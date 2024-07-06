10 автоголов забито на Евро-2024. Рекорд чемпионатов Европы – 11

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Мерт Мюльдюр Футбол

Десятый автогол забит на Евро-2024.

Защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр срезал мяч в свои ворота в матче против Нидерландов в 1/4 финала Евро-2024.

Этот автогол стал десятым на чемпионате Европы. Рекордное количество мячей в свои ворота – 11 – было забито на Евро-2020.

Лучшие бомбардиры текущего розыгрыша турнира – Джамал Мусиала, Жорж Микаутадзе, Иван Шранц и Коди Гакпо – записали на свой счет по 3 мяча. 

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34 комментария
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Второй турнир подряд феерит этот автогол)
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Во времена, когда центрфорварды умерли, автогол приходит на помощь
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Сколько до Грецки?
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На этом евро внезапно начали рикошеты в автоголы записывать. Например, «автогол» Вертонгена. Коло Муани ударил по воротам, мяч летел в створ, рикошет Вертонгена смутил вратаря, но всю историю футбола это был гол Коло Муани, но именно на этом Евро это вдруг записали в автогол. Похожий гол как под копирку забил Бензема в лч в ворота ПСЖ. Там вроде Маркиньос также срикошетил, но никто про автогол слово не говорил
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3 игры впереди - рекорд может пасть
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Эх, помню на ЧМ про Ван Перси в 2010 и Жиру в 2018 говорили, что это нулевые нападающие. Карма сделала свое дело, нападающих вообще нет.
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Ответ Бегемотик
Топ игрок!
Была где-то шутка, что Манчестер Сити уже готов выложить 50 млн за Оуэна Гоала.
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Боули запросил какая клаусула у этого парня
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Роналду попросил автограф у этого парня.
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Ответ Любезный Коссутий
3 игры впереди - рекорд может пасть
Ждем в финале победный
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Ответ Любезный Коссутий
3 игры впереди - рекорд может пасть
С такой сборной Франции падёт обязательно
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Ответ Бегемотик
Топ игрок!
Жаль только, что такой непостоянный, всё время играет за разные команды)
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Авто🐐
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Ответ Roman Araslanov
Второй турнир подряд феерит этот автогол)
Автогол>Платини
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В эпоху ложных защитников и ложных нападающих рост числа автоголов смотрится как само собой разумеющееся)
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Ответ Marcus-light
Эх, помню на ЧМ про Ван Перси в 2010 и Жиру в 2018 говорили, что это нулевые нападающие. Карма сделала свое дело, нападающих вообще нет.
Ван Перси и Жиру даже не одного уровня нападающие ) Обожал голландца, хоть и болею за Ливерпуль.
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Забей сегодня Шачири.....
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Ответ Владимир Соловьёв
На ЧЕ нет игры за 3е место
я знаю. есть 2 полуфинала и финал = 3
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Одна из самых показательных характеристик этого Евро
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А где там автогол был? Второй гол голландцев же Гакпо забил…
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Ответ Любезный Коссутий
3 игры впереди - рекорд может пасть
Хорошо если в этих 3 играх будет хотя бы один гол с игры
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Ответ unknownman
Хорошо если в этих 3 играх будет хотя бы один гол с игры
автогол - это тоже с игры))
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Топ игрок!
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Ответ AprasidzE
Ван Перси и Жиру даже не одного уровня нападающие ) Обожал голландца, хоть и болею за Ливерпуль.
В 2010 году Ван Перси ещё не был известен, как человек, способный забивать по 30 голов за сезон. И как раз из-за этого его поливали грязью. И почему Жиру не того же уровня форвард? У него премия Пушкаша есть, а Ван Перси был только третий со своей рыбкой)
Шучу конечно, оба великолепны, школу Венгера прошли.
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Ответ Marcus-light
В 2010 году Ван Перси ещё не был известен, как человек, способный забивать по 30 голов за сезон. И как раз из-за этого его поливали грязью. И почему Жиру не того же уровня форвард? У него премия Пушкаша есть, а Ван Перси был только третий со своей рыбкой) Шучу конечно, оба великолепны, школу Венгера прошли.
Да, раскрылся поздно, но как минимум в последнем сезоне в Арсенале и в дебютном в МЮ был крутейшей девяткой мира. Сам факт вручения ему САФ-ом 20-ого номера, намекая что тот принесет 20-ый титул - Жиру никогда не был столь важной фигурой. Даже даже если не брать в счет результативнось.
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Ответ danik 258808
ну жиру на ЧМ 2018 ноль ударов в створ за турнир нанес
Да, а сегодня это лучший бомбадрир в истории сборной, в которой играли Зидан, Платини, Трезеге, Анри, Бензема и Мбаппе
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Ответ AprasidzE
Да, раскрылся поздно, но как минимум в последнем сезоне в Арсенале и в дебютном в МЮ был крутейшей девяткой мира. Сам факт вручения ему САФ-ом 20-ого номера, намекая что тот принесет 20-ый титул - Жиру никогда не был столь важной фигурой. Даже даже если не брать в счет результативнось.
САФ взял за копейки игрока, который выдал, на мой взгляд, лучший (ну, может, наравне с Суаресом) индивидуальный перфоманс в АПЛ за всю историю. За сколько его подписали? За 15 млн? 20 номер - это мелочь)
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Вангую, что на это закончится 😁
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По голам в добавленное время, наверное, тоже этот чемпионат лидирует.
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Рекорд Платини он побил ещё 3 года назад, а сейчас идёт на свой же рекорд. Просто бесподобен. Такой лот на рынке, нужно брать поскорее и не жалеть денег
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