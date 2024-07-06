Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу судьи Евро-2024 Энтони Тэйлор Йоаким Андерсен Марк Кукурелья Футбол

Пенальти за игру Марка Кукурельи рукой не назначен по рекомендациям УЕФА.

Главный судья матча между сборными Испании и Германии (2:1) Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

«Согласно рекомендациям УЕФА, не стоит назначать пенальти за это, так как рука Кукурельи опущена вниз, находится в вертикальном положении и не увеличивает площадь тела неестественным образом», – написал журналист Бен Джейкобс. 

«На брифинге УЕФА перед Евро по вопросам игры рукой был приведен конкретный пример – такой же, как в случае с Марком Кукурельей. Было заявлено, что это не должно считаться пенальти за игру рукой.

Рука близко к телу, направлена преимущественно вертикально вниз и/или находится позади линии тела», – написал журналист ESPN Дэйл Джонсон. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Эта рука Кукурельи – не пенальти. Вы понимаете почему?

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136 комментариев
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Дании поставили за то, что мяч задел большой палец руки, чуть изменил траекторию, причём мяч летел даже не в ворота, а вдоль.
FIFA - это маразм и тройные стандарты.
Пора завязывать смотреть футбол, тошно.
+156
-15
+141
Такой бред...
"Не увеличивает площадь тела неестественным образом".
Теперь можно расставлять руки и увеличивать площадь тела естественным образом. Цирк.
Опасный удар в створ, мяч попал в руку - чистейшиц пенальти.
+156
-27
+129
а вот 2000 году на абеле шавьере именно такой пенальти и решил исход полуфинала
+71
-2
+69
Просто дебилы, натуральные. Мяч летит в ворота, меняя полностью направление полёта, рука не прижата к телу, что ещё надо для пенальти? А миллиметровый в ворота Дании мы назначим, это не в рамках правил.
+47
-6
+41
Ответ EvertoniaMen
Такой бред... "Не увеличивает площадь тела неестественным образом". Теперь можно расставлять руки и увеличивать площадь тела естественным образом. Цирк. Опасный удар в створ, мяч попал в руку - чистейшиц пенальти.
Цирк -- это давать пенальти в случае , когда рука, как отвес , расположена перпендикулярно плоскости газона и футболист не пытается играть этой самой рукой, а она в нее попадает.
Это абсолютно не соответствует не духу игры -- не человеческой физиологии.
Кажется, что это хорошее решение от УЕФА . Хоть какая-то поблажка для игроков обороны, а то уже смешно смотреть , как защитники не знают куда деть свои руки в момент ударов по воротам и прострелов в штрафную.
То за спину суют , то как в кукольном театре позы принимают
+49
-10
+39
Ответ menhausen
а вот 2000 году на абеле шавьере именно такой пенальти и решил исход полуфинала
фига ты вспомнил! и я тоже кстати что меня шокирует 24 года прошло дядя куда так гоним?!
+33
-3
+30
Если это не пенальти, то тогда не знаю. Пенальти в матче Германия -Дания более спорный.
+24
-2
+22
Ответ Глас вопиющего в пустыне
Дании поставили за то, что мяч задел большой палец руки, чуть изменил траекторию, причём мяч летел даже не в ворота, а вдоль. FIFA - это маразм и тройные стандарты. Пора завязывать смотреть футбол, тошно.
УЕФА
+23
-2
+21
Ответ Potapson
Кроме того он похоже даже пытался её убрать.
Так это вообще значения не имеет. Мяч летел в створ ворот. Защитник остановил его своей рукой.
Давайте теперь футбол в гандбол превратим и будем разрешать такое.

