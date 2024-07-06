«Спартак» согласовал 4-летний контракт с хавбеком «Ривера» Барко. Трансфер должны оформить на следующей неделе («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эсекиэль Барко Чемпионат.com Футбол

«Спартак» близок к приобретению атакующего хавбека «Ривер Плейт» Эсекиэля Барко.

Красно-белые согласовали с 25-летним аргентинцем 4-летний контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Переход Барко в «Спартак» должен быть оформлен на следующей неделе. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 9 млн евро.

В 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году на счету Барко 2 гола и 7 ассистов.

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80 комментариев
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Когда-то был очень перспективным вингером в Фифе
+40
-4
+36
Ответ Kit Belleu
Комментарий удален модератором
Он центральный нападающий? У десятки разные функции он должен по большей части создавать моменты, а не реализововать, а с видением поля у него все прекрасно
+ у него 7 ассистов
+17
-3
+14
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Комментарий скрыт
ещё один
+18
-4
+14
25 лет....Забивает мало, ассистов тоже мало. Промеса он точно не заменит. Слабое приобретение если правда. Плюс арги тяжело адаптируются. Да и ценник высокий. Надеюсь это утка.
+14
-5
+9
Ответ kalc1976@list.ru
Опорник, 1,67 роста, Аргентинский Пруцев.
Почему опорник? Его берут на позицию десятки скорее всего
+10
-2
+8
Позиция 10 для нас очень важное усиление, осталось найти ещё замену Промесу, ну и опорника естественно👍
+10
-4
+6
купят очередного педро рошу и будут ныть о том, как Зенит конкуренцию убивает
+10
-5
+5
Ответ Tihonovetskiy
25 лет....Забивает мало, ассистов тоже мало. Промеса он точно не заменит. Слабое приобретение если правда. Плюс арги тяжело адаптируются. Да и ценник высокий. Надеюсь это утка.
Лучше на игнатова смотреть? Или зиньковского?
+4
0
+4
Ответ Owen_the_Simple
Я сомневаюсь, что руководители Зенита пристально следят за трансферной кампанией Спартака.
Ещё как следят.Их рупор Гена только о Спартаке и говорит.
+8
-5
+3
Ответ Tihonovetskiy
25 лет....Забивает мало, ассистов тоже мало. Промеса он точно не заменит. Слабое приобретение если правда. Плюс арги тяжело адаптируются. Да и ценник высокий. Надеюсь это утка.
В Аргентине полузащитники редко забивают много
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+3
Ответ Sergio1964
В 23 году 7- й дриблер мира ( 1-й - Карраскаль, ха, ха). Как пишут знающие люди, играет вингера на левом фланге, с обводкой в основном вправо ( замена Зиньковскому?), может играть десятку (4 3 1 2). У него 7 голевых ассистов в 24 году ( очень недурно). Одно смущает, он аргентинец. Впрочем, в Динамо бразилец Бителло и аргентинец Карраскаль играют вместе, взаимодействие неплохое.
Карраскаль колумбиец
+3
-1
+2
Ответ CTPEKO3ETC
Когда-то был очень перспективным вингером в Фифе
Тоже сразу про это вспомнил
+3
-1
+2
Скоростной дриблер, подававший определенные надежды, в свое время интересовал и топы.
+4
-2
+2
Ответ Tihonovetskiy
25 лет....Забивает мало, ассистов тоже мало. Промеса он точно не заменит. Слабое приобретение если правда. Плюс арги тяжело адаптируются. Да и ценник высокий. Надеюсь это утка.
Прошлый сезон весь Ривер Плейт провёл не ахти. Поэтому и стата низкая. А вот 23й год намного сильнее.
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Ответ Shast
Лучше на игнатова смотреть? Или зиньковского?
Да, лучше на Игнатова
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Тот самый случай когда в фифа 18 покупая его за копейки он вырастает в одного из лучших в мире игроков
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Ответ AS1209
К вам едит очередная деревеха.
Грамотей сказочный...
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Ответ Kit Belleu
Зенит прошёл путь с аргентинцами и поняли ,что только не будет и избавились от них.А в Спартаке руководители,решили повторить.Их даже не испугалась,что и в Спартаке они провалились и что там нет хороших игроков,посредственность.А ведь и Малышев и Жданов знают ,что они в Спартаке не зайграли.Но как видно бабок в карман от агентов будет много.
там проблема не в аргентинцах была. именитый итальянский тренер приехал исключительно из-за денег. Зенит финишировал на 5 месте. после Манчини пришел Семак и с этими аргентинцами выиграл свое первое чемпионство. позже РФС объявил об изменении лимита на 8+17, на момент официального утверждения в Зените на контракте было 14 легионеров и пришлось чистить состав.
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Ответ Kit Belleu
Комментарий удален модератором
Ну атакующих полузащитников берет,не для того,что бы они забивали,а для того,что бы пасы раздавали Угальде и Соболевым.
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Ответ jqzn88xn6n
А потом будут про зенит говорить, что они такие деньги тратят
А его уже купили за 60?
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Спартак по-прежнему пилит на откатах бесперспективных залетных и кормит агентов.
Руководители правильнее.
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Ответ kalc1976@list.ru
Опорник, 1,67 роста, Аргентинский Пруцев.
А какой рост у якобы лучшего из лучших?
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Ответ Kit Belleu
Чем сильнее Малышев обосрется,тем выше и лучше будет карьера в РПЛ.
Согласен на все 200 процентов
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Ответ jqzn88xn6n
А потом будут про зенит говорить, что они такие деньги тратят
Такие это какие?хватит под глупцов косить.не сложно проверить с какой частотой зенит делает такие трансферы,и с большими суммами и как часто покупают другие клубы и в каких количествах игроков.
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Комментарий удален модератором
Ответ Valentin Kompaneytsev
Близок к приобретению, но не не более, поэтому беспредметно, преждевременно и бессмысленно о нём говорить.
Пишут что договорились уже
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Ответ Sergio1964
В 23 году 7- й дриблер мира ( 1-й - Карраскаль, ха, ха). Как пишут знающие люди, играет вингера на левом фланге, с обводкой в основном вправо ( замена Зиньковскому?), может играть десятку (4 3 1 2). У него 7 голевых ассистов в 24 году ( очень недурно). Одно смущает, он аргентинец. Впрочем, в Динамо бразилец Бителло и аргентинец Карраскаль играют вместе, взаимодействие неплохое.
Только Карраскаль не аргентинец. Он ведь из Колумбии.
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Ответ Вячеслав Припузов
Самое главное без шума и пыли, браво Амаралу, чётко работает, считай по факту трансферы проходят, не дай бог какой то гегемон перекупит ...
Почему какой-то? Определенный гегемон,регулярно унижающий один московский самобытный клуб,которому даже дивительный борщ не всегда помогает
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Как минимум будет штрафные исполнять, без Промеса, не говоря уж про Фернандо это сейчас совсем некому делать
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