензии личные?
Едешь и выигрываешь.
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Единогласно запретили ехать.
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Стиль письма - как будто советский руководитель писал.
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Выдать всем по миллиону авансом и по три после завершения Олимпиады.
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Ответ MikhaL
Стиль письма - как будто советский руководитель писал.
Да, чисто письмо Грамова по поводу бойкота ОИ-84
+4
-1
+3
Ответ nwgdm7y2p6
Ну и идиоты. По хорошему, лишить бы их всех нейтрального статуса. В решения спортсменов, которые хотят выступать, явно вмешивается федерация (пригласили спортсменов, а не федерацию), значит никакого нейтрального статуса нет. На играх дружбы пусть выступают
Ну да, решение, очевидно, политическое
+3
0
+3
Ну и идиоты.
По хорошему, лишить бы их всех нейтрального статуса. В решения спортсменов, которые хотят выступать, явно вмешивается федерация (пригласили спортсменов, а не федерацию), значит никакого нейтрального статуса нет.
На играх дружбы пусть выступают
+15
-14
+1
Ответ mark71
Красавчики. Всем бы так.
Уже записал конспект последнего выпуска Вестей?
+6
-5
+1
Эй, а их же президент заявлял, что: они хотят, чтоб нас там не было, но мы наоборот должны показать что мы есть, и ехать туда. Казалось адекватное мнение. От целого президента, а не какого - то одного борца. Куда он делось?
Сильно сомневаюсь, что руке Кремля есть дело до них
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Всех в Думу вместо Родниной и К.
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Ответ erabog@icloud.com
Гооол
Теперь и у нас политика победила спорт.Жаль...
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"Майами,Майами нас и здесь неплохо кормят."
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Почему в соседней новости про требования украинцев отстранить наших спортсменов в топе пророссийские комменты, а тут все в точности наоборот?)
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
А причем тут федерация если лицензии личные? Едешь и выигрываешь.
А деньги то на поездку кто даст?
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Ответ Vladimka
Единогласно запретили ехать.
Скорее по паре миллионов выдали на рыло.
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Их не борьба...
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Ответ Stewee
Почему в соседней новости про требования украинцев отстранить наших спортсменов в топе пророссийские комменты, а тут все в точности наоборот?)
Ты реально думаешь,что здесь одни украинцы ? Уха-ха-ха . Поверь,им сейчас не до этого.Перестань смотреть по ТВ "соловьиный песнь" и им подобное ,может за умного сойдешь. Привет тебе с ДВ
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Ответ papadok
Выдать всем по миллиону авансом и по три после завершения Олимпиады.
берите выше, каждому по мандату
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Ответ Дарья Новикова
берите выше, каждому по мандату
Мандаты для тех, кого МОК отклонил.
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