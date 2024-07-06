Англия выиграла серию пенальти на Евро впервые с 1996 года. Было 4 поражения подряд – в том числе в финале прошлого турнира
Сборная Англии выиграла серию пенальти на Евро впервые за 28 лет.
Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024 (1:1, пен. 5:3).
Это первая победа англичан в серии пенальти на чемпионате Европы с 1996 года – тогда они обыграли Испанию в четвертьфинале (0:0, пен. 4:2).
С тех пор сборная Англии потерпела 4 поражения в сериях 11-метровых на Евро – в том числе в финале турнира в 2021 году.
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Такие дела
1. Удар не получится сильным.
2. Вратарю намного легче пердугадать твои движения.
2 местои 2021
в восьмёрке 2022
в 4 минимум 2024
можно сколько угодно вспоминать Боби Робсона или Эриксона.
А результаты вот они
я же не сказал что это невозможно