Англия выиграла серию пенальти на Евро впервые с 1996 года. Было 4 поражения подряд – в том числе в финале прошлого турнира

Сборная Англии выиграла серию пенальти на Евро впервые за 28 лет.

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Швейцарии в 1/4 финала (1:1, пен. 5:3).

Это первая победа англичан в серии пенальти на чемпионате Европы с 1996 года – тогда они обыграли Испанию в четвертьфинале (0:0, пен. 4:2).

С тех пор сборная Англии потерпела 4 поражения в сериях 11-метровых на Евро – в том числе в финале турнира в 2021 году.

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