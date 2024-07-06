Уимблдон. 3-й круг. Матчи отложены из-за дождя. Самсонова играет с Калинской, Швентек поборется с Путинцевой, Рыбакина – с Возняцки, Жабер – со Свитолиной
Людмила Самсонова играет с Анной Калинской в третьем круге «Уимблдона».
Ига Швентек встретится с Юлией Путинцевой, Елена Рыбакина – с Каролин Возняцки.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
- Дата проведения
- 6 июля, 15.06
- Дата проведения
- 6 июля, 17.00
- Дата проведения
- 6 июля, 18.30
- Дата проведения
- 6 июля, 17.30
- Дата проведения
- 6 июля, 16.30
- Дата проведения
- 6 июля, 16.45
- Дата проведения
- 6 июля, 15.06
- Дата проведения
- 6 июля, 15.05
Двукратная финалистка против двукратной полуфиналистки. Обе непонятно в какой форме. Должно быть интересно.
Сет Юлька, может, и не брала, но, памятуя прошлый их матч и любовь Иги к траве, хочется заметить, что шансы у Юли определённо будут.
Удачи девочкам!!!