Чистейший пенальти
+29
-10
+19
Кроме того он похоже даже пытался её убрать.
+26
-7
+19
Ответ menhausen
а вот 2000 году на абеле шавьере именно такой пенальти и решил исход полуфинала
У Шавьера рука была ближе к телу.
+20
-3
+17
Ок. Я соглашусь. Но почему тогда в матче Париж Ньюкастл ставят пенальти, а тут нет? Эти двойные стандарты с рукой уже порядком надоели. Трактуют как хотят.
+12
0
+12
Ответ Potapson
Кроме того он похоже даже пытался её убрать.
Ну вообще да, на повторе показалось, что если бы он оставил руку как есть то мяч бы и пролетел между рукой и телом, а он еë ближе к телу начал двигать.
+9
0
+9
Нужно было смотреть эпизод и фиксировать офсайд. Чтобы не было кипиша. Тэйлор повел себя как неопытный юнец.
+12
-3
+9
Вообще не согласен. Это ни разу не прижатая рука, а мяч летел в сторону ворот.
Другое дело, мне показалось, что перед этим у немцев мог быть оффсайд.
+8
0
+8
А в соответствии с какими рекомендациями Кроос доигрывал матч, а не был удален ?
+6
0
+6
Ответ Глас вопиющего в пустыне
Дании поставили за то, что мяч задел большой палец руки, чуть изменил траекторию, причём мяч летел даже не в ворота, а вдоль. FIFA - это маразм и тройные стандарты. Пора завязывать смотреть футбол, тошно.
А рука и палец на этой руке, поднятые выше головы, это тоже естественное положение руки?
+6
0
+6
Ну может у меня искажение в памяти, но я такие пенальти видел раньше в этом году в еврокубках
+6
0
+6
Мяч летит в створ, Кукурелья откровенно спасает рукой - естественное положение, все окей!
Чушь полная.
+7
-2
+5
как не увеличивает?Они слепые что ли?Почему одни прячут руки назад ,другие нет.Всех судей нужно провести на умственный тест.Может половина окажутся клиническими олигофренами
+7
-2
+5
Разговоров то было
+9
-5
+4
Да там офсайд был до этого. Вот его надо было свистеть и споров бы не было. А так это 100% пенальти
+7
-3
+4
Пенальти не был назначен из-за.... неудаления Крооса
Бьюсь об заклад после красной Крооса назначили бы за это пенальти.
А так судья позволил играть грязно Кроосу и назначить ещё пенальти такой бой бы поднялся, что вытащили Германию в полуфинал.
+4
0
+4
Я болел за Испанию и счастлив, что она прошла, но считаю, что эта пенка 99%.

Это объяснение вообще непонятно, так как по факту рука не прижата, а площадь тела увеличена.

Пс. Тони Крооса должны были удалить в стиле Зидана (в последней матче в карьере за сборную) до 10-й минуты, а эта ветка должна настояться)
+5
-2
+3
Алё, ёпта, там Виртц в офсайде стоит. Явно помеха вратарю.
+4
-1
+3
Ответ menhausen
а вот 2000 году на абеле шавьере именно такой пенальти и решил исход полуфинала
Момент с Шавьером уникальный. Ювелирный удар и Абель был последним, кипер отыгран. Разные всё таки моменты.
+3
-1
+2
Ответ Ilya Chistyakov
Какие же лицемеры тут многие комментаторы, которые кудахтают что Кроос наиграл на 8 жк, а рука такая- не пенальти😂
С красной не было бы допов
+2
0
+2
Ответ Ллб
Цирк -- это давать пенальти в случае , когда рука, как отвес , расположена перпендикулярно плоскости газона и футболист не пытается играть этой самой рукой, а она в нее попадает. Это абсолютно не соответствует не духу игры -- не человеческой физиологии. Кажется, что это хорошее решение от УЕФА . Хоть какая-то поблажка для игроков обороны, а то уже смешно смотреть , как защитники не знают куда деть свои руки в момент ударов по воротам и прострелов в штрафную. То за спину суют , то как в кукольном театре позы принимают
Я напомню, что многие топовые защитники при попытке отражения ударов, прячут руки за спиной даже, чтобы мяч в руку не попал (Рамос, например, всегда так делал). Оказывается, что теперь так делать не нужно - можно просто играть второго вратаря в штрафной.
+5
-3
+2
Ответ EvertoniaMen
Такой бред... "Не увеличивает площадь тела неестественным образом". Теперь можно расставлять руки и увеличивать площадь тела естественным образом. Цирк. Опасный удар в створ, мяч попал в руку - чистейшиц пенальти.
Так Кукурелья руки точно не расставлял, а наоборот пытался убрать.
+2
0
+2
Хорошо, что не назначил. Не удалив Кросса за две чистые желтые, а потом поставить такую пенку было бы несправедливо.
+5
-3
+2
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