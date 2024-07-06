Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже: «Мы не принимаем неспортивный принцип отбора»

Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

В список допущенных к Играм Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов вошли 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (отказалась ранее из-за травмы).

«В середине июня на ресурсах Международного олимпийского комитета был опубликован «список допущенных атлетов», среди которых только 10 российских борцов, шесть из которых – далеко не лидеры сборной России.

При отборе, мы в соответствии с правилами олимпийской хартии, Всемирного антидопингового агентства, устава Объединенного мира борьбы, создавшего все условия для отбора по спортивному принципу, в честной и бескомпромиссной борьбе завоевали право на участие в Олимпийских играх.

Но Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры – это соревнования сильнейших.

В связи с этим, исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению – отказаться от участия в Олимпийских играх.

Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды», – говорится в заявлении ФСБР.