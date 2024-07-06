Англия выиграла серию пенальти на Евро впервые с 1996 года. Было 4 поражения подряд – в том числе в финале прошлого турнира

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии выиграла серию пенальти на Евро впервые за 28 лет.

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024 (1:1, пен. 5:3).

Это первая победа англичан в серии пенальти на чемпионате Европы с 1996 года – тогда они обыграли Испанию в четвертьфинале (0:0, пен. 4:2).

С тех пор сборная Англии потерпела 4 поражения в сериях 11-метровых на Евро – в том числе в финале турнира в 2021 году.

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33 комментария
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С пенками надо что-то делать. Разбег Беллингема ну ни в какие ворота уже не лезет. Он буквально остановился перед ударом.... Когда уже хоть что-то придумают чтобы этой дичи не было? (Все остальные нормально разбегались без остановок)
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+44
Зоммер разочаровал 😞. Ожидал от него большего, всё-таки пенальти он отбивать умеет.
+39
-2
+37
96 год. В России вышли такие песни как Иванушки - Тучи, Школьная пора - Овсиенко, Ах, какая женщина - Фристайл, Ясный мой свет - Татьяна Буланова. А Лариса Долина спела про погоду в доме.
Такие дела
+29
-1
+28
Ответ DianaBlade
С пенками надо что-то делать. Разбег Беллингема ну ни в какие ворота уже не лезет. Он буквально остановился перед ударом.... Когда уже хоть что-то придумают чтобы этой дичи не было? (Все остальные нормально разбегались без остановок)
Ага. А вы Левондовского вспомните в матче с французами... Но зато правила запрещают вратарю выходить с ленточки ворот. Тут они преуспели
+24
0
+24
Самое забавное, что теперь Саутгейта даже при вылете в полуфинале тяжеловато увольнят будет. Результат то дал уже в любом случае хороший, пусть и с такой игрой)
+24
-1
+23
Ответ Никита Самарин
Зоммер разочаровал 😞. Ожидал от него большего, всё-таки пенальти он отбивать умеет.
Потому что пенали на 80% зависят от бьющего.
+12
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+12
Ответ QWertY
Саутгейт каждый раз обновляет рекорды сборной, тогда как местные дурачки хейтят его за игру))
Ну с таким составом грех вылететь от словакии или швейцарии
+13
-3
+10
Ответ Хазяин
Ну с таким составом грех вылететь от словакии или швейцарии
С таким составом немцы не выходили из группы два турнира подряд
+8
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+8
Ответ Alexander S
Ага. А вы Левондовского вспомните в матче с французами... Но зато правила запрещают вратарю выходить с ленточки ворот. Тут они преуспели
Правила всегда запрещали выходить с ленточки. Просто сейчас стали за этим внимательней следить
+6
0
+6
Саутгейт каждый раз обновляет рекорды сборной, тогда как местные дурачки хейтят его за игру))
+20
-14
+6
Ответ DianaBlade
С пенками надо что-то делать. Разбег Беллингема ну ни в какие ворота уже не лезет. Он буквально остановился перед ударом.... Когда уже хоть что-то придумают чтобы этой дичи не было? (Все остальные нормально разбегались без остановок)
Согласен. Как вчера Роналду бил это просто издевательство над вратарем
+4
0
+4
У нас тренер в ДЮСШ говорил- ниогда не бейте пенальти без разбега, намного больше шансов, что не забьёте:
1. Удар не получится сильным.
2. Вратарю намного легче пердугадать твои движения.
+4
0
+4
над вратарями стали издеваться реально , началось все с Левандовского который останавливается и потом чуть ли не кувыркается перед ударом , теперь все так стали делать сходу никто не бьёт только с почти полными остановками
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+4
Ответ Alexander S
Ага. А вы Левондовского вспомните в матче с французами... Но зато правила запрещают вратарю выходить с ленточки ворот. Тут они преуспели
А лучше как Дудек в 2006 в финале лч с Миланом? Когда человек только мяч на точку поставил а вратарь уже в 20см от мяча.
+3
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+3
Ответ DianaBlade
С пенками надо что-то делать. Разбег Беллингема ну ни в какие ворота уже не лезет. Он буквально остановился перед ударом.... Когда уже хоть что-то придумают чтобы этой дичи не было? (Все остальные нормально разбегались без остановок)
Ну швейцарец Адуни вообще ждал пока Пикфорд прыгнет в сторону и лишь потом ударил, думаю и время для бьющего надо ограничить
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+3
Ответ Никита Самарин
Зоммер разочаровал 😞. Ожидал от него большего, всё-таки пенальти он отбивать умеет.
Англичане били супер-уверенно и точно. Вратарь может взять только то, что плохо летит, а тут без шансов было
+3
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+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самое забавное, что теперь Саутгейта даже при вылете в полуфинале тяжеловато увольнят будет. Результат то дал уже в любом случае хороший, пусть и с такой игрой)
4 место 2018
2 местои 2021
в восьмёрке 2022
в 4 минимум 2024

можно сколько угодно вспоминать Боби Робсона или Эриксона.
А результаты вот они
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Осталось побеждать уверенно в основное время
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саутгейт - вон! макларен - выбор юзеров спортса! солидно не вышел на евро 08, проиграв хорватии на уэмбли. а сол кемпбел как красиво укатился на заднице с поля? вот это был фан. не то что эта унылая сборная южных ворот
+2
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+2
Прервали неприятную серию. Молодцы👍.
+2
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Ответ Хазяин
Ну с таким составом грех вылететь от словакии или швейцарии
а в 2008, когда не отобрались даже, плохой состав был?
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Ответ Хазяин
Ну с таким составом грех вылететь от словакии или швейцарии
французы примерно с таким же составом вылетали от Швейцарии
+1
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а Пикфорд значит лучше Шелтона.. Про Симэна вообще речь не идёт. делааа
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и еще не надо забывать. что в 1990ом, на чм в италии, англия вылетела по пеналям в полуфинале от немцев. стюарт "психо" пирс подкузьмил.
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Ответ QWertY
С таким составом немцы не выходили из группы два турнира подряд
Не припомню в составе тех немцев форварда уровня Кейна
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Ответ QWertY
С таким составом немцы не выходили из группы два турнира подряд
Они грешники.
я же не сказал что это невозможно
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самое забавное, что теперь Саутгейта даже при вылете в полуфинале тяжеловато увольнят будет. Результат то дал уже в любом случае хороший, пусть и с такой игрой)
у него контракт до декабря. в независимости от результата на евро его не продлят думаю
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А Швейцария, вроде как, из 6 последних серий проиграла 5. Тут обе сборные просто соревновались, кто хуже...)
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Наконец-то есть чем гордиться англичанам, большего не дано
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Ответ Nelson85
У нас тренер в ДЮСШ говорил- ниогда не бейте пенальти без разбега, намного больше шансов, что не забьёте: 1. Удар не получится сильным. 2. Вратарю намного легче пердугадать твои движения.
Игроки сборной Англии этого не знали, поэтому все забили.
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