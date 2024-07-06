«Спартак» согласовал 4-летний контракт с хавбеком «Ривера» Барко. Трансфер должны оформить на следующей неделе («Чемпионат»)
«Спартак» близок к приобретению атакующего хавбека «Ривер Плейт» Эсекиэля Барко.
Красно-белые согласовали с 25-летним аргентинцем 4-летний контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Переход Барко в «Спартак» должен быть оформлен на следующей неделе. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 9 млн евро.
В 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году на счету Барко 2 гола и 7 ассистов.
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+ у него 7 ассистов