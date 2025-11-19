Холанд с 16+2 стал лучшим по голам и голевым действиям в отборе на ЧМ-2026 в Европе, Эдегор – лучший ассистент. У Пикфорда 7 сухих игр – больше всех
Холанд стал лучшим бомбардиром европейской части отбора на ЧМ-2026.
Эрлинг Холанд забил 16 голов в квалификации ЧМ-2026.
Нападающий сборной Норвегии стал лучшим бомбардиром отборочного этапа в зоне УЕФА. Следом за ним финишировали австриец Марко Арнаутович, англичанин Харри Кейн и нидерландец Мемфис Депай – у них по 8 мячей.
Также форвард «Манчестер Сити» совершил больше результативных действий, чем другие участники кампании. У него 18 (16+2) очков по системе «гол+пас», у Депая – 12 (8+4).
Больше всего сухих игр на счету голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда – семь. Лучший ассистент – норвежец Мартин Эдегор (7 передач).
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25121 голос
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости