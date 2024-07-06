Уимблдон. 3-й круг. Матчи отложены из-за дождя. Самсонова играет с Калинской, Швентек поборется с Путинцевой, Рыбакина – с Возняцки, Жабер – со Свитолиной

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Людмила Самсонова играет с Анной Калинской в третьем круге «Уимблдона».

Ига Швентек встретится с Юлией Путинцевой, Елена Рыбакина – с Каролин Возняцки.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Анна Калинская (Россия) Людмила Самсонова (Россия)
4:2
Дата проведения
6 июля, 15.06
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
6 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
6 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
6 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Бернарда Пера (США) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
6 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
6 июля, 16.45
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Джессика Бусас Манейро (Испания)
6:0|0:1
Дата проведения
6 июля, 15.06
Онлайн матча

 

Хэрриет Дарт (Великобритания) Ван Синюй (Китай)
3:1
Дата проведения
6 июля, 15.05
Онлайн матча

 

32 комментария
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Ответ Дмитрий Воронцов
То есть у них есть центральный корт, который можно закрыть, и они все равно не перевели туда ни одного матча? Гении, не иначе. Могли бы дать Дарт возможность сыграть на центральонм корте
Организаторы пытаются сохранить покрытие на финалы, поэтому на Центральном корте всегда стараются играть минимальное количество матчей. Трава уже к концу первой недели поизносилась очень сильно.
+6
0
+6
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Почему вы их так оскорбляете?
+8
-3
+5
Думалось, что РГ титул средневековья возьмёт, однако Уим берет его с большим запасом, позорище, зная про погоду и две крыши до сих пор, но зато макс премиальные всем, кал несмотрибельный
+6
-2
+4
То есть у них есть центральный корт, который можно закрыть, и они все равно не перевели туда ни одного матча? Гении, не иначе. Могли бы дать Дарт возможность сыграть на центральонм корте
+4
0
+4
Оргам позор как обычно на Уимблдне
+5
-2
+3
Думаю Возняцки потрепает нервы Рыбакиной, если с Зигой были проблемы, то с Возняцки тем более будут.
+2
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+1
Жесть, Шпунтику будет супер тяжко сегодня с травницей Путинцевой, свежей чемпионкой Бирмингема..
+3
-2
+1
Главное, это средневековье ещё и в определенное время останавливает матчи из-за темноты, ахахаха позорище этот Уим, смотреть невозможно, желаю удачи Швейцарии сегодня :)
+4
-3
+1
Ответ Бен Ротенберг
Вангую, что ни одна игра на открытых кортах сегодня не состоится. Но, может, если на Центральном корте сегодня отыграют быстро (не понятно, почему туда не поставили микст Маррей-Радукану), кого-то туда перенесут. Прогноз погоды (и, собственно, погода) - просто ужасный 😵‍💫 Холодно, дождь, порывистый ветер. Давно такого Уимблдона не было.
Они хотя бы доигровку вчерашнюю могли бы под крышу поставить. Если реально весь день будет дождь, то Медведеву что два матча в один день играть? 🤦🏼‍♀️
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Ответ Stas Salesov
Удачи Калинской, задача такая же сложная, как и у Швентек
Думаешь твоего колдовства хватит до титула Швентек?)
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Ответ Syndycate
Изи титул для Швентек, все фавориты повылетали, поставил на ее победу крупную сумму)
Какая Швентек, не смеши. Она ни одного турнира в жизни на траве не выиграла, и сегодня отлетит от Путинцевой.
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Жабер - Свитолина
Двукратная финалистка против двукратной полуфиналистки. Обе непонятно в какой форме. Должно быть интересно.
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Сегодня поинтересней.
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Ответ Другая_
Они хотя бы доигровку вчерашнюю могли бы под крышу поставить. Если реально весь день будет дождь, то Медведеву что два матча в один день играть? 🤦🏼‍♀️
Учитывая прогноз погоды на следующие дни, хорошо, если Даниилу три матча в один день играть не придется 🙃 Очень странно, что на Первый корт (с крышей) поставили играть Шелтона с Шаповаловым, но прошлогоднего полуфиналиста и бывшую первую ракетку Медведева отправили на открытый Корт номер 2 🤷‍♂️
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Ответ N.S.A.8.5
Калинская - Рыбакина или Самсонова - Рыбакина что лучше?
Смотря за кого вы болеете. Для Лены Рыбакиной, например, точно не Люда.
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Ответ Бен Ротенберг
Вангую, что ни одна игра на открытых кортах сегодня не состоится. Но, может, если на Центральном корте сегодня отыграют быстро (не понятно, почему туда не поставили микст Маррей-Радукану), кого-то туда перенесут. Прогноз погоды (и, собственно, погода) - просто ужасный 😵‍💫 Холодно, дождь, порывистый ветер. Давно такого Уимблдона не было.
Микст будут на 1 корте играть
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Ответ Syndycate
Какая Путинцева? Она даже сет у нее никогда не выигрывала
По вашей логике выходит, что у Швёнтек точно нет шансов против Остапенко.
Сет Юлька, может, и не брала, но, памятуя прошлый их матч и любовь Иги к траве, хочется заметить, что шансы у Юли определённо будут.
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Ответ Андриан Безруких
Какая Швентек, не смеши. Она ни одного турнира в жизни на траве не выиграла, и сегодня отлетит от Путинцевой.
Какая Путинцева? Она даже сет у нее никогда не выигрывала
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Ответ Grads
Почему вы их так оскорбляете?
По факту же, про них здесь и не так отзывались если пролистать соответствующие новости за последние годы. Если что, к обеим нормально отношусь, за Остапенко даже сильно болел в своё время.
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Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Изи титул для Швентек, все фавориты повылетали, поставил на ее победу крупную сумму)
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Ответ Владимир Бредихин
Калинская одна из тех кто на сегодня может дойти до финала,естественно до этого обыграть Шпунтика
Калина обыгрывала её на харде. А на траве тем более должна.
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Ответ Hardy
Думаешь твоего колдовства хватит до титула Швентек?)
Калинская одна из тех кто на сегодня может дойти до финала,естественно до этого обыграть Шпунтика
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Ответ Stas Salesov
Жесть, Шпунтику будет супер тяжко сегодня с травницей Путинцевой, свежей чемпионкой Бирмингема..
Тяжелее чем с Мартич?)
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Ответ Добрый Андрей
Жабер - Свитолина Двукратная финалистка против двукратной полуфиналистки. Обе непонятно в какой форме. Должно быть интересно.
в этой половине осталось Пять обладателей БШ,кто обыграет Шпунтика,тот и будет в финале,если не произойдёт каково нибудь казуса,два матча в день
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Калинская - Рыбакина или Самсонова - Рыбакина что лучше?
0
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За Рыбакину и Путинцеву!
Удачи девочкам!!!
+2
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Вангую, что ни одна игра на открытых кортах сегодня не состоится. Но, может, если на Центральном корте сегодня отыграют быстро (не понятно, почему туда не поставили микст Маррей-Радукану), кого-то туда перенесут. Прогноз погоды (и, собственно, погода) - просто ужасный 😵‍💫 Холодно, дождь, порывистый ветер. Давно такого Уимблдона не было.
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Скорее всего Калинская победит Самсонову, которая в последние месяцы показывает невнятную игру.
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0
Удачи Калинской, задача такая же сложная, как и у Швентек
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