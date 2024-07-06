«Спартак» согласовал 4-летний контракт с хавбеком «Ривера» Барко. Трансфер должны оформить на следующей неделе («Чемпионат»)

«Спартак» близок к приобретению атакующего хавбека «Ривер Плейт» Эсекиэля Барко.

Красно-белые согласовали с 25-летним аргентинцем 4-летний контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Переход Барко в « » должен быть оформлен на следующей неделе. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 9 млн евро.

В 28 матчах за « » во всех турнирах в 2024 году на счету Барко 2 гола и 7 ассистов.

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