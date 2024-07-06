Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом

Пенальти за игру Марка Кукурельи рукой не назначен по рекомендациям УЕФА.

Главный судья матча между сборными и Германии (2:1) не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

«Согласно рекомендациям УЕФА, не стоит назначать пенальти за это, так как рука Кукурельи опущена вниз, находится в вертикальном положении и не увеличивает площадь тела неестественным образом», – написал журналист Бен Джейкобс.

«На брифинге УЕФА перед Евро по вопросам игры рукой был приведен конкретный пример – такой же, как в случае с Марком Кукурельей. Было заявлено, что это не должно считаться пенальти за игру рукой.

Рука близко к телу, направлена преимущественно вертикально вниз и/или находится позади линии тела», – написал журналист ESPN Дэйл Джонсон.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Эта рука Кукурельи – не пенальти. Вы понимаете почему?

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