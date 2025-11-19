«В России порой нужно буквально драться на поле. В Турции больше техники и качественных игроков». Форвард «Оренбурга» Гюрлюк о лигах

Эмирджан Гюрлюк: в РПЛ порой нужно драться на поле, в Турции больше техники.

Эмирджан Гюрлюк сравнил чемпионаты России и Турции.

«В целом турецкий чемпионат и РПЛ очень похожи. Но российский футбол более тяжелый. В России порой нужно буквально драться и бороться на поле.

В Турции все немного по-другому: там больше техники и больше качественных игроков», — сказал нападающий «Оренбурга ».