Пенальти за руку Кукурельи не назначен в соответствии с рекомендациями УЕФА. Рука близко к корпусу, направлена вниз и не увеличивает площадь тела неестественным образом
Пенальти за игру Марка Кукурельи рукой не назначен по рекомендациям УЕФА.
Главный судья матча между сборными Испании и Германии (2:1) Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.
«Согласно рекомендациям УЕФА, не стоит назначать пенальти за это, так как рука Кукурельи опущена вниз, находится в вертикальном положении и не увеличивает площадь тела неестественным образом», – написал журналист Бен Джейкобс.
«На брифинге УЕФА перед Евро по вопросам игры рукой был приведен конкретный пример – такой же, как в случае с Марком Кукурельей. Было заявлено, что это не должно считаться пенальти за игру рукой.
Рука близко к телу, направлена преимущественно вертикально вниз и/или находится позади линии тела», – написал журналист ESPN Дэйл Джонсон.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Эта рука Кукурельи – не пенальти. Вы понимаете почему?
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FIFA - это маразм и тройные стандарты.
Пора завязывать смотреть футбол, тошно.
"Не увеличивает площадь тела неестественным образом".
Теперь можно расставлять руки и увеличивать площадь тела естественным образом. Цирк.
Опасный удар в створ, мяч попал в руку - чистейшиц пенальти.
Это абсолютно не соответствует не духу игры -- не человеческой физиологии.
Кажется, что это хорошее решение от УЕФА . Хоть какая-то поблажка для игроков обороны, а то уже смешно смотреть , как защитники не знают куда деть свои руки в момент ударов по воротам и прострелов в штрафную.
То за спину суют , то как в кукольном театре позы принимают
Давайте теперь футбол в гандбол превратим и будем разрешать такое.
Чистейший пенальти
Другое дело, мне показалось, что перед этим у немцев мог быть оффсайд.
Чушь полная.
Бьюсь об заклад после красной Крооса назначили бы за это пенальти.
А так судья позволил играть грязно Кроосу и назначить ещё пенальти такой бой бы поднялся, что вытащили Германию в полуфинал.
Это объяснение вообще непонятно, так как по факту рука не прижата, а площадь тела увеличена.
Пс. Тони Крооса должны были удалить в стиле Зидана (в последней матче в карьере за сборную) до 10-й минуты, а эта ветка должна настояться)