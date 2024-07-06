10 автоголов забито на Евро-2024. Рекорд чемпионатов Европы – 11

Десятый автогол забит на Евро-2024.

Защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр срезал мяч в свои ворота в матче против в 1/4 финала .

Этот автогол стал десятым на чемпионате Европы. Рекордное количество мячей в свои ворота – 11 – было забито на Евро-2020.

Лучшие бомбардиры текущего розыгрыша турнира – Джамал Мусиала, Жорж Микаутадзе, Иван Шранц и Коди Гакпо – записали на свой счет по 3 мяча.

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