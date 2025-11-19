Силкин о «Динамо» Карпина: «Моментов создавали мало. Почти ни один игрок не прогрессировал за полгода»

Сергей Силкин: «Динамо» при Карпине мало создавало моментов.

Сергей Силкин оценил отставку Валерия Карпина с поста тренера «Динамо».

«К сожалению, очень сложно зацепиться за какой-то позитив в работе Карпина за эти полгода. Его назначали в клуб под задачу борьбы если не за чемпионство, то за медали. А сейчас это вообще не просматривается: отставание от третьего места — 13 очков. Зато от зоны переходных матчей отрыв всего три балла. И мы не знаем, не грозит ли команде вообще вылет.

Ладно бы была какая-то интересная игра, когда просто не везет. Но динамовцы и моментов у чужих ворот создают мало. Почти ни один футболист не прогрессировал за эти полгода.

Не знаю, сказалось ли на работе Карпина совмещение со сборной, но в последнее время у него не идет ни там, ни там, судя по тому, как Россия неудачно сыграла с Перу и Чили. Логично, что принято такое решение о расставании с клубом — не важно, сам Карпин подал в отставку, или его попросило руководство», – сказал бывший тренер «Динамо ».